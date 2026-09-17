ACP Gruppe setzt Wachstumskurs fort

Die ACP Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025/26 zum 31. März 2026 mit einem Umsatz von 1,12 Milliarden Euro abgeschlossen. Das entspricht einem Wachstum von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit erzielte ACP erneut den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Ein Jahr zuvor hatte die Gruppe erstmals die Marke von einer Milliarde Euro überschritten. Auch die Zahl der Mitarbeitenden ist weiter gestiegen und liegt inzwischen bei rund 2.800.

Modernisierung und Absicherung der IT treiben Nachfrage

ACP verzeichnete insbesondere bei Projekten zur Modernisierung und Absicherung von IT-Infrastrukturen eine hohe Nachfrage. Zu den zentralen Investitionsfeldern zählten Cloud, Cyber Security, moderne Arbeitsumgebungen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Das stärkste Wachstum erzielte ACP bei Cloud- und

Rechenzentrumsinfrastrukturen.

ACP Deutschland wächst um annähernd 20 Prozent

In Deutschland stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um annähernd 20 Prozent. Damit erzielte ACP Deutschland bereits im vierten Jahr in Folge ein deutlich zweistelliges Wachstum und verdoppelte den Umsatz innerhalb dieses Zeitraums.

ACP investiert in technologische Zukunftsfelder

Parallel zur Geschäftsentwicklung baut die ACP Gruppe ihre Kompetenzen in technologischen Zukunftsfeldern aus. Ein Schwerpunkt liegt auf Künstlicher Intelligenz. ACP bündelt dazu gruppenweit Know-how und entwickelt Lösungen, mit denen Unternehmen KI in ihre IT- und Geschäftsprozesse integrieren können. Zugleich entwickelt die Gruppe ihr Leistungsportfolio in

Bereichen weiter, die für die IT-Infrastrukturen und Geschäftsmodelle ihrer Kunden zunehmend relevant sind. Die Eigentümerstruktur der ACP Gruppe ermöglicht es, solche Investitionen mit langfristiger Perspektive voranzutreiben.

Rund 190 Mitarbeitende sind an ACP beteiligt

Das Unternehmen befindet sich zu 100 Prozent im Besitz seiner Gründer und Mitarbeitenden. Inzwischen sind rund 190 Mitarbeitende an ACP beteiligt. Allein im vergangenen Geschäftsjahr kamen über 30 hinzu.

Langfristige Ausrichtung bewährt sich

Günther Schiller, Vorstand der ACP Gruppe und Geschäftsführer der ACP Holding Deutschland GmbH, ordnet die Geschäftsentwicklung ein:

„Das erneute Wachstum zeigt, dass sich unsere langfristige Ausrichtung auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld bewährt. Unternehmen investieren weiterhin in die Modernisierung und Absicherung ihrer IT, entscheiden dabei aber deutlich stärker nach wirtschaftlichem Nutzen.

Darauf richten wir unser Portfolio konsequent aus und konzentrieren uns auf Lösungen, die technologische Modernisierung mit messbarem Nutzen für unsere Kunden verbinden. Dass wir diesen Weg erfolgreich gehen können, ist vor allem das Verdienst unserer Mitarbeitenden. Ihnen gilt neben unseren treuen Kunden mein besonderer Dank.“

ACP plant erneut zweistelliges Wachstum in Deutschland

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 erwartet ACP eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. Für Deutschland plant das Unternehmen erneut ein deutlich zweistelliges Wachstum.

Die ACP Gruppe gehört zu den führenden herstellerunabhängigen IT Partnern in Deutschland und Österreich. Seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet ACP Unternehmen jeder Größe und den Public Sector bei der Planung, Beschaffung, Implementierung und dem Betrieb ihrer IT einschließlich Managed Services. Ergänzend bietet ACP Finanzierungslösungen an.

ACP verbindet regionale Nähe mit konsequent herstellerunabhängiger Beratung. Jede Technologieentscheidung orientiert sich an den Anforderungen der Kunden. So schafft ACP die technologischen Voraussetzungen für Innovation. Dafür arbeitet das Unternehmen mit führenden internationalen Technologieherstellern zusammen. Das Leistungsangebot der ACP Gruppe umfasst Hybrid Cloud & Datacenter, Network & Security, Modern Workplace und Digital Solutions.

Die ACP Gruppe beschäftigt rund 2.800 Mitarbeitende an mehr als 50 Standorten in Deutschland und Österreich und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 1,12 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent im Besitz seiner Gründer und Mitarbeitenden. Diese Eigentümerstruktur ermöglicht unternehmerische Unabhängigkeit und langfristige Ausrichtung.