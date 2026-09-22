Artemide: Was Tizio und Tolomeo im Gleichgewicht hält

Tizio: Die Arme tragen den Kopf – und führen den Strom

Bei Tizio halten Gegengewichte die verstellbaren Arme in Balance. Der Kopf lässt sich mit einer Hand neu ausrichten, während die Leuchte in der gewählten Stellung bleibt. Die schlanken Aluminiumarme erfüllen dabei zwei Aufgaben: Sie tragen den Leuchtenkopf und leiten zugleich den Strom zur Lichtquelle. Ein zusätzliches Kabel entlang der beweglichen Arme entfällt dadurch.

In der ursprünglichen Ausführung versorgt ein Transformator im Fuß eine Niedervolt-Halogenlampe. Der kleine Reflektor erzeugt ein konzentriertes Licht für die Arbeitsfläche. Sappers Konstruktion verbindet damit einen großen Bewegungsradius mit einem vergleichsweise geringen Platzbedarf auf dem Tisch. Die Gegengewichte sind kein gestalterischer Zusatz, sondern die Voraussetzung dafür, dass sich der Kopf so leicht bewegen lässt.

Tolomeo: Federn im Inneren, Seilzüge nach außen

Die 1987 eingeführte Tolomeo von Michele De Lucchi und Giancarlo Fassina löst die Aufgabe anders. Ihre Gelenkarme werden durch ein Zusammenspiel aus innenliegenden Federn und außen geführten Edelstahlseilen ausbalanciert. Die Arme bestehen aus Aluminium; der bewegliche Kopf erlaubt es, die Richtung des Lichts unabhängig von der Stellung des Arms anzupassen. Höhe, Ausladung und Lichtausrichtung lassen sich dadurch auf unterschiedliche Tätigkeiten abstimmen.

Eine Anregung für den Mechanismus fand De Lucchi beim Beobachten von Fischern. In einem Gespräch über die Entstehung der Tolomeo beschreibt er die traditionellen Fischergalgen Apuliens, deren Ausleger durch Seile gehalten werden. Zugleich wollte er die elektrische Leitung innerhalb der Leuchte unterbringen. Das dafür vorgesehene Rohr konnte auch die Feder aufnehmen. Der Mechanismus entstand somit nicht nachträglich zu einer fertigen Form, sondern gehörte zum Ausgangspunkt des Entwurfs.

Warum die Ausführung für die Lichtwirkung entscheidend ist

Die bewegliche Konstruktion allein beschreibt allerdings noch nicht, welches Licht eine Leuchte im Raum erzeugt. Das zeigt sich innerhalb der Tolomeo-Familie besonders deutlich an der Basculante-Ausführung. Sie behält das Arm- und Federsystem bei, ersetzt den Aluminiumkopf jedoch durch einen Schirm, der auch die Umgebung sanft beleuchtet. Damit verändert sich der Charakter der Beleuchtung, obwohl das vertraute Bewegungsprinzip erhalten bleibt.

Für die Auswahl ist deshalb nicht nur die Silhouette interessant: Ebenso wichtig ist, ob eine Arbeitsfläche gezielt beleuchtet werden soll oder Licht auch in den umgebenden Wohnbereich gelangen darf.

Die Raum & Form Seidel GmbH bietet Artemide-Leuchten über design-kiste.de an, darunter Tizio und Tolomeo. Die Artemide-Übersicht bei design-kiste.de stellt die geführten Serien vor. Bei der Einrichtungsplanung betrachtet das Unternehmen Beleuchtung gemeinsam mit Möblierung und Materialien – ein Zusammenhang, der gerade bei den unterschiedlichen Lichtwirkungen innerhalb einer Leuchtenfamilie relevant ist.

Tizio und Tolomeo lassen sich deshalb auch als zwei Antworten auf dieselbe Gestaltungsfrage lesen: Wie bleibt Licht beweglich, ohne dass die Bedienung umständlich wird? Wer die Gegengewichte und Seilzüge betrachtet, erkennt nicht bloß technische Einzelheiten. Er versteht, weshalb diese Leuchten ihre charakteristische Form haben.