Argentina Metals gibt die Ernennung von Roger Clegg zum CEO bekannt und Raymond D. Harariübernimmt das Amt des Präsidenten

Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) („VLLC“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Roger Clegg zum Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands von VLLC ernannt wurde und dass Raymond D. Harari künftig als Präsident des Unternehmens fungieren wird.

„Es gibt derzeit viel zu tun, und Rogers Führungsqualitäten, gepaart mit seinem technischen Fachwissen und seiner Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzierung, werden eine wichtige Bereicherung bei der Umsetzung unserer Vorhaben sein. Ich freue mich, dass Ray Harari weiterhin eine aktive Rolle als Präsident einnimmt und gemeinsam mit Roger daran arbeiten wird, das Unternehmen voranzubringen und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Roger Clegg ist eine hochrangige Führungskraft im Bergbau- und Rohstoffsektor mit mehr als 25 Jahren internationaler Erfahrung in den Bereichen Geologie, Unternehmensfinanzierung, Investmentbanking und Geschäftsführung. Vor seinem Einstieg bei VLLC war Clegg Leiter des Bereichs Rohstoffe bei Imara Corporate Finance und beriet Bergbauunternehmen, Regierungen und staatliche Unternehmen in den Bereichen M&A, Finanzierung, Lizenzgebühren und strategische Transaktionen. Zuvor war er als Chief Operating Officer bei Ambrian plc tätig und trug dazu bei, das Unternehmen zu einem internationalen Rohstoffhandels- und Logistikkonzern mit einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar auszubauen. Außerdem hatte Clegg leitende Positionen im Bereich Bergbaufinanzierung bei Barclays Capital und Dresdner Kleinwort Benson inne und begann seine Karriere als beratender Explorationsgeologe in Südamerika, Afrika und Russland. Er bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Technik, Finanzen, Kapitalmärkte und Unternehmensführung in das Unternehmen ein.

Roger Clegg, Chief Executive Officer von VLLC, sagte: „Ich freue mich sehr, in einer so wichtigen Phase zum Unternehmen zu stoßen und eng mit dem VLLC-Team zusammenzuarbeiten, während wir uns auf die bevorstehende Feldsaison vorbereiten. Ray hat ein starkes Fundament für das Unternehmen geschaffen, und ich freue mich darauf, mit ihm in seiner neuen Rolle als Präsident zusammenzuarbeiten und gleichzeitig meine eigene Kombination aus technischer und finanzwirtschaftlicher Erfahrung in das Team einzubringen. Ich bin überzeugt, dass sich diese Kombination aus Kompetenzen und Perspektiven hervorragend ergänzen wird, während wir die Projekte des Unternehmens voranbringen, unser Feldprogramm umsetzen und das Unternehmen für seine nächste Wachstumsphase positionieren.“

Der Vorstand und die Geschäftsführung des Unternehmens setzen sich nun wie folgt zusammen:

– Roger Clegg – CEO und Vorstandsmitglied

– Titus Gebel – Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied

– Raymond D. Harari – Präsident und Vorstandsmitglied

– Enrique Reichhard – Vizepräsident für Exploration

– Julio Pulisich – Vorstandsmitglied

– Tim Heenan – Vorstandsmitglied

– Martin Hoff – Vorstandsmitglied

– Carlo Rigillo – Finanzvorstand

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“) und in Übereinstimmung mit dem Restricted-Share-Unit-Plan des Unternehmens (zusammen der „Plan“) der Vorstand von VLLC die Zuteilung von 2.000.000 beschränkten Aktienanteilen (die „RSUs“) an Herrn Clegg genehmigt hat, die über einen Zeitraum von vier Jahren unverfallbar werden, und dass Herr Harari sich bereit erklärt hat, 500.000 RSUs, die ihm am 24. Juni 2026 zugeteilt wurden, freiwillig zurückzugeben.

Über Argentina Metals Corp.

Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) ist ein kanadisches Kupferexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt in der Provinz Mendoza in Argentinien liegt. Das Unternehmen hält rund 146.700 Hektar in 26 Projekten, die sich alle zu 100 % in seinem alleinigen Besitz befinden und über einen einwandfreien Rechtsstatus verfügen, ohne private Lizenzgebühren, NSRs, Rückkaufrechte oder Earn-in-Verpflichtungen, mit Ausnahme der an die Provinz Mendoza zu zahlenden Lizenzgebühren. Mit seinem Vorzeigeprojekt „Las Estrellas“ als Anker hat sich das Unternehmen eine frühe Position in einem noch wenig erkundeten Teil der argentinischen Anden gesichert – vor dem Hintergrund der bergbaufreundlichen Reformen, die den Rohstoffsektor des Landes neu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.argentinametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roger Clegg

Geschäftsführer und Vorstandsmitglied

E-Mail: clegg@argentinametals.com

Tel.: +44 (0) 7810 636598

Raymond D. Harari

Präsident und Vorstandsmitglied

E-Mail: harari@argentinametals.com

Tel.: +507 6675 2221

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