„aniDEEP“: Der Gesellschaftspodcast im Anime-Cosplay

Anime, Gefühle und Gesellschaft: Am 30. September 2026 startet der neue ARD-Video-Podcast von DASDING und Bremen NEXT

Was hat ein Anime wie „Haikyu!!“ mit Leistungsdruck zu tun? Warum bringen Figuren aus „Attack on Titan“ einen dazu, Vorstellungen von Gut und Böse zu hinterfragen? Und weshalb können Anime-Charaktere einem das Gefühl geben, mit Problemen weniger allein zu sein? In „aniDEEP – Der Podcast über Anime, Gefühle und unsere Gesellschaft“ nehmen die Hosts Umut und Luis Geschichten aus Anime zum Anlass, über persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Fragen zu sprechen. Es geht um Freundschaft, Selbstzweifel, Liebeskummer, Moral und das Erwachsenwerden. Ab dem 30. September 2026 erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge von „aniDEEP“ in ARD Sounds.

Zwischen Fantasiewelt und Realität: wie Anime helfen, das eigene Leben zu verstehen

Die Hosts Umut und Luis sprechen jeden Mittwoch darüber, was Anime mit ihrem Leben zu tun haben: Welche Rolle spielen Aussehen und Schönheitsideale für den eigenen Selbstwert? Was bleibt von Schulzeit und Mobbing? Und warum fühlen wir manchmal sogar mit Figuren mit, deren Handeln wir eigentlich ablehnen? Verschiedene Anime liefern jeweils den Einstieg in Gespräche, die in der Folge aber über die Serien hinausgehen: Wo gehöre ich dazu? Wer möchte ich sein? Und was hilft, wenn das eigene Leben gerade ziemlich kompliziert ist?

Die Hosts

Luis Fernando de Matos Silva Otto und Umut Caner Ustaoglu produzieren als Creator-Duo „Kyodai“ Videos rund um Anime und Manga auf Tiktok und Youtube. In „aniDEEP“ verbinden sie ihre Begeisterung für diese Geschichten mit persönlichen Erfahrungen und ihrem Blick auf die Gesellschaft.

„aniDeep“

„aniDEEP (https://www.ardsounds.de/sendung/anideep/urn:ard:show:ed0a757ab1eeafca/)“ startet am 30. September 2026 mit einer Staffel von zehn Folgen. Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge in ARD Sounds. Das Format wird als Video-Podcast produziert. Auf dem eigenen Tiktok-Kanal @anideep_ sowie auf den Social-Media-Kanälen von DASDING, Bremen NEXT und den Hosts werden Themen aus dem Podcast aufgegriffen und weitergeführt. „aniDEEP“: eine Produktion von DASDING und Bremen NEXT.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:

http://swr.li/anideep-der-gesellschaftspodcast-im-anime-cosplay

Fotos über ARD-Foto.de

Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.de

Original-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuell