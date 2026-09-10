Amex macht neue Goldentdeckung in Perron, in der Rosé-Zone, ca. 165 m unterhalb der vollständig finanzierten Rampenerschließung

Amex Gold Mining Inc. (Tsx-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) („AMEX“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ – freut sich, die Entdeckung einer neuen Goldzone bekannt zu geben, die den Namen „Rosé-Zone“ erhalten soll und sich im Perron-Projekt im Nordwesten der Region Abitibi in Quebec befindet (Abbildung 1). Die neu identifizierte Mineralisierungszone beginnt etwa 165 m direkt unterhalb der Rampe, die derzeit für die laufende Großprobenentnahme und den geplanten zukünftigen Bergbau ausgebaut wird. Die „Rosé-Zone“ bietet Amex eine vielversprechende Gelegenheit, das Projekt weiterhin um wichtige, wertsteigernde Unzen zu erweitern. In dieser Zone wurden bislang nur wenige Bohrungen durchgeführt; eine der tiefsten Bohrungen, PE-26-950 (siehe Abbildungen 2 und 3 unten), erreichte eine Tiefe von 410 m und wies VG („sichtbares Gold“) auf, wodurch die Zone in der Tiefe für eine Erweiterung offen bleibt. Darüber hinaus freut sich Amex, einen aktuellen Überblick über die laufenden Explorationsarbeiten bei Perron und Perron West zu geben. Die Koordinaten der Bohrlöcher sind den Tabellen 5 und 6 zu entnehmen.

Zu den Bohr-Highlights aus der Rosé-Zone gehören (siehe Tabelle 1):

8,02 g/t Au auf 4,30 m, einschließlich 23,93 g/t Au (und 8,80 g/t Ag) auf 1,15 m in einer vertikalen Tiefe von ~210 m im Bohrloch PE-26-934

11,78 g/t Au auf 1,80 m, einschließlich 30,86 g/t Au (und 4,70 g/t Ag) auf 0,65 m in einer vertikalen Tiefe von ~290 m in Bohrloch PE-26-908

10,94 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 1,20 m, einschließlich 21,22 g/t Au (und 4,30 g/t Ag) auf einer Mächtigkeit von 0,55 m in einer vertikalen Tiefe von ~280 m in Bohrloch PE-25-878

Die Entdeckung der Rosé-Zone in unmittelbarer Nähe der geplanten Untertage-Infrastruktur ist für Amex aus mehreren Gründen von Vorteil:

Einsparungen bei der Exploration – Möglichkeit, die Erweiterungen der neuen Zone in der Tiefe von der laufenden Untertageerschließung aus zu bebohren,

Im zukünftigen Bergbauplan wären nur begrenzte Untertageerschließungsarbeiten erforderlich, um die neue Zone zu erreichen, da diese in unmittelbarer Nähe der derzeit laufenden Untertageerschließung liegt* *Die Leser werden darauf hingewiesen, dass keine wirtschaftlichen Annahmen bezüglich der neu entdeckten Mineralisierung getroffen werden können, bis eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine damit einhergehende aktualisierte wirtschaftliche Bewertung des Projekts vorliegen.

„Unser Bohrprogramm 2026 war bislang in vielerlei Hinsicht erfolgreich“, sagte Aaron Stone, Vice President Exploration bei Amex Gold Mining. „Die Entdeckung einer neuen Zone in so unmittelbarer Nähe zu unserem vollständig finanzierten Rampenvortrieb ist das, was die Rosé-Zone wirklich auszeichnet. Auch wenn diese Entdeckung noch in den Anfängen steckt, hat die Rosé-Zone das Potenzial, dem künftig geplanten Betrieb bedeutende Unzen hinzuzufügen. Nach ersten Beobachtungen des Teams befindet sich die Mineralisierung in einer Reihe von Zugadern, die von einer größeren Struktur ausgehen, die möglicherweise auch die Mineralisierung der Alizée-Zone im Nord-Nordwesten bestimmt. Weitere Bohrungen und Modellierungen zur Bestätigung dieser Theorie sind geplant.“

Die Interpretation der Zone wird weiter vorangetrieben, doch erste Beobachtungen lassen Ähnlichkeiten mit der nördlich gelegenen Alizée-Zone erkennen, wo das Entdeckungsbohrloch einen Abschnitt mit 31,87 g/t Au auf 5,10 m erbrachte (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2021). Derzeit lässt sich die neue Zone über eine vertikale Ausdehnung von 275 m und eine Streichlänge von 70 m verfolgen und bleibt in mehrere Richtungen offen.

