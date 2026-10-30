Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W) – Handels-Update zum 4. Quartal des Geschäftsjahres 26 und Anhang 4C

Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W), der weltweit führende Anbieter von B2B-Informationen für den Rohstoffsektor, legt seine vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für das am 30. September 2026 endende Geschäftsjahr (GJ 26) sowie ein Handels-Update für das vierte Quartal (4. Quartal GJ 26) vor.

Unsere Transformation: vom Verleger zur Plattform für Entscheidungsintelligenz

Aspermont wandelt seine 190-jährige Expertise im Rohstoffsektor in eine Plattform für Entscheidungsintelligenz um – für die Unternehmen, Investoren und Regierungen, die die globale Rohstoffindustrie prägen. Der Wandel wird durch unser etabliertes Abonnementgeschäft finanziert, und das Geschäftsjahr 26 war das geplante Investitionsjahr. Diese entscheidenden Meilensteine wurden erreicht:

Abonnementgeschäft intakt: Umsatz aus Abonnements und Datenlizenzen in Höhe von 10,2 Mio. $, zwei Drittel des Konzernumsatzes, womit eine zehnjährige Wachstumsrekordserie bei den Abonnements abgeschlossen wurde

Aufbau des Daten- und Intelligence-Geschäfts: eigenes Team eingerichtet, Datenpipeline in Betrieb, Datenlizenz mit Rio Tinto in der Umsetzung sowie Proof-of-Concepts mit 10 Tier-1-Bergbauunternehmen ab November 2026

Erfolgreiche Umsetzung im Unternehmensvertrieb: Unterzeichnung eines wegweisenden Nexus-Vertrags mit einem globalen Tier-1-OEM-Zulieferer im 4. Quartal; Nexus-Umsatz im Geschäftsjahr 26 um 127 % gestiegen

Disziplin im Cash-Management: Der operative Netto-Cash-Abfluss wurde seit dem 2. Quartal auf 0,21 Mio. bis 0,35 Mio. $ pro Quartal gehalten, was der im 1. Quartal bekannt gegebenen zugrunde liegenden Run-Rate entspricht; Barmittel in Höhe von 1,6 Mio. $ zum 30. September bei null Verschuldung

Gesamtjahresergebnis für das Geschäftsjahr 26 (vorläufig, ungeprüft)

Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg im Geschäftsjahr 26 um 1 % auf 15,2 Mio. $ (Geschäftsjahr 25: 15,0 Mio. $, ohne sonstige Erträge in Höhe von 0,4 Mio. $). Die Umsätze aus Abonnements und Datenlizenzen blieben unverändert bei 10,2 Mio. $. Die Umsätze außerhalb des Abonnementgeschäfts stiegen um 4 % auf 5,0 Mio. $, angeführt von Nexus (+127 %) sowie dem Wachstum bei digitaler Werbung und Veranstaltungen (+9 %), wodurch der anhaltende strukturelle Rückgang bei der Printwerbung ausgeglichen wurde. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) stieg zum 30. September um 4 % auf 11,6 Mio. $ und erreichte damit von Juni 2016 bis Juni 2026 einen zehnjährigen Rekord beim Abonnementwachstum; ab dem Geschäftsjahr 27 wird der ARR als ausgewiesene Kennzahl zugunsten der Abonnementumsätze im Rahmen des neuen Berichtsrahmens nicht mehr verwendet. Das normalisierte EBITDA des Geschäftsjahres 26 in Höhe von (1,3 Mio. $) entspricht den geplanten Investitionen in den Aufbau des Bereichs Data & Intelligence.

Handels-Update zum 4. Quartal des Geschäftsjahres 26

Der Umsatz im 4. Quartal belief sich auf 3,4 Mio. $ gegenüber 4,7 Mio. $ im 4. Quartal des Geschäftsjahres 25, in dem 1,0 Mio. $ an Einnahmen aus der Veranstaltung Future of Mining enthalten waren, die im 3. Quartal des Geschäftsjahres 26 verbucht wurden; ohne Berücksichtigung der Veranstaltungen ging der Umsatz im 4. Quartal um 5 % zurück. Umsätze in Höhe von 0,5 Mio. $ aus im Quartal unterzeichneten Verträgen – allen voran dem Nexus-Vertrag mit einem globalen Tier-1-OEM-Zulieferer – werden ab dem Geschäftsjahr 27 erfasst. Die Umsätze aus Abonnements und Datenlizenzen blieben mit 2,5 Mio. $ im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Das normalisierte EBITDA von (0,2 Mio. $) im 4. Quartal spiegelt den Zeitpunkt der Umsatzrealisierung sowie die laufenden Investitionen in die Datenplattform wider.

