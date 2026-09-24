Adventskalender 2026: Maison Brémond 1830 bringt provenzalische Feinkost in die Adventszeit

München, 24. September 2026. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit bringt Maison Brémond 1830 seinen neuen Gourmet Adventskalender 2026 nach Deutschland. Hinter 24 Türchen verbergen sich ausgewählte französische Feinkost-Spezialitäten und kleine Überraschungen aus der Provence. Der Maison Brémond 1830 Adventskalender 2026 ist ab Oktober erhältlich.

Der Adventskalender widmet sich der Genusswelt Südfrankreichs. Enthalten sind unter anderem provenzalischer Honig, Nougat, Calissons, Schokoladenmandeln, Fruchtgelees, feine Aufstriche, traditionelle französische Bonbons sowie Kräuter- und Rooibos-Infusionen.

Damit richtet sich der Feinkost Adventskalender insbesondere an Erwachsene, die in der Vorweihnachtszeit französische Spezialitäten entdecken möchten.

Von Lavendelhonig bis Calissons

Im Mittelpunkt des Kalenders stehen Produkte, die eng mit der französischen und insbesondere provenzalischen Genusskultur verbunden sind.

Dazu zählen IGP-Honig aus der Provence als Blüten- und Lavendelhonig, weißer Nougat mit Lavendelhonig, schwarzer Nougat sowie die für Südfrankreich typischen Calissons.

Hinzu kommen Mini-Navettes mit Orangenblüte und Zitrone, Olivettes mit dunkler und weißer Schokolade, verschiedene Schokoladenmandeln sowie Fruchtgelees mit Aprikose, Himbeere und Quitte.

Auch moderne Geschmacksrichtungen sind vertreten. Kleine Aufstriche kombinieren beispielsweise Haselnuss und Milch mit Karamell, Haselnuss mit Kakao sowie sizilianische Pistazie.

Traditionelle Zitronen-Berlingots, Honigbonbons und verschiedene Bio-Kräuter- und Rooibos-Infusionen ergänzen die Auswahl.

Provenzalische Tradition hinter zwei besonderen Türchen

Nicht alle 24 Überraschungen sind zum Verzehr bestimmt. Zwei Inhalte greifen Tradition und Natur der Provence auf.

Eine Mischung aus Samen von 24 verschiedenen Pflanzenarten kann nach der Adventszeit ausgesät werden. Ein weiteres Türchen enthält Weizenkörner für Sainte-Barbe – einen traditionellen provenzalischen Brauch in der Vorweihnachtszeit.

In der Provence wird Anfang Dezember Weizen ausgesät. Das wachsende Grün gehört traditionell zur Weihnachtszeit und steht symbolisch für Hoffnung und eine gute Ernte.

Damit verbindet der Adventskalender kulinarische Entdeckungen mit einem Stück provenzalischer Weihnachtskultur.

Gourmet Adventskalender als Alternative zum klassischen Schokoladenkalender

Adventskalender sind längst nicht mehr ausschließlich mit klassischer Schokolade gefüllt. Feinkost Adventskalender bieten Erwachsenen die Möglichkeit, während der 24 Tage bis Weihnachten unterschiedliche Spezialitäten und Geschmacksrichtungen kennenzulernen.

Maison Brémond 1830 setzt beim Adventskalender 2026 auf einen klaren regionalen Schwerpunkt: Die kulinarische Welt Südfrankreichs und der Provence steht im Mittelpunkt.

Auch die Gestaltung greift das Thema Natur auf. Die sechseckigen Elemente des Kalenders bilden zusammen einen stilisierten Baum. Insgesamt enthält der Kalender rund 440 Gramm Feinkost- und Genussprodukte.

Ab Oktober 2026 in Deutschland erhältlich

Der Maison Brémond 1830 Gourmet Adventskalender 2026 erscheint als limitierte Weihnachtsedition und ist ab Oktober 2026 in Deutschland erhältlich.

Weitere Informationen zum Adventskalender und zur Verfügbarkeit:

https://www.maisonbremond.de/products/gourmet-adventskalender

Das gesamte Sortiment von Maison Brémond 1830 Deutschland ist unter folgender Adresse zu finden:

https://www.maisonbremond.de/

Neben dem deutschen Onlineshop sind die Spezialitäten von Maison Brémond 1830 auch im Geschäft in München erhältlich.

Über Maison Brémond 1830

Maison Brémond 1830 hat seine Wurzeln in der Provence und steht für ausgewählte Spezialitäten aus Südfrankreich und dem Mittelmeerraum. Zum Sortiment gehören unter anderem hochwertige Olivenöle, Essige, Honig sowie süße und herzhafte Feinkostprodukte.

Mit dem Adventskalender 2026 bringt das Haus 24 ausgewählte Genussmomente und provenzalische Traditionen in die deutsche Vorweihnachtszeit.