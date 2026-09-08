akf-Bank auf der AMB 2026 in Stuttgart (Halle 7, Stand 7D31)

Als eine der wichtigsten internationalen Fachmessen der Metallbearbeitung zeigt die AMB in Stuttgart vom 15. bis 19. September 2026 erneut, welche Technologien die Metallbearbeitung und industrielle Fertigung künftig prägen werden. Mit ihrem Expertenteam aus dem Geschäftsbereich industriefinanz präsentiert sich die akf-Bank auf dem internationalen Branchentreff auch in diesem Jahr wieder in Halle 7, Stand 7D31.

„Die Branche steht vor strukturellen Veränderungen, aber auch neu gestalteten Lieferketten. Überdies stellen die weltweiten Krisen große Herausforderungen dar. Die AMB bietet der Branche hier technologische Orientierung. Als Branchenspezialist setzen wir alles daran, unsere Kunden von der Finanzierungsseite her bei ihren Investitionen zur Anpassung ihrer Fertigung und zur Erhöhung der Effizienz ihrer Unternehmen tatkräftig zu unterstützen. Bereits im Vorfeld der Messe konnten unsere Kunden daher mit uns ihren gewünschten Kreditrahmen für die AMB vereinbaren. Davon haben bereits einige Gebrauch gemacht und das freut uns“, bringt es Michael Teek, akf-Bank Branchenverantwortlicher Produktionsmaschinen des Geschäftsbereichs industriefinanz, auf den Punkt.

Zudem ist Michael Teek stolz darauf, dass sich die akf-Bank auf der Messe nicht nur im neuen Look and Feel präsentiert, sondern darüber hinaus auch ihre Zugehörigkeit zu einem starken Industrieunternehmen deutlich hervorhebt. So hat die Wuppertaler Spezialbank mit ihrem Marken-Relaunch am 1. Juli 2026 ihre Positionierung geschärft und weiterentwickelt. Gleichzeitig hat sie die Zugehörigkeit der akf-Gruppe zum Familienkonzern Vorwerk sowie ihre Branchenexpertise noch sichtbarer gemacht – eine starke Marke, viele spezialisierte Kompetenzen. „Unser neuer Auftritt macht sichtbar, was uns besonders macht und unterstreicht einmal mehr, dass wir anders denken und handeln als andere“, sagt Teek.

Ganzheitliche Lösungen gefragt

Angesichts von Automatisierung, Digitalisierung, KI oder auch datenbasierten Fertigungsprozessen benötigen Industriekunden ganzheitliche Lösungen, um ihre Wachstumspotenziale auszuschöpfen. „Daher denken wir auch finanzierungsseitig nicht nur einen Weg. Vielmehr sind Komplettpakete, maximale Flexibilität oder auch individuelle Angebote für uns wichtiger denn je, um unsere Kunden zu unterstützen. Gerade das Thema Leasing kann aktuell für Unternehmen von großem Interesse sein, um Wachstum und Entwicklung voranzutreiben. Entscheidend ist und bleibt jedoch für uns, die Kunden individuell und ganzheitlich zu beraten – die Finanzierungslösung muss schließlich auf den jeweiligen Kunden und seine Investition zugeschnitten sein“, betont der akf-Bank Manager. Der langjährige Branchenverantwortliche Produktionsmaschinen ist überzeugt davon, dass es dem Spezialfinanzierer weiter gelingen wird, mit seiner positiven Herangehensweise an neue Herausforderungen den Kunden Mut für Investitionsentscheidungen zu machen, um weitere Chancen zu nutzen. Schließlich sei die Stimmung auf dem Markt besser als dargestellt.

Der persönliche Kontakt macht den Unterschied

Gerade in der aktuellen Wirtschaftslage braucht die Branche starke und verlässliche Partner. Als Wegbegleiter ihrer Kunden und Partner offeriert die akf-Bank Finanzierungspakete, die Perspektiven schaffen und eine erfolgreiche Entwicklung ermöglichen. „Wir sind überzeugt: Der persönliche Kontakt macht den Unterschied, denn zukunftsstarke Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und zwar auf Augenhöhe, mit Vertrauen und im direkten Austausch“, sagt Michael Teek. Auf der AMB will die akf-Bank daher verstärkt das Miteinander und den Austausch mit ihren Kunden suchen. Bei einer Tasse Kaffee können die Besucher mit dem Team aus Branchenexperten in Halle 7, Stand 7D31 ins Gespräch kommen und konkrete Fragestellungen diskutieren. „Wir wollen zuhören, verstehen und gemeinsam Lösungen finden, die zu unseren Kunden passen“, resümiert Michael Teek, akf-Bank Branchenverantwortlicher Produktionsmaschinen des Geschäftsbereichs industriefinanz, mit Blick auf die AMB 2026.

Die akf-Bank ist ein Spezialfinanzierer für assetbasierte Finanzierungslösungen und fokussiert sich auf Unternehmen in den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeuge und Technologie. Als verlässlicher Partner des Mittelstands unterstützt sie Kunden, Händler und Hersteller mit Investitions-, Absatz- und Einkaufsfinanzierungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die Bank mit Sitz in Wuppertal gehört zur Vorwerk Gruppe und verbindet die Stabilität eines etablierten Konzerns mit der Flexibilität eines spezialisierten Mittelstandsfinanzierers. Seit 1968 ist die akf-Bank gemeinsam mit der akf-Leasing und akf-Mobility in zahlreichen Branchen erfolgreich tätig, darunter die Metall- und Kunststoffindustrie, die Druck- und Papierverarbeitung sowie der Fahrzeug-, Yacht- und Agrartechnikhandel. Zugleich erschließt sie gezielt Zukunftsfelder wie Mobilität, Erneuerbare Energien und Robotik.

Zum Produktportfolio der akf-Bank sowie der akf-Leasing und akf-Mobility zählen innovative Kreditlösungen, Leasingformen, Mietkauf und Factoring zur Optimierung der betrieblichen Liquidität. Darüber hinaus bietet die akf-Bank Privatkundinnen und Privatkunden attraktive und sichere Geldanlageprodukte.

Neben klassischen Finanzierungsmodellen entwickelt die akf-Bank auch strukturierte Lösungen für zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, etwa im Bereich „as a service“ oder für nutzungsabhängige Abrechnungsmodelle. Mit Branchenkompetenz, technologischer Affinität und schlanken Entscheidungswegen versteht sich die akf-Bank als langfristiger Finanzierungspartner für Unternehmen.

Seit ihrem Marken-Relaunch zum 1. Juli 2026 macht die Wuppertaler Spezialbank ihre Zugehörigkeit zum Familienkonzern Vorwerk noch sichtbarer. Dieser strategische Schritt setzt ein Zeichen für Stabilität sowie Zugehörigkeit und unterstreicht den Anspruch, als Partner für den Mittelstand noch stärker in den Fokus zu rücken.

Mehr Informationen unter www.akf.de und www.akf-mobility.de