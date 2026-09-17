Aegis hat derzeit keine ausstehenden Warrants, verfügt über ausreichende Barmittel für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs über mehr als 30 Monate und setzt Verhandlungen mit Schiffbauunternehmen und Industriepartnern fort

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von sicheren und resilienten Energiesystemen für kritische Infrastruktur, hat heute bekannt gegeben, dass keine ausstehenden Aktienkaufwarrants vorliegen und das Unternehmen über ausreichende Barmittel verfügt, um seinen laufenden Geschäftsbetrieb sowie sein Energieprogramm für die Schifffahrt über einen Zeitraum von mehr als 30 Monaten zu finanzieren.

Nachdem der Warrant-Überhang beseitigt wurde, könnten nur noch die im Rahmen des Equity Incentive Plan gewährten Aktienoptionen und Restricted Share Units die aktuelle Aktienanzahl erhöhen. Aegis plant auf Unternehmensebene keine Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierung und hat in absehbarer Zeit auch nicht die Absicht, Aktien zur Kapitalbeschaffung zu emittieren.

Die Liquiditätsprognose geht von einer Fortsetzung der Ausgaben im aktuellen Umfang aus. Auf dieser Grundlage kann das Unternehmen sein Energieprogramm für die Schifffahrt ohne kurzfristige Kapitalaufnahme fortführen. Das Programm nutzt „digitale Zwillinge“ (Software-Nachbildungen physischer Systeme) zur Steuerung von Hybridenergiesystemen, die auf kleinen und mikromodularen Reaktoren (SMR/MMR) basieren. Es umfasst auch das am 11. August 2026 angekündigte Forschungsprogramm „Mitacs Accelerate“ mit der Ontario Tech University im Wert von 480.000 $, das die Entwicklung der reaktorgestützten Steuerungsplattform von Aegis unterstützt.

Der Insider?Trading?Blackout (zeitlich begrenztes Handelsverbot) für die Direktoren, Führungskräfte und Insider des Unternehmens bleibt bestehen, solange die zwei nachstehenden Verhandlungsrunden andauern:

Internationale Schiffbauunternehmen. Wie bereits mitgeteilt, führt Aegis Gespräche mit großen internationalen Schiffbauunternehmen über mögliche Projekte zur Integration von SMR/MMR-Energiesystemen in deren Schiffe.

Kanadischer Industriepartner. Aegis steht in Verhandlungen mit einem etablierten kanadischen Industrieunternehmen über eine Partnerschaft für ein gemeinsames Produkt. Die Rechtsberater beider Parteien prüfen derzeit die Entwürfe der Vertragsbedingungen.

Beide Verhandlungen sind im Gange. Der Blackout bleibt bestehen, bis das Unternehmen das Ergebnis dieser Gespräche bekannt gibt oder feststellt, dass er nicht mehr erforderlich ist.

Das Unternehmen wird über weitere Entwicklungen berichten, sobald diese eintreten. Es gibt keine Garantie dafür, dass die jeweiligen Verhandlungen zu einer finalen Vereinbarung oder einem Geschäftsabschluss führen werden.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnikunternehmen, das seine Kunden mit sicheren, mobilen und einsatzbereiten Batterieenergiespeichersystemen im Verteidigungswesen, in entlegenen Gebieten und im Bereich kritischer Infrastruktur unterstützt. Aegis bringt Fachkompetenz in den Bereichen fortschrittliche Energiemanagementsysteme, Quanten-Cybersecurity-Integration sowie mobile BESS-Entwicklung ein und ist ein bedeutender Aktionär und strategischer Partner von Malahat Energy Systems Inc. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aegiscriticalenergy.com.

Kommunikation

Chris McGillivray

Shareholder and Client Relationships

Aegis Critical Energy Defence Corp.

Mobil: (604) 312.3996

E-Mail: cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

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