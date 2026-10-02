Allfoye @Structured FINANCE 2026

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2 Tage voller Impulse für CFOs, Treasurer, Investoren und Banker

Das Unternehmen blickt der Teilnahme an der Structured FINANCE 2026 freudig entgegen und darf verkünden, als offizieller Partner das Event inhaltlich mitgestalten zu dürfen.

An Tag 1 gibt die gelernte Bankerin und Allfoye-Sustainability-Expertin Britta Seidl-Bowe zusammen mit Michael Schmitz, CFO und Kristina Schlöder, Head of Sustainability (beide SIMONA AG) Einblicke in das gemeinsame Projekt zur Klimarisikoanalyse. Sie diskutieren live vor Ort, wie aus Klimarisiken eine belastbare Grundlage für unternehmerische Entscheidungen werden kann.

An Tag 2 sprechen Christopher Hasperg, Senior Director bei Allfoye und Dana Hucke, Chief of Staff bei TEDi GmbH & Co. KG, darüber, wie sich ein skalierbares Operating Model transformieren lässt, während Filialen, Warenversorgung, Entscheidungen und Ergebnisverantwortung jeden Tag weiter funktionieren müssen. Dabei legen Sie das Augenmerk auch auf Change Management als ein Teil der Lösung.

Alle Beteiligten freuen sich auf den Austausch mit CFOs, Treasurern, Investoren und Bankern.

Das sagen die Veranstalter

Seit 2005 steht die Structured FINANCE für „State of the Art in der Unternehmensfinanzierung“. Sie ist die Leitveranstaltung für die moderne Unternehmensfinanzierung mit der höchsten Finanzentscheider-Präsenz in Deutschland. Besonders punktet die Structured FINANCE als einzigartige Netzwerkplattform. Hier diskutieren CFOs, Treasurer, Investoren und Banker auf höchstem Niveau in ungezwungenem Ambiente.

Mehr über das Event erfahren Sie hier.

Die in Düsseldorf/Ratingen beheimatete Allfoye Managementberatung versteht sich als Beratungshaus für wirksame Transformation. Herzensanliegen der Berater:innen ist die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer und familiengeführter Unternehmen. Im Kern steht die Unterstützung bei Transformation mit den Schwerpunkten Organisationsentwicklung und Change Management. Mehr als 300 erfolgreiche Transformationsprojekte sprechen für die Unternehmensberatung, die in das Kompetenznetzwerk der All for One Group integriert ist. Geführt wird die Allfoye von Maren Rixen und Marcus Baur.

allfoye.com