Alles aus einer Hand: Die b&b group schärft ihre Positionierung als integrierter Eventproduktionspartner

Filderstadt. In der Eventbranche ist Fragmentierung die Norm: Technik von einem Anbieter, Messebau von einem zweiten, Streaming von einem dritten, Mobiliar von einem vierten. Jede zusätzliche Schnittstelle kostet Zeit, erhöht das Fehlerrisiko und verschiebt die Koordinationslast auf den Kunden. Die b&b group setzt dem ein integriertes Modell entgegen und hat ihre Positionierung als integrierter Eventproduktionspartner geschärft.

Drei Disziplinen, eine Produktion

Das Modell der b&b group strukturiert die Eventproduktion in drei Säulen, die aus einem gemeinsamen Planungsprozess entstehen:

LIVE steht für Veranstaltungstechnik mit technischer Präzision und gestalterischem Anspruch.

CONNECT erweitert Live- und Raumformate um Streaming, Content-Produktion und digitale Interaktion. Ob im GATE22 – unserem Hybrid-Studio -, in anderen Locations oder direkt beim Kunden: Es entstehen Formate, die technisch stabil umgesetzt werden und über das Event hinaus Wirkung entfalten.

SPACE schafft mit Messebau, Setbau und Mietmöbeln funktionale Räume mit gestalterischer Klarheit.

Der b&b CORE als Fundament

Zusammengeführt werden die drei Säulen durch den b&b CORE. Er bündelt Projektleitung, Beratung, Konzeption, Engineering mit 3D-Visualisierung und CAD, Produktionsregie, eigene Crew, Logistik und das Nachhaltigkeitsmanagement nach ISO 20121. Für Kunden bedeutet das: ein Ansprechpartner, ein Angebot, eine Gesamtverantwortung. Leistung, Fachkompetenz und Verantwortung kommen aus einer Hand.

Weniger Schnittstellen, mehr Planbarkeit

Der Vorteil zeigt sich in der Praxis vor allem an zwei Punkten. Zum einen entsteht Planungssicherheit früher: Weil ein Partner alle Gewerke überblickt, werden Konflikte zwischen Technik, Bühne und Kulissenbau bereits in der Planungsphase sichtbar, wenn Korrekturen noch günstig sind, und nicht erst auf der Baustelle. Zum anderen ist die Verantwortung eindeutig geklärt. Wenn etwas nicht stimmt, gibt es einen Ansprechpartner statt gegenseitiger Schuldzuweisungen zwischen einzelnen Dienstleistern.

Grundlage dafür ist eine hohe Eigenerbringung: eigenes Equipment, eigene Crew und eine eigene Werkstatt reduzieren den Zukauf fragmentierter Subdienstleistungen und halten den Qualitätsstandard konstant. Damit zählt die b&b group zu den wenigen Anbietern im deutschsprachigen Raum, die Veranstaltungstechnik, Messe- und Setbau, Mietmobiliar, Überdachungen, Studio und Content-Produktion in dieser Tiefe aus einer Hand abdecken.

Anfragen für integrierte Eventproduktionen nimmt die b&b group über www.bb-et.de entgegen.