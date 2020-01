Acht erlebnisreiche Tourenüber die Grüne Woche 2020 (FOTO)

Die Deutschland-Tour

Dauer: ein Messetag

Hallen: 5.2a/b, 20, 21a/b, 22a/b, 23b

Empfohlener Eingang: Eingang Nord

Ticketempfehlung: Tagesticket

Regionale Gaumenfreuden

Spezialitäten aus der Region sind die Renner bei den Konsumenten. Auf der Grünen

Woche servieren die deutschen Bundesländer das vielfältigste Angebot an

landestypischen Köstlichkeiten – von der Küste bis zu den Alpen. Einige

Appetitanreger gefällig? Der Rundgang beginnt im Herzen Deutschlands – Thüringen

serviert Klöße mit Apfelmus oder Preiselbeerkompott, Niedersachsen Osnabrücker

Friedensschinken oder die Echte Göttinger Stracke (Halle 20). Sachsen (21b)

unterstreicht seine Kaffeekultur und Backtradition und lockt mit Eierschecken.

Brandenburg (21a) bietet Spargel, Spreewaldgurken und Havelzander. In der

Bayernhalle (22b) lebt die Tradition beim Handwerk der Herstellung von

Lederhosen auf und der bayerische Biergarten wird mit Bühnenshow,

Käsespezialitäten, Knödelgerichten und sonstigen Schmankerln in Szene gesetzt.

Weiter geht es nach Berlin (22a), das sich neben der traditionellen Currywurst

der Startup-Kultur widmet: Die Projekte Naturpolis und toogoodtogo zeigen, wie

gut Nachhaltigkeit und Lebensmittelrettung schmecken. Während in Hessen (22a)

zur Kochshow mit Rainer Neidhart Pfungstädter Bier oder Griesels Eis angeboten

wird, lädt Rheinland-Pfalz (22.a) in die Weinlounge ein. Sachsen-Anhalt (23b)

präsentiert neben deftigen Halberstädter Würstchen und feinstem Bio-Kaffee auch

Cocktails – angerichtet vom zweifachen deutschen Meister Martin Kramer.

Baden-Württemberg (5.2b) verführt mit köstlichem Rehrücken, Spare Ribs und

Wildbret-Köstlichkeiten.

Originelle Feinkost wie geräucherte Fischpraline, “Artik-Ale”-Bier,

Sanddorn-Marzipanbrot oder Räucherschinken vom Strauß können in

Mecklenburg-Vorpommern (5.2b) entdeckt werden. Für maritime Gaumenfreuden sorgt

Schleswig-Holstein (5.2a) mit gegrilltem Schollenfilet, Matjes an Apfelsauce mit

Drillingen und Ostseedorsch in Eihülle. Neben der Lachsforelle reicht

Nordrhein-Westfalen (5.2a) auch mineralstoffreiches Quellwasser aus

Ostwestfalen.

Die Familien-Tour

Dauer: ein Messetag

Hallen: 3.2, 9, 25, 26, 27

Empfohlene Eingänge: Eingang Süd, Eingang Halle 9

Ticketempfehlung: Familienkarte, Sonntagsticket (Kinder unter 6 Jahren freier

Eintritt)

Erlebniswelt Natur und Tier

Auf der Grünen Woche finden Familien interessante Erlebnisangebote aus

Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Und vor allem Kinder aus Städten sehen

hier die verschiedensten landwirtschaftlichen Nutz- und Heimtiere. Unsere Tour

beginnt auf dem ErlebnisBauernhof (Halle 3.2). Hier können Sie beim Klettern auf

Trecker, der Kälberfütterung oder beim virtuellen Besuch im Schweinestall die

Landwirtschaft erleben. Sie erfahren hier, wie unser Essen vom Feld und aus dem

Stall auf den Teller kommt.

Bei den Spitzenverbänden der deutschen Lebensmittelwirtschaft (Halle 3.2) wird

die Zukunft abgeschmeckt: durch Duft aromatisiertes Wasser, Proteinpulver aus

Insekten, alkoholfreier Wein oder Bier aus Brot der Lebensmittelrettung. Bei den

“Cook & Talks” in der Showküche können Sie sich auf die Kombination spannender

Interviews mit leckeren Tastings freuen.

