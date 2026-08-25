Aktienmarkt: Indexierte Kursverläufe im algorithmischen Kontext

An der Börse gibt es steigende und fallende Kursverläufe sowie seitwärtsgerichtete Schiebephasen. Diese unterschiedlichen Verlaufszustände lassen sich mit mathematischen Algorithmen beschreiben, in Preiszonen und strategische Performancesegmente unterteilen und gewichtet in die fundamentale sowie technische Analyse integrieren. Wer dabei schnell einen reproduzierbaren Überblick gewinnt, kann daraus entscheidende Vorteile ableiten und diese monetär nutzen. Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH bietet entsprechende Algorithmen in verschiedenen Ausprägungen und mit unterschiedlichen Zusatzanalyseprogrammen an. Einige neue Programme sind ab heute für Deutschland, Österreich und die Schweiz verfügbar und freigegeben.

Equity-Strategien für Public Assets

Stellen Sie sich vor, indexierte DAX-40-Aktien sollen klassifiziert und nach aufwärtsgerichteten Phasen sortiert werden. Die Anlagezeit soll auf Wochenbasis erfolgen, während die tiefergehende, nachrangige Analysezeit auf Tagesbasis durchgeführt wird.

Dieser intertemporale Handelsansatz kann mithilfe algorithmischer Risikoanalysen erfasst und digital umgesetzt werden. Darüber hinaus lassen sich diese Ansätze testen und in Echtzeit einsehen.

Grundlagen und Chancen

Mit einer Aktie erwerben Anleger einen Eigentumsanteil an einem Unternehmen – nicht lediglich einen abstrakten Börsenwert, wie dies bei einem Index der Fall ist. Dies kann ein Vorteil sein und trägt zu einem besseren Verständnis der jeweiligen Risikoprofile und Risikoklassen bei.

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass Aktien nicht immer die Handelsrichtung einschlagen, die zuvor erwartet oder anhand verschiedener Kriterien objektiv analysiert wurde. Um Chancen gezielter zu gewichten, können Investments in indexierte Aktien erfolgen, die sich bereits in einer steigenden Phase befinden. Auslöser können beispielsweise Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Speicherchips, Rechenzentren oder humanoide Roboter sein.

In Verbindung mit einer dem individuellen Risikoprofil entsprechenden Risikoklasse kann innerhalb einer steigenden Marktphase eine Beteiligung eingegangen werden. Klare und transparente Controllingregeln können dabei helfen, Risiken zu begrenzen und den Anlageprozess nachvollziehbar zu gestalten.

„Risiko ist immer auch eine individuelle Auslegung und sollte eine wiederholbare Kenngröße sein, die aktive Investments absichert und kalkulierbarer macht“, sagt Dipl.-Ing. Ralf Kröpke, Geschäftsführer und Gründer der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH.

„Aktives Monitoring, das algorithmische Erfassen von Marktbewegungen und die strategisch wiederholbare Anwendung zu kombinieren, hilft dabei, entscheidende Regeln für den Aktienhandel zu implementieren – sei es in der privaten Vermögensverwaltung oder im Swing-Trading indexierter Einzeltitel. Die BB ASCON Preisalgorithmen greifen diese Themen auf und helfen Anwendern, im Aktienhandel gezielt Fuß zu fassen.“

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH mit Sitz in Heidelberg ist ein unabhängiges Kapitalmarkt- und Softwareunternehmen. Sie unterstützt mittelständische Unternehmen sowie professionelle Privatanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Analyse und Steuerung von Rendite- und Risikostrukturen in liquiden Anlageklassen.

Die 2018 gegründete Akademie gilt mittlerweile als ein führendes Unternehmen im Kapitalmarktbereich. Durch die Zusammenarbeit mit weiteren BB ASCON Gesellschaften bündelt sie Erfahrungen und Fachwissen aus Projekten mit Kunden aus 16 Ländern.

Markenschutz

BB ASCON® und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.