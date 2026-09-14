„AI that fits no one. But you“: codecentric KI-Beratung mit Substanz

Isolierte KI-Bausteine beschleunigen einzelne Handgriffe, ohne die Prozesse dahinter zu verändern. Modelle liefern Code in einer Geschwindigkeit, die klassische Entwicklungsstrukturen nicht mehr verarbeiten. Was schnell entsteht, muss aber auch tragen: KI-Systeme ohne belastbare Architektur brechen bei der ersten Änderung und hinterlassen mehr Aufwand, als sie eingespart haben. Genau an dieser Lücke zwischen Tempo und Qualität setzt die codecentric AG mit ihrer neuen Ausrichtung an. Unter dem Claim „AI that fits no one. But you.“ verbindet die IT-Beratung KI-native Softwareentwicklung, KI-native Geschäftsprozesse und den souveränen Betrieb zu einem gemeinsamen Leistungsversprechen. Die Ausrichtung orientiert sich dabei konsequent am Geschäftsmodell des Kunden statt am bloßen Werkzeugkasten.

Orientierung im Hype durch Durchdringung und Ingenieurshandwerk

Unternehmen stehen selten vor einem reinen Technologieproblem. Sie stehen vor einem Orientierungs- und einem Umsetzungsproblem: Welche KI-Anwendung passt zum eigenen Geschäftsmodell, und wie lässt sie sich robust in die bestehende IT-Landschaft einbetten? Die codecentric AG bündelt drei Kompetenzen, die diese beiden Fragen zusammen beantworten: strategische Weitsicht bei der Auswahl der richtigen Szenarien, tiefe AI-Engineering-Expertise für die Umsetzung, und eine souveräne, rechtssichere Daten- und Cloud-Infrastruktur für den verlässlichen Betrieb. In Kombination tragen sie das Leistungsversprechen, KI-Anwendungen und Geschäftsprozesse KI-nativ zu denken, zu bauen und zu betreiben. Tempo und Qualität entstehen dabei als gemeinsames Ergebnis statt als Widerspruch.

Was das für die Softwareentwicklung heißt, formuliert Rainer Vehns, Vorstand der codecentric AG:

„Wenn nur das Codieren von KI beschleunigt wird, dann wird der echte Nutzen von KI nicht realisiert. Es muss der gesamte Lebenszyklus von Softwareentwicklung betrachtet, analysiert und optimiert werden.”

Auf der Prozess-Ebene stellt sich dieselbe Frage anders. Lars Rückemann, Vorstand der codecentric AG:

„Es reicht nicht aus, bestehende Abläufe mit KI-Werkzeugen zu beschleunigen. Wir müssen Fachlogiken und Workflows von Grund auf KI-nativ denken – damit Prozesse nicht nur schneller, sondern auch messbar besser und wirtschaftlicher werden.“

Was das für den strategischen Anspruch bedeutet, formuliert Verena Deller, Vorständin der codecentric AG:

„Der eigentliche Prüfstein einer KI-Strategie ist die Passgenauigkeit zum Geschäftsmodell. Wir entfalten erst dann Wirkung, wenn Technologie und Umsatztreiber beim Kunden verlässlich ineinandergreifen – für einen echten, unkopierbaren Wettbewerbsvorteil. Das ist AI that fits no one. But you .”

Ausführliche Informationen zur neuen KI-Ausrichtung, den fünf Leistungsversprechen sowie begleitende Fachbeiträge und Podcasts stehen ab sofort bereit:

https://www.codecentric.de/…

Als Experte für agile und individuelle Software-Entwicklungen ist die codecentric AG seit 2004 der Vordenker für innovative Technologien in Deutschland. Dafür kombiniert sie innovative Technologien und ausgefeilte Methoden für und mit ihren Kunden aus allen Wirtschaftszweigen – das Fundament für einen erfolgreichen digitalen Auftritt. codecentrics umfangreiches Projektportfolio reicht dabei von Cloud-Native, Smart Data & AI über IT Integration, Information Security bis hin zu Application Performance Management. codecentric hilft Unternehmen dabei, nachhaltig, schnell und und flexibel auf dem Markt zu agieren und befähigt sie, ihre IT-Wertschöpfungskette stabil, sicher und allzeit verfügbar zu machen. Als vertrauensvoller, pragmatischer und erfahrener Partner begleitet die codecentric AG Unternehmen auf dem Weg in die digitale Transformation und findet mit ihnen zusammen die beste Lösung für ihr Digitalisierungsvorhaben. https://www.codecentric.de/