In der Blumenhalle 9 zeigt sich die “Natur in ihrer ganzen Vielfalt” – dieses

Motto verzaubert die Halle mit Zehntausenden von Blüten und Pflanzen sowie

unzähligen Blumen, Gräsern, Sträuchern und Gehölzen in eine facettenreiche

Frühlingslandschaft. Bei zahlreichen Mitmach-Aktionen können Besucher selbst

kreativ werden und natürlich schöne Werkstücke wie Blumenkränze und -halsketten

gestalten.

“Multitalent Holz” (Halle 27) zeigt den Wald als Arbeitsplatz, seine

Umweltfunktion sowie seine Rolle als Lieferant für Holz und Nahrung. An einer

großen Kiefer können Sie bis unter die Hallendecke klettern. Auch ein

Kinderkletterparcours ist am Start. In der Holz-Werkstatt präsentieren Zimmerer

ihr Handwerk.

Tierischen Spaß gibt–s in den Hallen 25 und 26.

Landwirtschaftliche Nutz- und Heimtiere stellen sich in abwechselungsreichen

Vorführungen vor und Besucher haben Gelegenheit, seltene und beliebte Rassen zu

bestaunen. Vom 17. bis 19. Januar findet die Bundesschau mit über 200

Robustrindern statt und vom 24. bis 26. Januar die HIPPOLOGICA, das größte

Hallenreitsportevent Berlins.

Die Partnerland-Tour

Dauer: 2 Stunden

Hallen: 10.2

Empfohlener Eingang: Eingang Nord, Eingang Halle 9

Ticketempfehlung: Tagesticket, Happy Hour Ticket

Einzigartige Geschmacksvielfalt

Das Partnerland Kroatien präsentiert sich in Halle 10.2 mit den vier Regionen

Istrien, Slawonien, Dalmatien und Zentralkroatien, die jeweils durch berühmte

landestypische Spezialitäten gekennzeichnet sind.

Über fünfzig große und kleine Lebensmittelunternehmen und Familienbetriebe

stellen zahlreiche gastronomische Köstlichkeiten mit einheimischen

Geschmacksvarianten aus.

Kroatische Fleisch- und Fischprodukte, Weine, Olivenöle, kostbarer Trüffel: Das

sind nur einige der kroatischen Leckerbissen, die Sie im kroatischen

Nationalrestaurant erwarten. Probieren Sie fuzi – eine Art hochwertige Pasta mit

Trüffeln, Risotto mit Meeresfrüchten, pasticada – eine Fleischspezialität der

dalmatinischen Küche oder mlinci – Truthahn im Spezialteig.

Der Prosciutto-Schinken aus Dalmatien (Dalmatinski prsut) zeichnet sich durch

seine unverwechselbare Geschmacksfülle aus. Kulen, die weltweit bekannte und

preisgekrönte kroatische Fleischspezialität, gilt als nationaler kulinarischer

Schatz. Der Käse Paski sir ist der Stolz der kroatischen Gastronomie.

Hochwertige und erstklassige Weine machen 70 Prozent der gesamten Weinproduktion

in Kroatien aus. Die weithin anerkannte Qualität von Olivenöl aus kroatischen

Anbaugebieten ist seit der Römerzeit bekannt. Heute erhalten diese Olivenöle

Anerkennung in Form von geschützten Ursprungsbezeichnungen.

Genießen Sie ein Stück kroatische Kultur bei Live-Musik und zahlreichen

Food-Wettbewerben.

Die Land-Tour

Dauer: mindestens ein Messetag

Hallen: 3.2, 23a, 25, 26, 27

Empfohlener Eingang: Eingang Süd

Ticketempfehlung: Tagesticket

Stadt – Land – Grüne Woche

Mal auf einen Trecker klettern, live dabei sein, wenn Kälber gefüttert werden

oder sich virtuell anschauen, wie es in einem Schweinestall aussieht – der

ErlebnisBauernhof (Halle 3.2) ist seit vielen Jahren Publikumsmagnet der Grünen

Woche. Informieren Sie sich an Erlebnis-Stationen über aktuelle

Landwirtschaftsthemen. Erfahren Sie mehr über die Bereiche Tierwohl,

Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Nutzen Sie das umfangreiche Programm mit

Diskussionsveranstaltungen, Live-Vorführungen und Kochshows auf der Showbühne.

Ein Highlight ist auch in diesem Jahr der virtuelle Hofbesuch. Hier können Sie

mit modernen Technologien wie Augmented und Virtual Reality drei Höfe aus

verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen.

