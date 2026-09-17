AI-driven Enterprise: CIO und CDO werden zum Führungsduo der KI-Transformation

Künstliche Intelligenz entwickelt sich vom einzelnen Werkzeug zum strategischen Bestandteil der Unternehmensführung. Damit aus Pilotprojekten ein AI-driven Enterprise entsteht, müssen Unternehmen Technologie, Daten, Prozesse, Geschäftsmodelle und Organisation gemeinsam weiterentwickeln. Auf diese Aufgabe bereiten die neuen Lehrgänge zum Chief Information Officer (CIO) und Chief Digital Officer (CDO) von pörtner consulting vor. Beide Online-Lehrgänge starten am 3. November 2026.

Ein AI-driven Enterprise nutzt künstliche Intelligenz nicht nur punktuell, sondern verankert sie systematisch in Entscheidungen, Prozessen, Produkten und Services. Dafür braucht es eine belastbare IT-Architektur, klare Verantwortlichkeiten, geeignete Daten, verbindliche Governance und Mitarbeiter, die den Wandel aktiv mitgestalten. CIO und CDO übernehmen dabei unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Rollen.

CIO-Lehrgang: Die technologische Grundlage für das AI-driven Enterprise

Der CIO-Lehrgang von pörtner consulting richtet sich an IT-Manager, CIOs, Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, IT-Projektleiter, Sicherheitsverantwortliche, Service-Manager und IT-Controller.

Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung einer zukunftsfähigen IT-Strategie und deren Ausrichtung an den Unternehmenszielen. Weitere Schwerpunkte bilden IT-Architektur und Infrastrukturmanagement, Cloud- und Hybrid-Umgebungen, IT-Projekt- und Service-Management, IT-Finanzmanagement, Governance, Compliance sowie Lieferanten- und Outsourcing-Management.

Mit dem Modul „IT-Security & AI-Management“ greift der Lehrgang zentrale Anforderungen des AI-driven Enterprise auf. Die Teilnehmer beschäftigen sich unter anderem mit Sicherheitsstrategien für IT- und KI-Anwendungen, Compliance, Datenschutz, Incident Response sowie dem Aufbau eines strukturierten AI-Managements. Ergänzt werden die Inhalte durch Innovationsmanagement, digitale Transformation, Change Management und IT-Performance-Management.

CDO-Lehrgang: KI in Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle übertragen

Der CDO-Lehrgang setzt an der geschäftlichen und organisatorischen Seite der Transformation an. Er richtet sich an Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder, CIOs und IT-Manager sowie an Innovations-, Produkt- und Digitalisierungsverantwortliche.

Die Teilnehmer lernen, digitale Strategien und Roadmaps zu entwickeln, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und Anforderungen an digitale Lösungen strukturiert zu erfassen. Weitere Module behandeln digitales Produktmanagement, Prozessoptimierung, Softwareauswahl, Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, Innovationsmanagement und den Aufbau einer digitalen Unternehmenskultur.

Ein eigener Schwerpunkt widmet sich AI und Hyperautomation. Behandelt werden Anwendungsmöglichkeiten, Implementierungsstrategien, Fallbeispiele sowie Fragen zu Ethik und Datenschutz. Ziel ist es, KI-Vorhaben nicht isoliert zu betrachten, sondern mit Prozessen, Architektur, Kompetenzen und Unternehmensstrategie zu verbinden.

Beide Lehrgänge kombinieren theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen und Fallstudien. Der DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR wird als zentrales Werkzeug eingesetzt, um Strategien, Anforderungen und Transformationsvorhaben praxisnah zu strukturieren. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat der DIGITAL BUSINESS ACADEMY.

CIO VISION DAY 2027: Strategischer Austausch über die Unternehmens-IT der Zukunft

Eine zusätzliche Plattform für Wissenstransfer und Networking bietet der CIO VISION DAY am 20. April 2027. Die hybride Tageskonferenz findet im Hotel Silicium in Höhr-Grenzhausen bei Koblenz sowie online statt.

Der Strategietag bringt CIOs, CDOs, IT-Leiter, Digitalisierungsverantwortliche, Geschäftsführer und weitere Entscheider aus dem Mittelstand zusammen. Im Fokus stehen IT-Strategie, künstliche Intelligenz, Automatisierung, Cloud-Transformation, Cybersecurity und die zukünftige Rolle des CIO als strategischer Treiber der digitalen Transformation.

Damit ergänzt der CIO VISION DAY die Lehrgangsinhalte um aktuelle Impulse, Praxisperspektiven und den persönlichen Austausch mit anderen IT- und Digitalentscheidern. Für Teilnehmer des CIO-Lehrgangs ist die Teilnahme am CIO VISION DAY bereits in der Lehrgangsgebühr enthalten.

Von einzelnen KI-Projekten zur unternehmensweiten Transformation

Mit den beiden Lehrgängen und dem CIO VISION DAY verbindet pörtner consulting Qualifizierung, praktische Umsetzung und strategischen Dialog. Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, Führungskräfte gezielt auf die Anforderungen einer KI-geprägten Unternehmenswelt vorzubereiten.

Der gemeinsame Starttermin für den CIO- und CDO-Lehrgang ist der 3. November 2026. Weitere Informationen und Anmeldungen sind über die jeweiligen Lehrgangsseiten oder per E-Mail an seminare@poertner-consulting.de erhältlich.

Pörtner?Consulting unterstützt seit über 20?Jahren Unternehmen bei der digitalen Transformation: von Strategieentwicklung und Softwareauswahl über Implementierung bis hin zu Weiterbildung und Coaching. Mit Tools wie der „Digital Business Navigator“-Plattform und mehreren hundert E?Learnings bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand.