Amarc schließt vollständig gezeichnete 20-Mio.-CAD-Privatplatzierung ab

Amarc Resources Ltd. („Amarc“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: AHR; FWB: AQ5) freut sich, den Abschluss seiner im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung (die „Platzierung“) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat im Rahmen einer Privatplatzierung 20.000.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zum Preis von 1,00 CAD pro Aktie ausgegeben, um einen Bruttoerlös von insgesamt 20.000.000 CAD zu generieren. Der Bruttoerlös der Platzierung wird für die in Zukunft nötigen Explorationsaufwendungen im Zusammenhang mit dem JOY District, für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke, für Projekterkundungsarbeiten sowie für den weiteren Ausbau von Amarcs anderen Konzessionsgebieten wie DUKE und IKE verwendet.

„Die Bedeutung der Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA rückt immer mehr in den Fokus und die institutionellen Investoren, die sich an der Platzierung beteiligt haben, erkennen nun auch das umfassendere Tier-1-Potenzial des gesamten Distrikts JOY, in dem sich AuRORA befindet“, so Diane Nicolson, President und CEO von Amarc. „Aus Sicht von Amarc ist die Lagerstätte AuRORA mit ihren hohen Gold- und Kupfergehalten im oberflächennahen Bereich, der Kontinuität ihrer Mineralisierung, ihrer vorteilhaften Geometrie und ihrer zunehmenden Ausdehnung nicht nur maßgeblich für die Erschließung des Potenzials des gesamten Distrikts JOY, sondern könnte durchaus auch der Schlüssel zur zukünftigen Entwicklung der Region Toodoggone sein. Bei den bestehenden Investoren von Amarc, die sich an der Platzierung beteiligt haben, bedanke ich mich für ihre Loyalität und Weitsicht und die neuen Anleger, die sich uns angeschlossen haben, um das volle Potenzial unserer drei Kupfer-Gold-Distrikte – JOY, DUKE und IKE – auszuschöpfen, heiße ich recht herzlich willkommen.“

Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen die Aktien einer gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag, die am 10. Januar 2027 endet. Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten, sofern sie nicht registriert wurden oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten besteht, weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar; ebenso dürfen die Wertpapiere in keinem Bundesstaat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Agentis Capital Mining Partners fungiert als Finanzberater des Unternehmens.

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das von einem Managementteam geleitet wird, das seit 40 Jahren nachweislich erheblichen Mehrwert für die Aktionäre durch die Entdeckung und Erschließung sowie die erfolgreiche Veräußerung langlebiger, hochwertiger Kupfer- und/oder Goldlagerstätten sowohl in British Columbia als auch weltweit geschaffen hat. Über die Zusammenarbeit mit Hunter Dickinson Inc. („HDI“), einem diversifizierten, globalen Bergbauunternehmen, waren die Mitglieder des Amarc-Teams bereits an 36 Entdeckungen bzw. Projekten im späten Ausbaustadium beteiligt. 14 davon wurden bereits abgebaut oder befinden sich aktuell in Produktion, weitere Projekte werden folgen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der Distrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in sehr aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Sie alle liegen in nächster Nähe zu wichtigen industriellen Infrastruktureinrichtungen einschließlich Stromversorgungsleitungen, Straßen- und Bahnnetz. Jedes dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Auffindung und Erschließung mehrerer bedeutender kupfer- ± goldführender Porphyrlagerstätten. Die Distrikte JOY und DUKE haben bislang strategische Partnerfinanzierungen in Höhe von mehr als 144 Millionen CAD von zwei hochkarätigen Branchenakteuren angezogen: Freeport McMoRan Minerals Properties Canada Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan, einem weltweit führenden Kupferproduzenten, im Distrikt JOY (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025), sowie Boliden Mineral Canada Ltd. („Boliden“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Boliden AB, einem multinationalen schwedischen Metall-, Bergbau- und Hüttenunternehmen, im DUKE-Gebiet (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 22. November 2022 und 2. April 2026).

Im Distrikt JOY befindet sich die metallreiche Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA, die 2024 entdeckt wurde und als Schlüssel für die weitere Entwicklung des Distrikts und darüber hinaus auch der gesamten Region Toodoggone angesehen wird. Der Distrikt JOY beherbergt zudem zahlreiche weitere historische Lagerstätten, Erzfunde und potenzielle Zielzonen. Der Distrikt DUKE und die Lagerstätte DUKE befinden sich in der Region Babine, die einen der ertragreichsten porphyrischen Kupfer-Gold-Gürtel in British Columbia beherbergt. Dort befinden sich auch die ehemaligen Produktionsbetriebe Bell und Granisle sowie die im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindliche Lagerstätte Morrison, die einem Drittunternehmen gehört. Im Distrikt IKE liegen zwei bekannte Kupfer- ± Gold-Lagerstätten, die für eine Erweiterung durch Bohrungen offen sind, sowie mehrere weitere Zielzonen mit Lagerstättenpotenzial, die für Entdeckungsbohrungen bereit sind.

Amarc hat gerade erst mit den Arbeiten zur Erschließung des vollen Potenzials seiner drei Distrikte begonnen. Ein Mehrwert für die Aktionäre wird durch gut finanzierte, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationsarbeiten, einen disziplinierten Erschließungsansatz sowie die konsequente Pflege enger Partnerschaften mit Regierungen, Kommunen, indigenen Gruppen und anderen Stakeholdern geschaffen.

Qualifizierte Person

Mark Rebagliati, P.Eng., eine qualifizierte Person („QP“) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

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Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.amarcresources.com.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ angesehen werden können. Zu solchen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, gehören die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung sowie das Potenzial der Mineralprojekte des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf denen das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Gewinnung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Abbaurechte zu erhalten sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen; die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können geltend gemachte indigene Rechte und Titel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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