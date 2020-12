Alles aus einer Hand: Die neue MySKODA App geht an den Start (FOTO)

– SKODA setzt Zusammenführung seiner Smartphone-Anwendungen fort

– Einfacher Umstieg für die Nutzer bisheriger SKODA Apps

– Neue MySKODA App ab sofort bei Google Play und im App Store verfügbar

Mit der neuen MySKODA App bündelt der tschechische Automobilhersteller seine mobilen Services ab sofort in einer einzigen Anwendung. Anfang des Jahres ist bereits die frühere SKODA OneApp in der SKODA Connect App aufgegangen, nun folgt die Zusammenführung der SKODA Connect App mit der bisherigen MySKODA App. Die neue App wird den Namen MySKODA App weiterführen und bietet den Nutzern Zugriff auf sämtliche Mobile Online-Dienste von SKODA Connect(1). Zusätzlich hält sie alle Informationen über das jeweilige Fahrzeug und das Netz der SKODA Servicepartner bereit. Der Umstieg ist für Nutzer der bisherigen Apps besonders leicht. Die neue Anwendung, deren Logo Elemente der SKODA Designsprache aufgreift, ist ab sofort bei Google Play und im App Store verfügbar.

Ab sofort heißt es: Es kann nur eine geben – und zwar die neue MySKODA App. Damit macht SKODA den nächsten strategischen Schritt, um sein App-Angebot zu vereinfachen. In der neuen MySKODA App legt der tschechische Automobilhersteller die bisherige MySKODA App mit der SKODA Connect App zusammen. Die SKODA Connect App bildet ab sofort die Basis der neuen Anwendung, daher ist der Umstieg für bisherige Nutzer der SKODA Connect App besonders einfach: Sie müssen lediglich ihre bisherige Anwendung aktualisieren und können nach dem Update die neue MySKODA App nutzen.

Wer bislang die MySKODA App verwendet hat, muss einmalig die neue Applikation installieren und kann sich anschließend mit seinen bisherigen Zugangsdaten auf dem Smartphone einloggen. Die Übertragung der Kunden-Accounts in die neue App erfolgt automatisch, eine nochmalige Registrierung oder ein erneutes Hinzufügen bereits hinterlegter SKODA Fahrzeuge ist nicht notwendig. Nutzer, die nicht über eine SKODA ID verfügen und sich in der App bisher mit Login-Daten externer Anbieter, etwa ihrem Facebook-Account angemeldet haben, müssen auf der SKODA Homepage oder direkt in der neuen MySKODA App eine SKODA ID anlegen. Die neue Anwendung ist ab sofort bei Google Play und im App Store verfügbar. Die bisherige MySKODA App wird nach der Umstellungsphase abgeschaltet.

Sämtliche Möglichkeiten aus zwei Anwendungen jetzt in einer App zusammengeführt

Die neue MySKODA App bietet in einer Anwendung sämtliche Funktionen der beiden vorherigen Apps und ermöglicht ein einheitliches Nutzererlebnis auf Smartphones, Smartwatches (nur mit iOS) und auf dem zentralen Display des Infotainmentsystems im Auto. Wie in der bisherigen MySKODA App können die Nutzer auf die Bedienungsanleitung ihres Fahrzeugs zugreifen, zudem sind nun die Handbücher für alle SKODA Modelle hinterlegt. Weiterhin sind Informationen über SKODA Servicepartner zu finden, und das auch im Ausland, falls es beispielsweise bei einer Urlaubsreise Probleme mit dem Fahrzeug geben sollte. Dabei unterstützt die neue MySKODA App auch Fahrzeuge, die keinen Zugriff auf die Mobilen Online-Dienste von SKODA Connect haben oder sich nicht direkt über SmartLink koppeln lassen. Daneben finden SKODA Fahrer in der neuen Anwendung alle Features, die aus der bisherigen SKODA Connect App bekannt sind. Dazu zählt etwa der Fahrzeugfernzugriff, über den sich das Fahrzeug per App ver- und entriegeln lässt und der bei Bedarf die aktuelle Parkposition des Fahrzeugs anzeigt. Auch aktuelle Fahrdaten und Informationen zum Fahrzeugzustand wie Reichweite und Wartungsintervalle können abgerufen werden. Für elektrifizierte SKODA Modelle sind zudem spezifische E-Mobilitäts-Anwendungen verfügbar, zum Beispiel eine Fernsteuerung für den Ladevorgang der Batterie.

Künftige Pläne mit der SKODA Connect App

Die bisherige SKODA Connect App war seit 2016 für Android und iOS in mehr als 30 Märkten erhältlich, aktuell verzeichnet sie mehr als 500.000 aktive Anwender. Voraussetzung für die Nutzung der Mobilen Online-Dienste von Care Connect und Infotainment Online ist ein SKODA Fahrzeug mit Online-Zugang auf Prepaid-Basis. Die Nutzungsdauer der Services beträgt ein oder drei Jahre, jeweils mit der Option auf Verlängerungen.

Für die Zukunft hat SKODA noch weitere Pläne mit der neuen MySKODA App. Für das im Frühjahr 2021 in die Märkte startende, rein elektrische SUV SKODA ENYAQ iV sind bereits neue Mobile Online-Dienste in Vorbereitung. Außerdem ist geplant, das Nutzererlebnis und die Bedienoberflächen weiter zu verbessern, zudem soll die MySKODA App künftig in weiteren Märkten verfügbar sein.

(1) Unter SKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MySKODA App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect (http://www.skoda-auto.de/service/konnektivitaet) .