Die Bohrungen sowohl in der Gratien- als auch in der Grey-Cat-Zone liefern weiterhin wichtige Ergebnisse und verbessern das Verständnis von Amex hinsichtlich der Mineralisierung in diesen jeweiligen Zonen (Abbildungen 5 und 6, Tabelle 2). Es sind tiefere Bohrungen geplant, um diese Zonen in die Tiefe zu erweitern. Die vorgeschlagenen Bohrplätze befinden sich in sumpfigen Bereichen des Grundstücks, weshalb der Bau von Zufahrtsstraßen und/oder eine Winterbohrkampagne in Betracht gezogen werden.

Bislang wurde im Jahr 2026 in der zentralen Polymetallzone („CPZ“) nur eine einzige Bohrung abgeschlossen, die einen hochgradigen Polymetall-Abschnitt mit 4,09 % Zn, 0,82 g/t Au und 2,03 g/t Ag auf einer Mächtigkeit von 1,50 m, einschließlich 11,35 % Zn, 1,38 g/t Au und 3,50 g/t Ag auf einer Mächtigkeit von 0,50 m in einer vertikalen Tiefe von ~675 m (siehe Abbildung 7 unten und Tabelle 3). Das Ergebnis zeigt, dass die CPZ in der Tiefe für eine Erweiterung offen bleibt und das Potenzial besteht, dass die Polymetallgehalte mit zunehmender Tiefe ansteigen.

Das Amex-Team ist von den ersten Beobachtungen aus dem Bohrprogramm äußerst ermutigt. In fast allen Bohrlöchern wurden bedeutende Sulfidmineralisierungen und/oder große Quarzadern mit Alterationskomplexen aufgeschlossen, die denen ähneln, die im Perron-Projekt in Quebec beobachtet wurden.

Im Sektor A stieß die Bohrung PW-26-002, die zweite auf dem Grundstück durchgeführte Bohrung, auf einen vielversprechenden Sulfidhorizont und lieferte Ergebnisse von 22,20 g/t Ag, 0,29 % Cu und 0,34 % Zn auf einer Mächtigkeit von 1,20 m (siehe Abbildungen 9A und 10 sowie Tabelle 4 unten). Angesichts des engen Zusammenhangs zwischen der VMS- und der Goldmineralisierung bei Perron in Quebec ist das Amex-Team nicht nur von der Aussicht auf eine neue VMS-Entdeckung äußerst ermutigt, sondern auch von der Möglichkeit, potenzielle Goldzonen in diesem Gebiet aufzuspüren.

Im Sektor D (siehe Abbildungen 9B und 11 sowie Tabelle 4 unten) wurden in den Bohrlöchern PW-26-010 und PW-26-012 mehrere Zonen mit bedeutender Sulfidmineralisierung sowie stark anomale Goldwerte durchteufte. Diese Ergebnisse deuten auf die mögliche Entstehung einer neuen Goldzone hin. Da zwischen den beiden anomalen Ergebnissen etwa 1 km liegt, hat das Amex-Team damit begonnen, die potenziellen Einflussfaktoren auf die Mineralisierung in diesem Gebiet besser zu verstehen. Die beobachteten Alterationspakete enthalten Siliziumdioxid, Serizit, Karbonat und Chlorit und weisen gewisse Ähnlichkeiten mit den Gegebenheiten auf, die rund um die bekannten Ressourcen in Quebec zu beobachten sind.