Cashflow-Entwicklung

Der operative Netto-Cashflow-Abfluss betrug im 4. Quartal 0,30 Mio. $. Wie in Anhang 4C zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 26 offengelegt, enthielt der Mittelabfluss von 1,50 Mio. $ im 1. Quartal einmalige Posten (Zahlungen aus früheren Perioden, jährliche Leistungsprämien sowie Vorauszahlungen für Veranstaltungen und andere vertragliche Verpflichtungen), wobei der zugrunde liegende Mittelabfluss im 1. Quartal bei rund 0,3 Mio. $ lag; seitdem bewegten sich die vierteljährlichen Mittelabflüsse zwischen 0,21 Mio. $ und 0,35 Mio. $. Der operative Cashflow im vierten Quartal blieb stabil, trotz der im Juni bereits angesprochenen verlängerten Vertriebszyklen im Unternehmensbereich und der auf das Kalenderjahr 26 vorgezogenen Investition in den Bereich Data & Intelligence. Die Barmittel stiegen zum 30. September auf 1,6 Mio. $, unterstützt durch einen Teilverkauf der Beteiligung an T?iko Critical Minerals (NZX: TCM), was bei der operativen Cashflow-Rate des vierten Quartals einer Finanzierung für 5,3 Quartale entspricht (Anhang 4C, Punkt 8.5).

Operative Höhepunkte des Geschäftsjahres 26

Zehn Jahre ununterbrochenes Abonnementwachstum abgeschlossen (Juni 2016 bis Juni 2026); ARR stieg zum 30. September 2026 um 4 % auf 11,6 Mio. $

Lighthouse-Nexus-Vertrag mit einem globalen Tier-1-OEM-Zulieferer unterzeichnet. Umsätze in Höhe von 0,5 Mio. $ aus im vierten Quartal abgeschlossenen Verträgen werden erst im Geschäftsjahr 27 erfasst. Nexus-Umsatz im Geschäftsjahr 26 um 127 % gestiegen

Aufbau des Bereichs Data & Intelligence verläuft planmäßig:

o Source-to-Graph-Datenpipeline über mehrere Quellen hinweg in Betrieb, darunter behördliche Genehmigungen, Bohrdaten und Projekt-Feeds

o Rio Tinto-Unternehmensdatenlizenz wird bereitgestellt; Zehntausende von Projekten bereits im digitalisierten Archiv identifiziert

o Proof-of-Concept-Demonstrationen mit 10 Tier-1-Bergbauunternehmen ab November 2026; MVP Anfang 2027

o Gemeinsame Bereitstellungsplattform für API-, KI-/LLM- und Portalzugang ausgewählt

o Erste Kundenerlöse im Bereich Data & Intelligence werden für das Kalenderjahr 27 erwartet

Strukturierte Gespräche mit sechs globalen Bergbaugiganten bestätigten die Nachfrage nach rückverfolgbaren Informationen, die direkt in die eigenen KI-Tools und Datenumgebungen der Kunden geliefert werden

Umwandlung der Unternehmens-Pipeline

Einer der beiden im Juni angekündigten Unternehmensverträge – der Nexus-Vertrag mit einem Tier-1-OEM-Zulieferer – wurde im 4. Quartal unterzeichnet; die Umsätze werden im Laufe des Geschäftsjahres 27 realisiert. Der zweite Vertrag verzögert sich weiterhin aufgrund geopolitischer Herausforderungen und wird für das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 27 erwartet. Weitere Geschäfts- und Datenmöglichkeiten werden derzeit aktiv mit großen Bergbauunternehmen diskutiert.

Flexibilität durch Nicht-Kernvermögenswerte

Im vierten Quartal schloss das Unternehmen einen Teilverkauf seiner Beteiligung an T?iko Critical Minerals Limited (NZX: TCM) ab, was die Liquidität stärkte; die verbleibende Beteiligung bietet weiterhin Optionen. Die Bilanz bleibt schuldenfrei, wobei die Barmittel in Höhe von 1,6 Mio. $ zum 30. September 2026 5,3 Quartale der Finanzierung bei der operativen Cashflow-Rate des vierten Quartals entsprechen (Anhang 4C, Punkt 8.5).

Ausblick

Das Geschäftsjahr 27 beginnt mit vertraglich gesicherten Nexus-Umsätzen, laufenden datenbasierten Proof-of-Concepts mit 10 Tier-1-Bergbauunternehmen und einer für die Umsetzung neu ausgerichteten Kostenbasis. Der Vorstand erwartet, dass das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 27 eine nachhaltige operative Cash-Generierung erreichen wird, was mit der im Juni 2026 kommunizierten aktualisierten Prognose im Einklang steht. Ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 27 wird das Unternehmen nach seinem neuen Rahmenwerk (Abonnementumsätze und EBITDA) berichten. Die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 26 und die Prognose für das Geschäftsjahr 27 werden zusammen mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 26 veröffentlicht.

Kapitalmärkte im Vereinigten Königreich

Im Zuge der Etablierung von Aspermont als Daten- und Informationsdienstleister beobachtet das Board das steigende Interesse britischer Investoren sowie den günstigen Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche auf diesem Markt. Eine Notierung am britischen Markt gehört zu den Optionen, die das Board derzeit prüft. Es wurde noch keine Entscheidung getroffen, und ein solcher Schritt würde von den Marktbedingungen und den Interessen der Aktionäre abhängen.

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