AfD-Leaks – Für Alice Weidel könnte es ungemütlich werden

Dass es eine anonyme Spende geben sollte – das eigentlich Illegale an der Affäre also -, geht aus dieser Mail nicht hervor. Trotzdem erhärtet sich der Eindruck: Alice Weidel könnte mehr gewusst haben, als sie zugab. Bis heute lässt die AfD-Chefin auch die Frage unbeantwortet, ob sie den Spender kennt. Die Affäre könnte acht Jahre nach ihrer Enthüllung doch noch ungemütlich für sie werden.

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