Agentur-Einstieg ohne Uni-Abschluss: TEAM LEWIS launcht RISE Academy / Internationale Marketing- und Kommunikationsagentur bietet motivierten Quereinsteiger:innen attraktive Job-Chancen (FOTO)

Die globale Marketing- und Kommunikationsagentur TEAM LEWIS (https://www.teamlewis.com/de/) lanciert mit der RISE Academy (https://www.teamlewis.com/de/riseacademy/) an seinen beiden Standorten in Düsseldorf und München ein Programm, das sich an Studienabbrecher:innen, Nicht-Akademiker:innen sowie Quereinsteiger:innen richtet und ihnen breit gefächerte Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Ziel ist es, motivierte neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen und ihnen eine Karriere in der Marketing-Branche auch ohne Abschluss und entsprechende Berufserfahrung zu ermöglichen.

Angeboten werden bezahlte Vollzeitstellen in den Bereichen Creative, Marketing und PR sowie in der Beratung für spannende Kunden und Brands aus unterschiedlichen Branchen – vom bunten Consumer-Segment bis hin zu führenden Playern in den Bereichen IT, Tech und Industrie. Das umfassende Trainings- und Entwicklungsprogramm, das sich über sechs Monate erstreckt, basiert auf dem überaus erfolgreichen Weiterbildungsprogramm Marketing Masters bei TEAM LEWIS und greift gezielt Inklusion und Integration als Aspekte der Personalentwicklung auf.

Ein qualifiziertes Team aus starken Persönlichkeiten

„Wir legen großen Wert auf Diversität und wollen unsere Branche mit dem neuen Programm für eine größere Bandbreite an Talenten öffnen“, erklärt Katrin Osburg, Managing Director, TEAM LEWIS Düsseldorf. „Wichtig ist uns, dass sich die Kandidat:innen gleichberechtigt weiterentwickeln können – mithilfe von integrativen Methoden und Prozessen sowie unabhängig von ihrem beruflichen Hintergrund. Dabei ist nicht entscheidend, woher die Teilnehmer:innen kommen, sondern wohin sie gehen. Und dass sie ihr Potenzial voll entfalten können.“

2020 entfiel auf Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren gerade einmal ein Fünftel der erwerbstätigen Bevölkerung weltweit[1]. Durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie liegt die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe in Deutschland inzwischen bei 5,4 Prozent.[2] Unabhängig davon, ob jemand sein Studium abbricht, um dadurch finanzielle Belastungen zu vermeiden, oder weil das Fach schlechte Beschäftigungschancen bietet: Den Unternehmen entgehen wertvolle Talente, wenn sie den Hochschulabschluss zum unverzichtbaren Einstellungskriterium erklären.

Die Teilnehmer:innen der RISE Academy erhalten Schulungen und Zertifizierungen, sie durchlaufen intensive Praxistrainings und erhalten die Option auf ein globales Austauschprogramm. Dabei lernen sie alle Facetten des Marketings und die Arbeitsweisen einer kreativen, strategischen Kommunikationsagentur kennen – und das keineswegs zum Nulltarif, sondern vergütet. RISE ist Teil der laufenden Initiative von TEAM LEWIS zur Förderung von Vielfalt, Integration, Kommunikation und Gleichstellung (englisch Diversity, Inclusion, Care, Equity, kurz DICE (https://www.teamlewis.com/de/karriere-kultur/)).

Das Bewerbungsverfahren zur RISE Academy ist ab sofort eröffnet. Weitere Informationen finden sich unter: https://www.teamlewis.com/de/riseacademy/.

###

Über TEAM LEWIS

TEAM LEWIS ist eine globale Marketing- und Kommunikationsagentur mit über 25 Jahren Erfahrung. Die neue Dynamik einer Medienwelt, die nicht in Print und Digital, sondern in Earned, Owned, Shared und Paid unterteilt werden muss, erfordert eine neue und kreative Kommunikation. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir uns in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt und unsere Kommunikationsdienstleistungen an die neuesten Technologien angepasst. Durch unseren fortwährenden Fokus auf innovative Kommunikationsservices, internationale Expansion, dauerhafte Kundenbeziehungen und Investitionen überzeugen wir unsere Kunden weltweit und haben es geschafft, in jedem Jahr profitabel zu sein. Wir haben massiv in progressive Technologien, Büros und Top-Berater investiert und dabei auf die jeweils aktuellen Trends gesetzt. www.teamlewis.com/de

[1] International Labour Organization, World Employment and Social Outlook (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_734455.pdf), 2020

[2] Statista, Jugendarbeitslosenquote in Deutschland nach Bundesländern im August 2021 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/189105/umfrage/jugendarbeitslosenquote-nach-bundeslaendern/)

Pressekontakt:

LEWIS Communications GmbH

Ivonne Schmeling

Johannstraße 1

40476 Düsseldorf

ivonne.schmeling@teamlewis.com

www.teamlewis.com/de

Original-Content von: LEWIS Communications GmbH, Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell