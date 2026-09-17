Eine aktuelle DEVK-Umfrage zeigt den hohen Stellenwert persönlicher Unterstützung bei der Altersvorsorge.

Für die Gesellschaft für Qualitätsprüfung verbindet sich damit eine zentrale Qualitätsfrage: Wie gut gelingt Banken der Weg von der digitalen Information zur individuellen Beratung? Der Young Finance Award und „BESTE BANK vor Ort 2027“ beleuchten dafür zwei unterschiedliche Perspektiven.

Das Altersvorsorgedepot lenkt die Aufmerksamkeit auf eine grundlegende Frage der privaten Vorsorge: Wie werden aus neuen Möglichkeiten tragfähige finanzielle Entscheidungen? Für Banken entsteht damit eine Aufgabe, die von der verständlichen Information bis zur persönlichen Begleitung reicht. Gerade junge Menschen müssen einschätzen können, welche Bedeutung ein Vorsorgeangebot für ihre eigene Lebensplanung hat und welche Fragen sie vor einer Entscheidung klären sollten. Wie groß der Stellenwert persönlicher Unterstützung ist, zeigt eine am 15. September 2026 veröffentlichte Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK. Danach halten 74 Prozent der befragten Beschäftigten eine persönliche Beratung zum staatlich geförderten Altersvorsorgedepot für wichtig oder sehr wichtig. Unter den unter 30-Jährigen liegt dieser Anteil bei 88 Prozent. Insgesamt wollen sich 70 Prozent mit dem neuen Förderprodukt beschäftigen: 32 Prozent möchten sich näher informieren, 22 Prozent wünschen sich eine fachliche Beratung und 16 Prozent können sich bereits einen Abschluss vorstellen.

Wenn persönliche Beratung einen so hohen Stellenwert besitzt, müssen Verbraucher erkennen können, wo sie eine überzeugende Unterstützung finden. Zugleich stehen Banken und Finanzdienstleister vor der Aufgabe, ihre Kompetenz bereits dort erlebbar zu machen, wo die Auseinandersetzung mit der eigenen Vorsorge beginnt.

Aus Interesse muss eine fundierte Entscheidung werden

Die Ergebnisse lassen sich aus Sicht der Gesellschaft für Qualitätsprüfung als Auftrag verstehen, den gesamten Entscheidungsprozess stärker aus der Kundenperspektive zu betrachten. Zwischen der ersten Aufmerksamkeit für ein Altersvorsorgeprodukt und einer langfristig passenden Entscheidung liegen mehrere Schritte: Informationen müssen gefunden, Zusammenhänge verstanden und persönliche Voraussetzungen eingeordnet werden. Dabei ist das Interesse an einem Angebot zunächst eine Ausgangsbasis. Ob daraus eine passende Vorsorgelösung entsteht, hängt auch davon ab, wie gut Menschen ihre Möglichkeiten beurteilen können. Ein leicht zugänglicher Abschlussprozess beantwortet beispielsweise noch nicht die Frage, welcher monatliche Beitrag dauerhaft zum eigenen Budget passt oder wie sich eine zusätzliche Vorsorge in bestehende finanzielle Verpflichtungen einfügt.

Für Banken ergibt sich daraus eine konkrete Chance: Sie können den Übergang von allgemeinen Informationen zu einer nachvollziehbaren persönlichen Finanzplanung gestalten. Dazu gehört, Fragen frühzeitig aufzugreifen, Unsicherheiten verständlich zu erläutern und den nächsten Schritt für Interessierte einfach erreichbar zu machen.

Persönliche Beratung muss ihren Mehrwert verständlich machen

Der Beratungswunsch junger Menschen ist besonders für Institute relevant, die digitale Angebote mit persönlicher Unterstützung verbinden. Aus Sicht der Gesellschaft für Qualitätsprüfung entscheidet sich die Qualität dieses Zusammenspiels daran, ob beide Zugänge aufeinander aufbauen. Wer sich online bereits mit dem Altersvorsorgedepot beschäftigt hat, sollte im Beratungsgespräch an diesem Wissensstand anknüpfen können. Wer zunächst nur eine allgemeine Frage zur finanziellen Zukunft mitbringt, braucht einen verständlichen Einstieg. Gute Beratung berücksichtigt solche Unterschiede und hilft, die eigene Situation Schritt für Schritt zu strukturieren. Ihr Mehrwert entsteht durch die individuelle Einordnung: Welche Ziele verfolgt der Kunde? Welche finanziellen Verpflichtungen bestehen? Welche Vorsorge ist bereits vorhanden? Wie viel Spielraum bleibt für langfristiges Sparen? Und welche Erwartungen bestehen hinsichtlich Sicherheit, Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeiten?

Ebenso wichtig ist die Verständlichkeit der Empfehlung. Kunden sollten erkennen können, welche Annahmen einer Planung zugrunde liegen, welche Unsicherheiten bestehen und weshalb ein Vorschlag zu ihren persönlichen Voraussetzungen passt. Ein Beratungsgespräch gewinnt dadurch an Qualität, dass es eine informierte Entscheidung ermöglicht.

