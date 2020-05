Agilität als Führungskraft sicher umsetzen

Agilität als Führungskraft ist im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Mit dem Seminar Agilität als Führungskraft sicher umsetzen erlernst Du innovative Techniken für ein agiles Mindset. Du trainierst die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, um Agilität im Team erfolgreich zu etablieren. Diese Skills erwirbst Du mit dem Seminar Agilität als Führungskraft:

> Prinzipien des agilen Managements: Was heißt “agil”? Was bedeutet agiles Arbeiten?

> Agilität: Was bedeutet das für Teams und Mitarbeiter?

> Ein agiles Unternehmen etablieren: Welche agilen Kompetenzen benötigen Führungskräfte?

> Wie funktionieren agile Teams?

> Das Miteinander in agilen Teams

> Kommunikation: Der Daily Scrum als neues Team-Meeting

> Wie kann Führung helfen Agilität zur Gewohnheit zu machen?

> Teams in Veränderungsprozessen richtig führen

> Agile Ziele definieren, umsetzen und die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen

> Feedback – Eine besondere Herausforderung in der agilen Führung

