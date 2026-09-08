Agora bringt Conversational AI auf der IFA 2026 in die physische Welt / Voiceprint, Voice Cloning und MCP verleihen KI-gestützten Geräten mehr Identität und Funktionalität.

Media OutReach Newswire – Agora, Inc. (NASDAQ: API), ein weltweit führender Anbieter von Real-Time-Engagement-Technologie, präsentiert auf der IFA 2026 seine Conversational AI Platform für Physical AI und stellt neue Funktionen für Voiceprint, Voice Cloning und das Model Context Protocol (MCP) vor. https://www.youtube.com/watch?v=RTJWsFSPcqk Die neuen Funktionen führen physische Geräte über starre Sprachbefehle hinaus und ermöglichen KI-Erlebnisse, die natürliche Gespräche führen, Nutzer erkennen, eigene Persönlichkeiten entwickeln, auf externe Dienste zugreifen und Aktionen ausführen können. Physical AI mit Identität, Persönlichkeit und Handlungskompetenz Agora stellt auf der IFA drei neue Funktionen vor:

– Voiceprint ermöglicht Geräten die Erkennung von Sprechern und damit personalisierte Interaktionen.

– Voice Cloning ermöglicht Entwicklern, individuelle oder geklonte Stimmen für KI-Agenten zu erstellen und Robotern, KI-Begleitern und Smart Devices eine unverwechselbare Persönlichkeit zu verleihen.

– MCP verbindet KI-Agenten mit externen Tools, Diensten und Daten, sodass Geräte Informationen abrufen und Aufgaben ausführen können.

Diese Funktionen sind in Agora BotStation integriert. Dort können Entwickler KI-Agenten für unterstützte Hardware erstellen, anpassen, verwalten und bereitstellen sowie Persona, Sprache, KI-Modelle, Stimme und Verhalten konfigurieren. Agora präsentiert außerdem R1 4GS, das Conversational AI auf Geräte mit WLAN- und Mobilfunkverbindung erweitert. Von KI-Agenten zu realen Geräten Auf der IFA können Besucher Agora-basierte Conversational AI in Robotern, Embodied AI, KI-Begleitern, Smart-Home- und IoT-Geräten, Wearables, Fahrzeugen und Industrierobotern erleben. Agora präsentiert gemeinsam mit Kunden und Technologiepartnern wie Seeed Studio, Sentino, Espressif, Speedtech, Quectel, IntelPro, Sweekar, Kata Friends und Robsen, wie Conversational AI den Weg von Software in reale Produkte findet. „Die Entwicklung eines KI-Begleiters wie Sweekar erfordert, dass sich die Kommunikation ebenso natürlich und ansprechend anfühlt wie das physische Produkt selbst”, sagte Irving Gao, Gründer und CEO von Takway AI, dem Entwickler von Sweekar. „Agora bietet uns eine starke Grundlage für Conversational AI, ohne dass unser Team diese Infrastruktur von Grund auf selbst entwickeln muss. Dadurch können wir schneller vorankommen und unsere Ressourcen auf die Erlebnisse konzentrieren, die Sweekar auszeichnen – seine sich weiterentwickelnde Persönlichkeit, sein Gedächtnis und die Beziehung, die es zu jedem Nutzer aufbaut.” Agora auf der IFA 2026 erleben Besuchen Sie Agora in Halle 5.2, Stand 509, und erleben Sie, wie Conversational AI den Schritt vom Agenten zur Hardware und vom Sprachbefehl zum Dialog vollzieht.

Über Agora

Agora (NASDAQ: API) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Real-Time Engagement und bietet APIs und Entwicklertools für Conversational AI, Sprach- und Videokommunikation, interaktives Livestreaming und Chat. Agora hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und betreut weltweit mehr als 5.800 Unternehmen und Organisationen.

Pressekontakt:

Shuting Guo

guoshuting@agora.io

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