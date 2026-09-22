Alivar: Ein Sofa für mehr als eine Blickrichtung

Eine Sitzgruppe, mehrere Blickrichtungen

Für einen offenen Wohnbereich ergibt sich daraus eine interessante Möglichkeit: Ein Sitzplatz kann sich beispielsweise dem Gespräch innerhalb der Sofagruppe oder dem angrenzenden Raum zuwenden. Nicht allein die Anordnung der Module, sondern auch ihre Orientierung bestimmt dann die Nutzung. Bei der Planung verdient deshalb der Bewegungsbereich der drehbaren Elemente Aufmerksamkeit. Ein passendes Stellmaß allein beantwortet noch nicht die Frage, ob sich die gewünschte Sitzrichtung im eingerichteten Raum tatsächlich nutzen lässt.

Bordone gibt es bodennah und als Variante Bordone Up auf lasergeschnittenen Metallfüßen. Schon diese Entscheidung verändert die Erscheinung der Sitzgruppe: Während die bodennahe Ausführung den Sockel als geschlossene Fläche zeigt, bleibt bei der erhöhten Variante der Bereich unter dem Sofa sichtbar. Es handelt sich damit um unterschiedliche Ausprägungen desselben Sitzkonzepts.

Italienische Produktion mit toskanischem Handwerk

Alivar hat seinen Sitz in Barberino Tavarnelle in der Toskana und produziert seine Möbel in Italien. Zum Programm gehören Polstermöbel ebenso wie Tische, Stühle, Regale, Sideboards und Betten. In der Fertigung setzt das Unternehmen automatisierte Verfahren und handwerkliche Arbeit ein und arbeitet mit toskanischen Handwerkern zusammen. Zu den eingesetzten Verfahren zählt Aluminiumdruckguss, unter anderem für Tischkonstruktionen und Möbelfüße. Die Materialpalette umfasst außerdem Holz, Leder, Edelstahl und Naturstein – mit entsprechend unterschiedlichen Anforderungen an die Verarbeitung.

Wie konkret sich Materialentscheidungen auswirken, zeigt der Tisch Board von Giuseppe Bavuso. Sein Gestell besteht aus offenporig lackierter massiver Esche; für die Tischplatte stehen Marmor und Keramik zur Wahl. Auch bei den Holzoberflächen lohnt sich genaues Lesen: Eine eichenfarben gebeizte Ausführung bleibt Esche. Der Farbton bezeichnet hier nicht die Holzart. Wer den Tisch mit vorhandenen Schränken oder einem Holzboden abstimmen möchte, sollte deshalb zwischen dem verwendeten Holz, seiner Oberflächenbehandlung und der gewählten Plattenausführung unterscheiden.

Nicht nur den Bezug auswählen

Bei den Polstermöbeln geht die Abstimmung über Stoff und Farbe hinaus. Unter der Bezeichnung Alivar Tailoring bietet der Hersteller zentimetergenaue Anpassungen von Polstermöbeln an. Hinzu kommt die Möglichkeit, den Weichheitsgrad von Sitz und Rückenlehne abzustimmen. Damit lassen sich zwei Fragen getrennt behandeln: Welche Abmessungen passen in den Raum, und welche Polsterung entspricht dem persönlichen Sitzempfinden? Die Möglichkeiten sollten dabei stets für das konkret ausgewählte Modell und die vorgesehene Zusammenstellung geklärt werden.

Produkte von Alivar sind bei der Raum & Form Seidel GmbH über design-kiste.de erhältlich. Die Alivar-Auswahl auf design-kiste.de stellt unter anderem Bordone und Board sowie Regale, Sessel und Betten des Herstellers vor. So lassen sich neben einzelnen Entwürfen auch weitere Möbel für die Einrichtung von Wohn-, Ess- und Schlafbereichen kennenlernen.

Bei einem Sofa mit drehbaren Endelementen beginnt eine durchdachte Einrichtung folglich nicht erst beim Bezug. Ebenso wichtig sind die gewünschten Blickrichtungen, erreichbare Ablagen und freie Laufwege. In den Grundriss gehören deshalb nicht nur die Außenmaße des Möbels, sondern auch der Freiraum, den seine beweglichen Elemente benötigen.