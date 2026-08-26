ARCTIC gewinnt zwei Titel bei den EHA Reader Awards 2026

ARCTIC freut sich über zwei Auszeichnungen bei den EHA Reader Awards 2026. Damit wird das Engagement der Marke für leistungsstarke Kühlung, Qualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis gewürdigt.

Die EHA Reader Awards finden in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt und zeichnen die Marken und Produkte aus, die bei PC-Enthusiasten und Hardware-Käufern in ganz Europa besonders hoch angesehen sind. Die Auszeichnungen basieren auf den Stimmen von Lesern aus ganz Europa und sind damit ein starkes Zeichen für das Vertrauen und die Unterstützung der europäischen Hardware-Community.

Jetzt die Preisträger entdecken

Die Liquid Freezer III und III Pro Series erhielten Auszeichnungen in den folgenden Kategorien:

Best CPU Watercooler

Best Value CPU Watercooler

Wir freuen uns sehr, dass die Liquid Freezer III- und III Pro-Serie von der europäischen Hardware-Community für ihre herausragende Performance und ihr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet wurden. Unser Dank gilt allen, die für ARCTIC gestimmt haben und unsere Mission unterstützen, leistungsstarke Kühlung zu einem herausragenden Preis anzubieten.

Im Jahr 2026 feiert ARCTIC sein 25-jähriges Jubiläum – ein Meilenstein, der ein Vierteljahrhundert voller Innovation, technischer Spitzenleistungen und Engagement für die PC-Kühlung würdigt. Anlässlich dieses besonderen Anlasses werden während der gesamten Jubiläumszeit verschiedene neue Aktionen und Initiativen vorgestellt, darunter exklusive Angebote und Community-Aktivitäten.

Sonderangebote anlässlich des 25-jährigen Jubiläums