In der Halle 23a informiert das Bundesministerium für Ernährung und

Landwirtschaft zu den Themen nachhaltiger Einkauf im Supermarkt,

insektenfreundliche Bepflanzung und Verwertung von Lebensmitteln. Lernen Sie die

App “Beste Reste” kennen: Einfach eingeben, welche Lebensmittel zu Hause

vorrätig sind und leckere Rezeptvorschläge erhalten.

Stimmgewaltig und quicklebendig geht es in den Tierhallen 25 und 26 zu. Hier

bellen und blöken, muhen und miauen Hunderte der beliebten und seltenen

landwirtschaftlichen Nutz- und Heimtiere – eine gehörige Prise Stallgeruch

inklusive. Die Präsentationen von landwirtschaftlichen Nutztieren bis hin zur

gefährdeten Rasse des Jahres sind nur einige Highlights. Hier findet vom 17. bis

19. Januar die 4. Bundesschau schwarz-rot-gold ROBUST-Rind und vom 24. bis 26.

Januar die HIPPOLOGICA, das Reitsportevent der Grünen Woche, statt.

Die geballte Land-Power finden Sie in der neuen Halle 27: Ein Hektar “Lust aufs

Land” bieten die Ausstellungsbereiche “Ländliche Entwicklung”, “Multitalent

Holz”, “Nachwachsende Rohstoffe”, “Wald, Wild, Jagd und Natur”, “Bioökonomie”

sowie “Ökologischer Landbau” – auf rund 10.000 Quadratmetern Hallenfläche. Unter

anderem wird gezeigt, wie ländliche Regionen ihre Zukunft gestalten. Das

Programm auf der LandSchau-Bühne bietet einen spannenden Mix aus Unterhaltung,

Information und Kulinarik.

Die Klima-Tour

Dauer: ein Messetag

Hallen: 1.2b, 3.2, 9, 23a, 27

Empfohlener Eingang: Eingang Süd

Ticketempfehlung: Tagesticket

Wie klappt prima Klima?

Kaum ein Thema wird heute so stark diskutiert wie die Herausforderungen durch

den Klimawandel. Das zeigt sich auf der Grünen Woche 2020 als Leitmesse für

Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau in einem umfassenden

Informationsangebot. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und umweltfreundliche

Verfahren sind nur einige der wichtigen Trendthemen.

Unter dem Motto #klimapraktiker erfahren Sie auf dem ErlebnisBauernhof (3.2),

welche Lösungsansätze die Landwirtschaft zum Klimaschutz entwickelt. Hier werden

Feldroboter und Traktoren mit klimafreundlichen Kraftstoffen gezeigt. Besuchen

Sie die Diskussionsveranstaltungen und Live-Vorführungen zu den Themen Tierwohl,

Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Unter dem Motto “Wie schmeckt die Zukunft?”

präsentiert die deutsche Lebensmittelwirtschaft, wie “Klimaschutz auf dem

Teller” funktioniert und welche innovativen Konzepte verfolgt werden, um der

Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Umwelt gerecht zu werden.

Beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (23a) stehen die

Verbraucher und deren Einflussmöglichkeiten im Fokus: Vom nachhaltigen Einkauf

im Supermarkt über die Gestaltung eines insekten-freundlichen Gartens bis zur

Verwertung von Lebensmitteln erhalten Sie nützliche Tipps, wie Sie einen eigenen

Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Erstmals auf der Grünen Woche ist die

Bewegung Fridays for Future mit einem Stand in Halle 22a vertreten.

Die neue Halle 27 macht Lust aufs Land: Das Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) informiert zum Thema Bioökonomie: Finden Sie heraus, was

Wissenschaft und Forschung tun, um Rohstoffe und Produkte in Zukunft

nachhaltiger zu erzeugen, zu verarbeiten und zu nutzen. Wie Sie modern leben und

sorgsam mit der Natur und seinen Ressourcen umgehen, können Sie bei der

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) lernen. Wer selbst aktiv werden

will, kann beim Deutschen Forstwirtschaftsrat einen Wald errudern. Wie groß Ihr

CO2-Fußabdruck ist, erfahren Sie beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz

und nukleare Sicherheit (BMU) in Halle 1.2b. Außerdem lernen Sie hier, wie Sie

zum Bienen- und Insektenschutz beitragen können.

Beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Halle

1.2b) reisen Sie im Klimabubble virtuell nach Madagaskar und erleben anschaulich

die Auswirkungen des Klimawandels.

Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) in Halle 9 beschäftigt sich unter dem

Motto “Klima2go” mit den Zukunftsfragen des Gartenbaus. Sie erfahren, warum

Torfeinsatz klimaschädlich ist, was Sie für die Pflanzengesundheit tun können

oder wie Sie die Stadt grüner gestalten. Berlins Kleingärtner werden zu

“ehrenamtlichen Herstellern” von kühler Frischluft und Klimatrassen und zeigen,

welche wesentliche Bedeutung Kleingärten für eine lebenswerte Stadt und das

Klima haben und welche Forderungen sie an eine integrative Stadtentwicklung der

Zukunft stellen.

Die kulinarische Welt-Tour

Dauer: ein voller Messetag

Hallen: 1.2b, 2.2, 4.2, 6.2, 7.2, 8.2, 10.2, 11.2, 18

Empfohlene Eingänge: Eingang Nord oder Süd

Ticketempfehlung: Tagesticket

An einem Tag kulinarisch um die Welt

Weltberühmte und ungewöhnliche Spezialitäten aus allen Kontinenten – die Grüne

Woche lädt ein zur kulinarischen Rundreise um den Globus. Die Tafel ist reich

gedeckt, hier eine kleine Auswahl der globalen Speisekarte:

In Halle 1.2b gibt es erstmals einen Bereich mit 14 afrikanischen Ländern.

Produzenten präsentieren original afrikanische Produkte wie Kakao,

Baobab-Fruchtfleisch, getrocknete Hibiskusblüten, Affenbrotbaumnuss,

Kinkelibablätter, Maniokgrieß, Couscous-Varianten und Rote Zebra Bohnen. Kaviar

und Fischspezialitäten aus Sibirien kredenzt Russland in Halle 2.2. In der Halle

der Alpenrepubliken (4.2) bringt Italien “Gusti del Mediterraneo” und das

Snackgebäck Taralli mit Hier kommen Sie auch an Schweizer Käse, Weinen und

Schokolade nicht vorbei – hochwertige Zutaten werden zu zartbitteren und süßen

Naschereien verarbeitet.

Weiter geht–s nach Asien: Sri Lanka (6.2) verwöhnt Sie mit aromatischem

Hochlandtee. Thailand bietet traditionelle Gerichte wie Frühlingsrollen,

Wantanteig oder Yakitori-Hähnchen-Spieße mit Soja Sauce an. Wunderbaren Kaffee

können Sie in Kolumbien genießen. Diverse Cocktails mit Algarrobina-Sirup oder

Pisco Sour kosten Sie in Peru, während die USA (7.2c) mit Frühstücksartikeln und

Süßwaren locken. Karelische Pirogge aus dünner Teighülle mit regionaltypischer

Füllung wie Gerstenbrei, Milchreis oder Kartoffelbrei. Steht bei Finnland auf

der Speisekarte (in der nordischen Halle 8.2) Das diesjährige Partnerland

Kroatien (10.2) bietet erlesene Fleisch-, Fisch- und Käsespezialitäten, Weine,

Olivenöle und kostbare Trüffelprodukte an. Tschechien reicht weltbekannte Biere

wie das Pilsener Urquell (11.2).

Halle 18 präsentiert eine wahre Gewürzvielfalt aus Marokko und Fr. Antje setzt

die Jahrzehnte währende Tradition mit Käse aus Holland fort. Wer nach dem

Essensgenuss eine trockene Kehle verspürt, kann zum Abschluss edle Weine und

Sekte der südlichen Hemisphäre aus Südamerika, Südafrika und Australien

verkosten.

Die Food-Trend Tour

Dauer: ein Messetag

Hallen: 1.2, 3.2, 5.2a, 22a

Empfohlener Eingang: Eingang Süd

Ticketempfehlung: Tagesticket, Happy Hour Ticket

Für Foodies und Feinschmecker

Streetfood schmeckt und gibt einen Einblick in die Kultur des Herkunftslandes

Die Foodtrucks in der Markthalle (Halle 1.2) bieten besondere kulinarische

Erlebnisse: Probieren Sie ungarische Langos, Garnelenchips, Kaffee mit Ouzo oder

Käsekuchenschnaps. Entdecken Sie neue Foodtrends wie das Superfood Gerstengras

oder proteinreiche Insektensnacks. Straßenstände und Imbisse bieten handgemachte

Snacks zum sofortigen Verzehr an. Das Bundesentwicklungsministerium informiert

in Halle 1.2b über fair produzierte und gehandelte Produkte und worauf Sie beim

nächsten Einkauf unbedingt beachten sollten.

