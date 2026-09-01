ams.Solution auf der AMB 2026: KI-gestützte Angebotserstellung trifft auf automatisierte Fertigungsaufträge

Auf der AMB, der internationalen Ausstellung für Metallbearbeitung, die vom 15. bis 19. September in Stuttgart unter dem neuen Motto „Where metal comes alive“ stattfindet, stehen in diesem Jahr drei Themen im Fokus: Digitalisierung der Fertigung mittels Künstlicher Intelligenz, Automatisierung durch kollaborative Prozesse zwischen Mensch und Maschine sowie Nachhaltigkeit im Kontext von Recycling und Kreislaufwirtschaft. Der ERP-Anbieter ams.Solution AG greift u. a. diese drei Schwerpunkte auf und zeigt in Halle 2, Stand D11, wie sich die jeweiligen Themen im Sinne einer effizienteren Projektabwicklung in die Geschäftsabläufe von Unternehmen der Losgröße 1+ integrieren lassen. Im Rahmen einer Lasergravur-Demo wird der vollautomatische Durchlauf von individuellen Fertigungsaufträgen durch das Multiprojektmanagement-System ams.erp live präsentiert. Darüber hinaus demonstrieren die Spezialisten für die Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung zum einen die KI-gestützte Automatisierung der Angebotserstellung auf Basis diverser Berichtstypen und zum anderen, welche Funktionalitäten ams.erp zur direkten Erfassung von CO2-Werten im laufenden Prozess bereithält.

Das Multiprojektmanagement-System ams.erp vernetzt die Prozesse von Unternehmen der Losgröße 1+ übergreifend und führt sämtliche kaufmännischen und technischen Daten in Echtzeit zusammen. Die automatisierte Prozesskette beginnt im Vertrieb und geht über die Konstruktion, den Einkauf und die Fertigung bis hin zur Montage, zum Service und zum After Sales. So besitzen alle Projektbeteiligten jederzeit den vollständigen Überblick über Budgets, Kapazitäten und Termine und können die Aufträge übergreifend planen und überwachen.

Wie diese Automatisierung in der Praxis aussieht, veranschaulicht ams.Solution am Messestand anhand eines konkreten Beispiels. Mithilfe eines Lasergravur-Systems werden live am Messestand individuelle Give-aways gefertigt. Dabei können Besucher und Interessenten die jeweils individuellen Aufträge vom ersten Klick bis zur fertigen Gravur komplett im System nachvollziehen. Über den integrierten Variantenkonfigurator legen sie die Gravur ihres Give-aways selbst fest. Mit der Bestellung erzeugt ams.erp automatisch einen eigenen, individuellen Auftrag inklusive aller Stamm- und Auftragsdaten, die für die Fertigung benötigt werden. Das System terminiert den Auftrag, übergibt ihn an das Lasergravur-System und meldet die Fertigstellung zurück, ohne dass weitere manuelle Eingriffe erforderlich sind.

In einem zweiten Szenario geht es um die KI-gestützte Angebotserstellung. Die im ERP-System integrierte Künstliche Intelligenz kann vorhandene Vertriebsberichte und diverse weitere Berichtstypen auslesen und auf dieser Basis valide Angebotsstrukturen erstellen. Die enthaltenen Informationen werden den passenden Angebotspositionen automatisch zugeordnet, was die Zeit zwischen der Kundenanfrage und dem erstem Angebotsentwurf immens verkürzt, weil Ähnlichkeiten zu vorherigen Angeboten erkannt werden und der bislang manuelle Übertrag der Berichtsinhalte entfällt.

KI-gestützte Angebotserstellung und CO2-Erfassung direkt im ERP-Prozess

Auch das dritte Fokusthema der AMB 2026, Nachhaltigkeit, ist bei ams.Solution bereits im Produkt verankert: Mit dem aktuellen Release können Anwender von ams.erp die zu erfassenden CO2-Werte pauschal Artikeln, Kostenstellen oder Arbeitsplätzen zuordnen und ab dem Rechnungseingang durch den gesamten Auftrag führen, beispielsweise für Nachweise nach REACH oder CSRD. Liegen keine Herstellerangaben zu Verbräuchen vor, lassen sich generische Annahmen hinterlegen, sodass Anwender auf aufwendige Einzelrecherchen verzichten können. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an einem Forschungsprojekt mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau und der Universität Kassel, das eine Online-Plattform zur automatisierten Erfassung des CO2-Fußabdrucks in Produktions- und Logistikprozessen entwickeln soll. Ziel ist es, mittelständischen Fertigern der Losgröße 1+ belastbare CO2-Werte zur Verfügung zu stellen, ohne den Aufwand für die Datenerfassung unverhältnismäßig zu erhöhen.

Die Welt des Projektmanagement-ERP

Die Beratungs- und Softwarehäuser der ams.Group sind auf die Lösung der besonderen Projektmanagement-Anforderungen von Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigern spezialisiert. Seit 1988 realisieren sie auf Basis der durchgängigen Business-Software ams.erp schlanke und dynamische Geschäftsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette von marktführenden Mittelständlern aus dem Bereich der Losgröße 1+. Die Gruppe verfügt über das Know-how aus europaweit mehr als 1.500 erfolgreichen ERP-Implementierungen, in denen die Planungssicherheit, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit von Spezialisten mit komplexem Projektgeschäft gesteigert werden konnte. Dazu zählen Unternehmen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, dem Verpackungsmaschinenbau, dem Werkzeug- und Formenbau, dem Stahl-, Metall-, Holz- und Industriebau, dem Schiffbau und aus der maritimen Industrie sowie dem Laden- und Innenausbau, dem Sonderfahrzeugbau und aus der Lohnfertigung.

Als zentrale Datendrehscheibe steht ams.erp im Mittelpunkt der digitalen Transformation dieser Unternehmen. Die Software sorgt dank unbeschränktem mobilen Zugriff sowie dank ihrer offenen Architektur und ihrer hohen Integrationsfähigkeit für die übergreifende Vernetzung sämtlicher Geschäftsabläufe – sowohl vertikal in die Fertigung hinein als auch horizontal über Standorte und Firmengrenzen hinweg. ams.erp ist mehrsprachig, mehrmandantenfähig und skalierbar, was es zu einer zukunftssicheren Lösung für Unternehmen macht, die international tätig sind und wachsen möchten. Um dabei stets die wirtschaftlich fundiertesten Entscheidungen zu ermöglichen, kommt neben fortschrittlichen BI-, Analytics- und Dashboard- Technologien zunehmend Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Die Integration von KI-Komponenten erweitert den Wert und den Nutzungsgrad der ERP-Echtzeitdaten noch einmal deutlich und gestattet zudem konsequente Fortführung der Prozessautomatisierung.

Weiterführende Informationen: www.ams-erp.com