In mehreren Bohrlöchern wurden zudem große, mehrere Meter mächtige Quarzadern durchteufte, wobei viele Ergebnisse noch ausstehen. Das Bohrloch PW-26-001, das erste Bohrloch auf dem Grundstück, durchteufte eine große, 1,8 m mächtige Ader aus milchigem bis rauchigem Quarz mit einer ausgeprägten Chloritvererzung. Chloritvererzungen treten in den Adern der Champagne-Zone häufig auf. Die Bohrung PW-26-011, die entlang des Streichs der in Bohrung PW-26-002 entdeckten VMS-Mineralisierung verläuft, durchteufte nicht nur eine bedeutende Sulfidmineralisierung, sondern auch mehrere große Rauchquarzadern (siehe Abbildung 10). Das Unternehmen ist von diesen Befunden ermutigt und plant Folgebohrungen rund um diesen möglichen mineralisierten Trend, der offenbar auch mit einer schwachen elektromagnetischen („EM“) Signatur korrespondiert. Um diese EM-Signatur genauer messen zu können, plant Amex eine BHEM-Untersuchung (Borehole Electromagnetic) über mehrere Bohrlöcher hinweg auf dem Grundstück Perron West, um den potenziellen Verlauf dieser Mineralisierung besser modellieren zu können.

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Perron-Goldprojekt bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Projekt befindet sich im Gebiet Valcanton im Norden von Québec, etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda.

Das Perron-Projekt in Québec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie „hybrider“ goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt „Perron West“ sowie den Projekten „Abbotsford“ und „Hepburn“ (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Die unmittelbare Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten stellt ebenfalls einen strategischen Vorteil dar.

Qualifizierte Personen und Qualitätssicherung (QA&QC)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ – 2170, PGO – 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, und Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134), einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß den kanadischen NI 43-101-Standards, geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Jérôme Augustin geplant und überwacht. Die Kernaufzeichnung und Probenahme wurden von Laurentia Exploration durchgeführt.

Die Protokolle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sehen vor, dass während des Analyseprozesses zusätzlich zur regelmäßigen Einfügung von Blind-, Doppel- und Standardproben, die von Laboratoire Expert und AGAT Laboratories Ltd akkreditiert sind, durchschnittlich alle 10 Proben eine Blind- oder Standardprobe eingefügt wird.

Bei allen Analysen zur Ermittlung von Goldmineralisierungen werden die Goldwerte mittels Feuerprobe mit abschließender Atomabsorption bestimmt. Werte über 3 ppm Au werden von Laboratoire Expert Inc. in Rouyn-Noranda mittels Feuerprobe mit abschließender Gravimetrie erneut analysiert. Proben, die sichtbare Goldmineralisierung enthalten, werden mittels Metallsieb analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitäts skontrolle wurden alle Proben vor der Pulverisierung auf eine Korngröße von zu 90 % unter 2 mm zerkleinert, um Proben, die möglicherweise grobkörniges Gold enthalten, zu homogenisieren.

Bei allen Analysen zur Ermittlung von Gold- und Basismetallmineralisierungen werden die Gold-, Platin- und Palladiumwerte mittels Bleifusions-Feuerprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie durch AGAT Laboratories bestimmt. Die Werte für Metalle und Spurenelemente werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-EOS/MS-Abschluss durch AGAT Laboratories bestimmt. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden alle Proben auf eine Korngröße von weniger als 2 mm und anschließend so zerkleinert, dass 85 % der Partikel eine Korngröße von 75 µm unterschreiten, um Proben, die möglicherweise grobkörniges Gold enthalten, zu homogenisieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Geschäftsführer

Amex Gold Mining Inc.: +1-514-866-8209

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. („Amex“ oder das „Unternehmen“) am 13. April 2026 (die „Machbarkeitsstudie“ oder „FS“) (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte jährliche Produktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen.

Darüber hinaus basierten diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, den Erhalt von Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden sowie von Dritten zu günstigen Bedingungen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität an den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Stand der Genehmigungen für das Perron-Gold-Projekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, die lokale Infrastruktur, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferterminen von Anlagen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder von Finanzierungen zu günstigen Konditionen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, die operative Leistung der Vermögenswerte und Geschäftsbereiche des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Goldbergbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Geschäftsbereiche des Unternehmens auswirken, Risiken hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur sowie allgemeine Geschäftsrisiken.

Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts mit der Überschrift „Risikofaktoren“, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unsicherheiten und Eventualitäten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dem Zweck, Informationen über die Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

bcb