Young Finance Award: Der Zugang zu jungen Kunden beginnt früh

Mit dem Young Finance Award und dem Bankentest „NextGen Bank 2027“ betrachtet die Gesellschaft für Qualitätsprüfung Banken aus der Perspektive junger Kundinnen und Kunden. Dabei spielen unter anderem die Qualität des digitalen Angebots, die Unterstützung bei konkreten Finanzfragen sowie eine zielgruppengerechte Kommunikation eine Rolle. Im Mittelpunkt steht, wie überzeugend Institute junge Menschen erreichen und ihnen bei ihren finanziellen Anliegen weiterhelfen.

Das Altersvorsorgedepot bietet einen anschaulichen Anlass, diese Perspektive aufzugreifen. Eine junge Kundin muss zunächst auf verständliche Informationen stoßen, deren Relevanz für sich erkennen und einen geeigneten Ansprechpartner finden können. Jeder dieser Schritte kann den Einstieg in eine Kundenbeziehung erleichtern. Für die Kommunikation einer Bank bedeutet das: Vorsorgethemen sollten an konkreten Lebensfragen ansetzen. Was bedeutet Altersvorsorge beim Berufseinstieg? Wie lässt sich langfristiges Sparen mit anderen Zielen vereinbaren? Welche Informationen werden benötigt, um die eigene Situation besser einschätzen zu können? Solche Fragen schaffen einen Zugang, weil sie an den Alltag junger Menschen anschließen.

Finanzbildung übernimmt dabei eine wichtige Funktion. Verständliche Erklärungen helfen, Begriffe einzuordnen und gezieltere Fragen zu stellen. Banken können damit bereits vor einem persönlichen Gespräch zeigen, wie ernst sie die Informationsbedürfnisse ihrer Zielgruppe nehmen.

Von der Finanzfrage zur ausgezeichneten Bank vor Ort

Der Young Finance Award verbindet diese Kundenperspektive mit einer regionalen Orientierung. Auf dem Portal Young-Finance-Award.de können Interessierte die veröffentlichten Städteergebnisse von „NextGen Bank 2027“ aufrufen. Damit wird aus einer allgemeinen Frage nach einer geeigneten Bank eine konkrete Suche nach einem Anbieter am eigenen Wohn- oder Arbeitsort.

Das renommierte Testinstitut verfolgt dabei eine durchgängige digitale Kundenreise: Redaktionelle Inhalte greifen relevante Finanzfragen auf, führen zu den Testergebnissen und ermöglichen über hinterlegte Verlinkungen den weiteren Weg zur Webseite der erstplatzierten Bank. Für Verbraucher soll dadurch der Übergang zwischen Information, Qualitätsvergleich und Kontaktaufnahme leichter werden. Gerade beim Thema Altersvorsorge ist diese Verbindung sinnvoll. Wer nach einer Erklärung sucht, kann im nächsten Schritt auch Unterstützung für die eigene Situation benötigen. Ein regional zugängliches Ranking bietet hierfür einen zusätzlichen Anhaltspunkt bei der Auswahl einer geeigneten Bank vor Ort.

Für ausgezeichnete Institute entsteht zugleich die Möglichkeit, ihre Leistungen in einem konkreten thematischen Zusammenhang sichtbar zu machen. Die Auszeichnung begegnet potenziellen Kunden dort, wo bereits ein Interesse an finanziellen Fragen besteht.

„BESTE BANK vor Ort 2027“ rückt Altersvorsorge stärker in den Mittelpunkt

Während „NextGen Bank 2027“ die Perspektive junger Kunden auf das Bankangebot untersucht, setzt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung im Bankentest „BESTE BANK vor Ort 2027“ einen verstärkten Schwerpunkt auf die Altersvorsorge. Dazu wird insbesondere der Digital-Check umfassend überarbeitet und stärker auf die Bedürfnisse von Menschen ausgerichtet, die sich mit ihrer finanziellen Zukunft beschäftigen. Die Verbindung von digitaler Vorsorgekompetenz und persönlicher Beratungsqualität gewinnt damit zusätzlich an Bedeutung. Diese Ausrichtung greift eine praktische Herausforderung auf: Die Qualität einer Bank muss für Kunden über mehrere Kontaktpunkte hinweg erkennbar sein. Bereits die Internetseite prägt Erwartungen. Sie kann Fragen beantworten, Zusammenhänge erklären und den Zugang zu einem Gespräch erleichtern. Im persönlichen Kontakt muss sich anschließend zeigen, wie überzeugend das Institut auf die individuelle Situation eingeht.

