Allgeier CORE erweitert Portfolio um F-Secure Radar

Kronberg im Taunus, 27. Mai 2020 – Aufgrund der wachsenden Bedrohungslage und gezielteren Cyberangriffe erweitert Allgeier CORE, Dienstleister für IT- und Informationssicherheit, sein Security-as-a-Service-Portfolio um die Schwachstellenmanagement-Lösungen des finnischen Herstellers F-Secure. Bei F-Secure Radar handelt es sich um eine schlüsselfertige Schwachstellenscanning- und -management-Plattform. Diese ermöglicht es dem Anwender, eigenständig interne sowie externe Gefahren zu erkennen und zu verwalten. F-Secure Radar identifiziert vorhandene IT-Schwachstellen und ermöglicht, die Angriffsoberfläche und die Risiken zeitnah zu melden und minimieren. Ebenfalls wird durch den Einsatz der Plattform gewährleistet, dass bestehende und kommende gesetzliche Anforderungen eingehalten werden.

Um Sicherheitslücken vorzubeugen, gilt es, Schwachstellen schnellstmöglich zu erkennen und zu beheben. Daher hat sich F-Secure auf Security aus der Cloud sowie internes und externes Schwachstellenscanning spezialisiert. Mittels der Lösung F-Secure Radar lassen sich Compliance-Vorgaben erfüllen sowie EU-DSGVO- und PCI-DSS-Konformität gewährleisten. Zudem ermöglicht die Lösung dem Anwender, Shadow-IT in seinem Unternehmen sichtbar zu machen. So wird ihm die gesamte Angriffsfläche aufgezeigt, und er kann auf alle kritischen Schwachstellen reagieren. Neben dem Zugang zum Allgeier-CORE-Support erhält der Nutzer regelmäßige Statusmeetings sowie Beurteilungen seines aktuellen IT-Sicherheitsstatus durch einen Allgeier CORE Security Consultant.

Eigenständiges und umfassendes Schwachstellenmanagement

Mit der Erweiterung des Allgeier CORE-Portfolios um F-Secure Radar bieten die Sicherheitsunternehmen eine gemeinsame Lösung für das Schwachstellenmanagement. Mit dieser Lösung sind die Kunden in der Lage, ihre IT-Systeme eigenständig auf mögliche Schwachstellen zu testen. “Bei F-Secure Radar hat uns neben den detaillierten Analyseergebnissen insbesondere auch die intuitiv bedienbare Oberfläche überzeugt. Diese erleichtert dem Anwender das Handling und bietet ihm die Möglichkeit, jederzeit Einstellungen innerhalb des Scanners individuell anzupassen”, sagt Marcus Henschel, Geschäftsführer von Allgeier CORE.

“Wir führen bereits eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft mit Allgeier CORE”, sagt Steffen Doss, Channel Manager von F-Secure. “Daher freuen wir uns umso mehr über die Zusammenarbeit, die uns die Möglichkeit gibt, unsere gemeinsamen Kunden vollumfassend bei ihrem Schwachstellenmanagement zu unterstützen. Unsere Lösung F-Secure Radar bietet eine hohe Erkennungsrate – so können Schwachstellen sofort identifiziert und behoben werden.”

Bis zum 16. Juli 2020 können sich Abonnenten des Allgeier CORE-Newsletters ein kostenloses 30-tägiges Proof of Concept mit F-Secure Radar sichern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.allgeier-core.com/news-details/verwalten-sie-ihre-kritischen-schwachstellen-mit-allgeier-core-und-f-secure-radar

Über F-Secure:

Niemand hat einen besseren Einblick in echte Cyberangriffe als F-Secure. Wir schließen die Lücke zwischen Erkennung und Reaktion. Zu diesem Zweck nutzen wir die unübertroffene Bedrohungsexpertise von Hunderten der besten technischen Berater unserer Branche, Daten von Millionen von Geräten, die unsere preisgekrönte Software nutzen, sowie fortlaufende Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Führende Banken, Fluggesellschaften und Unternehmen vertrauen auf unser Engagement bei der Bekämpfung der gefährlichsten Cyberbedrohungen der Welt. Zusammen mit unserem Netzwerk an Top-Channel-Partnern und über 200 Serviceanbietern ist es unsere Mission, all unseren Kunden maßgeschneiderte unternehmensfähige Cybersicherheit zur Verfügung zu stellen.

F-Secure wurde 1988 gegründet und ist an der NASDAQ OMX Helsinki Ltd gelistet.