Weiter geht es zur Halle 3.2. Dort geben die Bundesvereinigung der Deutschen

Ernährungsindustrie (BVE) und der Lebensmittelverband Deutschland Antworten auf

die Frage “Wie schmeckt die Zukunft?”. Probieren Sie alkoholfreie Weine,

Brotbier oder vegane Produkte aus Algen. Besuchen Sie hier das Startup

BanaBooms, das Frühstückscerealien aus geretteten überreifen Bananen herstellt.

Oder kosten Sie Limoment, ein Erfrischungsgetränk ohne Zucker oder

Süßstoffzusatz.

Beim Fisch-Informationszentrum aus Hamburg (5.2a) gibt es Kostproben von

fettfrei gebratenem Seelachs- oder Rotbarschfilet, geräuchertem Stör oder

Leckereien wie Rollmops. Edle Tropfen finden Sie sicherlich im WEINWERK (22a).

Dort werden exklusive inländische Weine sowie erlesene Perl- und Schaumweine

angeboten. Und für alle, die auch beim Essen Wert auf Nachhaltigkeit legen: Bio

zieht sich wie ein grünes Band durch die Messehallen. Es gibt heute kein

Bundesland oder keine internationale Beteiligung mehr ohne Bioprodukte. Auch

vegane Produkte liegen auf der Grünen Woche im Trend.

Und was morgen auf die Teller kommt, ist für die Fachwelt am 22. und 23. Januar

im Professional Center der Grünen Woche zu erfahren. Hier präsentieren

Food-Startups ihre außergewöhnlichen Produkte und Geschäftsideen bei den

Startup-Days der Grünen Woche 2020.

Die Garten-Tour

Dauer: ein Messetag

Hallen: 8.1, 9, 10.1, 11.1, 12

Empfohlener Eingang: Eingang Halle 9

Ticketempfehlung: Tagesticket, Happy Hour Ticket

Natur in ihrer ganzen Vielfalt

Wenn draußen noch der kalte graue Berliner Winter herrscht, wird es auf dem

Berliner Messegelände frühlingshaft bunt. Dann holen Landgard und die Initiative

“Blumen – 1000 gute Gründe” mit tausenden Frühlingsblumen und lebendigem Grün

ein Stück blühende Natur in die Blumenhalle 9. Zentrales gestalterische Element

der Halle ist eine Frühlingslandschaft mit Blumen, Gräsern, Sträuchern und

Gehölzen. Wer aus dem Messetrubel entkommen will, kann auf Spazierwegen die

abwechslungsreich gestaltete Fläche erkunden und die florale Schönheit live

erleben. Bei zahlreichen Mitmach-Aktionen können Sie selbst kreativ werden und

natürlich schöne Werkstücke für Zuhause gestalten.

Unter dem Leitthema “Klima2go” beschäftigt sich der Zentralverband Gartenbau e.

V. (ZVG) in der Halle 9 mit den wichtigen Zukunftsfragen des Gartenbaus. Sie

erfahren, warum Torfeinsatz klimaschädlich ist, was Sie für die

Pflanzengesundheit tun können oder wie Sie die Stadt grüner gestalten.

Der Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V. (9) informiert, welche

wesentliche Bedeutung Kleingärten für eine lebenswerte Stadt haben und als grüne

Lungen das Klima verbessern.

Rund um die Blumenhalle 9 lädt der Gartenbaubereich in den Hallen 8.1, 10.1,

11.1 und 12 zum Shoppen ein. Die riesige Auswahl reicht von Sämereien, Knollen

und Blumenzwiebeln über Zubehör für Balkon, Terrasse und Garten bis zum

Gewächshaus, Wintergarten und kompletten Gartenhaus. Darüber hinaus gibt es

viele Angebote für Haus und Haushalt. In Halle 12 präsentiert sich unter der

Dachmarke “LebensArt” ein Ausstellungsbereich mit saisonalen Produkten aus der

Welt des Gartens und der Pflanzen.

