AIDA-FRANKE als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet

Die AIDA-FRANKE GmbH, langjähriger und autorisierter Partner der AIDA ORGA®, wurde mit dem Prädikat „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. Die Zertifizierung würdigt das Engagement des Unternehmens für eine Arbeitskultur, die berufliche Anforderungen und familiäre Bedürfnisse berücksichtigt.

Seit mehr als 35 Jahren begleitet AIDA-FRANKE Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse. Rund 28 Mitarbeitende stehen dabei nicht nur für technische Kompetenz, sondern profitieren selbst von einer Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung beruht.

Flexible Lösungen für unterschiedliche Lebenssituationen der Mitarbeitenden gehören ebenso dazu wie klare Regelungen für Arbeitszeiten und die Zusammenarbeit. Mitarbeitende können eigene Ideen einbringen und die Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitgestalten.

„Die Zertifizierung als familienfreundliches Unternehmen bestätigt die Werte, nach denen wir bei AIDA-FRANKE seit über 35 Jahren handeln. Im Mittelpunkt steht für uns immer der Mensch, ob als Kunde, Lieferant oder Teil unseres Teams“, erklärt Aaron Franke, Mitglied der Geschäftsleitung.

Regionale Stärke beginnt bei den Menschen.

Als autorisierter AIDA ORGA® Partner betreut AIDA-FRANKE Kunden mit Lösungen für Zeitwirtschaft, HR- und Workforce-Management sowie Zutrittssteuerung und Sicherheit.

Die Auszeichnung macht deutlich, dass persönliche Verantwortung nicht erst im Kontakt mit Kunden beginnt. Sie prägt auch die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens.

Für AIDA ORGA® ist das regionale Partnernetzwerk ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells. Eigenständige Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und persönlicher Nähe begleiten Kunden von der Beratung bis zur laufenden Betreuung.

Das Prädikat „Familienfreundliches Unternehmen“ wird von der agentur mark im Rahmen des Kompetenzzentrums Frau & Beruf vergeben. Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH begleitet den Zertifizierungsprozess als Projektpartner.

Weitere Informationen:

AIDA-FRANKE GmbH im AIDA ORGA Partnernetzwerk

AIDA ORGA®, mit Hauptsitz in Böblingen, entwickelt Lösungen für Zeitwirtschaft, HR-Management, Workforce Management, Zutrittssteuerung und Sicherheit. Gemeinsam mit einem starken Netzwerk autorisierter Partner und gesamt mehr als 350 Expertinnen und Experten bietet AIDA ORGA® ganzheitliche Lösungen, inklusive Hardware, Beratung, Integration, Installation und Support. Die Systeme werden in deutschen Rechenzentren oder sicher auf dem Server des Kunden betrieben. So entstehen für eine moderne, effiziente und menschliche Arbeitswelt praxisbewährte, anschlussfähige und zukunftssichere Lösungen für kommunale Verwaltungen, soziale Einrichtungen, Industrie und Mittelstand.