Aus Sicht der Gesellschaft für Qualitätsprüfung braucht Altersvorsorgeberatung deshalb einen umfassenden Blick. Bestehende Ansprüche, vorhandene Verträge, finanzielle Reserven und persönliche Ziele bilden den Ausgangspunkt. Darauf aufbauend lässt sich einordnen, welche Rolle ein zusätzliches Vorsorgeangebot übernehmen kann. Auch die langfristige Begleitung gehört zu diesem Qualitätsverständnis. Einkommen, familiäre Situation oder finanzielle Verpflichtungen können sich verändern. Eine nachvollziehbare Planung sollte deshalb Ansatzpunkte dafür bieten, wann eine erneute Überprüfung sinnvoll ist und welche Veränderungen dabei berücksichtigt werden müssen.

Zwei eigenständige Tests mit einem gemeinsamen Kundenbezug

Young Finance Award und „BESTE BANK vor Ort 2027“ verfolgen unterschiedliche Prüfaufträge. Ihre Verbindung liegt in der Frage, wie Banken den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden: beim ersten digitalen Kontakt, bei der verständlichen Vermittlung finanzieller Themen und bei der Unterstützung wichtiger Entscheidungen. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung führt die beiden Formate als eigenständige Tests. Für die Einordnung von Auszeichnungen ist diese Unterscheidung wesentlich. Das Ergebnis von „NextGen Bank 2027“ bezieht sich auf die dort untersuchten Leistungen (digitaler Ersteindruck bzw. digitale Qualität) aus Sicht junger Kunden. „BESTE BANK vor Ort 2027“ setzt mit seinem Altersvorsorgeschwerpunkt einen eigenen Akzent im Rahmen der Prüfung von Service, Kundenorientierung und Beratung.

Zusammen machen die Perspektiven deutlich, welche Aufgaben Banken und Finanzdienstleister bewältigen müssen: Sie sollen Interesse aufgreifen, verständliche Informationen anbieten, erreichbar sein und im entscheidenden Moment mit einer überzeugenden individuellen Unterstützung weiterhelfen.

Altersvorsorge wird zur Bewährungsprobe für Kundenorientierung

Die Diskussion über das Altersvorsorgedepot bietet Banken die Gelegenheit, ihre Rolle als Ansprechpartner für langfristige Finanzfragen zu stärken. Voraussetzung dafür ist ein Angebot, dessen Nutzen Kunden nachvollziehen können; vom ersten Informationskontakt bis zur begründeten Empfehlung. Für uns ergibt sich daraus eine klare redaktionelle und fachliche Leitfrage: Welche Banken schaffen es, Menschen bei ihrer finanziellen Zukunft wirksam zu unterstützen und diese Qualität zugleich sichtbar zu machen?

Der Young Finance Award setzt bei der Suche junger Menschen nach einer passenden Bank an. „BESTE BANK vor Ort 2027“ nimmt die Altersvorsorge als wichtigen Anlass für qualifizierte Beratung stärker in den Blick. Beide Perspektiven tragen dazu bei, dass Verbraucher ihre Bankenauswahl auf nachvollziehbare Informationen stützen können. Denn aus dem Wunsch nach Beratung wird erst dann ein konkreter Nutzen, wenn Kunden einen geeigneten Ansprechpartner finden und dessen Unterstützung sie bei ihrer Entscheidung tatsächlich weiterbringt.

Zur Datengrundlage

Civey befragte im Auftrag der DEVK vom 25. August bis 1. September 2026 online 2.500 Erwerbstätige ab 18 Jahren, ohne Beamte und Selbstständige. Zusätzlich wurden 1.000 Riester-Sparerinnen und -Sparer befragt. Die DEVK bezeichnet die Ergebnisse als repräsentativ. Die Erhebung erfasst Einstellungen und Beratungswünsche; sie bewertet keine Beratungsleistungen einzelner Banken. Die hier dargestellten Schlussfolgerungen für Bankqualität sind die fachliche Einordnung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung.

Quelle. https://www.devk.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/devk-umfrage-altersvorsorgedepot-15-09-2026

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH zählt zu den führenden unabhängigen Testinstituten für Beratungsqualität und Kundenorientierung in der deutschen Finanzbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen wissenschaftlich fundierte Analysen, Praxistests und Studien zu den Themen Beratung, Service, Digitalisierung, Baufinanzierung, Vermögensberatung, Finanzbildung und Kundenerlebnis.

Mit ihren bundesweiten Testreihen wie „BESTE BANK vor Ort“, „SEHR GUT in der Baufinanzierung“, den Private-Banking-Tests sowie den NextGen-Analysen untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung jährlich mehrere tausend Kundenkontakte und digitale Berührungspunkte. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen sowohl Verbrauchern als Orientierungshilfe als auch Finanzinstituten als Grundlage zur Weiterentwicklung ihrer Beratungs- und Servicequalität.

Darüber hinaus veröffentlicht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung regelmäßig Fachbeiträge, Studien und Marktanalysen zu aktuellen Entwicklungen im Banking und engagiert sich insbesondere für die Stärkung der Finanzbildung sowie die Förderung einer kundenorientierten Beratungskultur.

Getreu dem Unternehmensmotto „Weil wir Qualität prüfen.“ verfolgt sie das Ziel, Qualität sichtbar, vergleichbar und nachhaltig wirksam zu machen.