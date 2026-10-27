ArcBig bietet kostenlose Website Checks für Unternehmen in Delhi NCR an

Modinagar, Indien, 28. Oktober 2026. Die Digitalagentur ArcBig Solutions Pvt. Ltd. aus Modinagar im Großraum Delhi NCR bietet Unternehmen ab sofort einen kostenlosen Website Check an. Ziel ist es, mehr Anfragen über die eigene Website zu gewinnen.

Viele Firmen haben Besucher auf ihrer Website, bekommen aber kaum Anfragen. Beim Check prüft ArcBig fünf Bereiche: die Ladezeit auf dem Smartphone, ein klares Angebot auf der ersten Seite, einfache Kontaktwege wie Telefon, WhatsApp und Formular, Vertrauen durch echte Fotos und Adresse sowie die Sichtbarkeit in der lokalen Suche.

„Eine gute Website muss nicht nur schön aussehen. Sie muss Anfragen bringen. Mit dem Check zeigen wir Unternehmen, was sie sofort verbessern können“, sagt Vinay Saharan, Director von ArcBig.

Unternehmen können den Check per Mail an contact@arcbig.com oder telefonisch unter +91 79066 62340 anfragen.