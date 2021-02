assfinet bildet aus trotz Corona-Pandemie

Als Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Versicherungswirtschaft ist die ASSFINET GmbH (assfinet), mit Sitz in Grafschaft bei Bonn, seit 1991 überregional bekannt. Durch regelmäßige Investitionen garantiert assfinet die Sicherung und den Ausbau seiner führenden Marktposition.

Jedes Jahr bietet assfinet eine Reihe an interessanten Ausbildungsplätzen: Fachinformatiker (m/w/d), Kaufmann (m/w/d) für IT-Systemmanagement, Duales Studium um nur einige der acht Lehrstellen in fünf Berufen zu nennen. Eine Übersicht aller Ausbildungsplätze findet man auf der Unternehmens-Homepage (www.assfinet.de). Auch 2021 geht die Suche nach neuen BewerberInnen trotz Covid-Krise weiter.

?Wir bilden aus und schaffen neue Arbeitsplätze, denn trotz Corona-Pandemie ist unser Wachstum nach wie vor ungebrochen.?, so Marc Rindermann, der Geschäftsführer. ?Dabei steht die Sicherheit der BewerberInnen und MitarbeiterInnen an erster Stelle. Bewerbungsgespräche finden mittels Video-Anrufen statt, und auch der Start in die Ausbildung wird mit mobilem Arbeiten und weiteren Maßnahmen so sicher wie möglich gestaltet.?

Nachdem die Auszubildenden drei Jahre ihrer Lehre erfolgreich gemeistert haben, verfügen sie über ein breites Fachwissen in der Informationstechnologie und einen anerkannten IHK-Abschluss. Ziel der Ausbildung ist, die Auszubildenden fit für den Job zu machen ? und zwar bei assfinet! Bei guter Performance übernimmt das Unternehmen seine Auszubildenden in ein festes Arbeitsverhältnis.

Um neuen, potenziellen Auszubildenden einen Einblick in den Ablauf des Bewerbungsprozesses zu geben, setzt assfinet auf Transparenz und persönliche Unterstützung durch die Personalabteilung.

Nach der Online-Bewerbung sichten MitarbeiterInnen der Personalabteilung die Unterlagen und treffen, mit fachlicher Abstimmung des zukünftigen Teams, eine Vorabauswahl anhand der Fähigkeiten, Qualifikationen, Vorlieben und Stärken. Darauf folgt ein erstes Kennenlernen am Telefon zum Abgleich der Erwartungen und Kenntnisse. Weiterführende Interviews erfolgen via Video-Telefonie. Nach den Gesprächen erhalten die Bewerber zeitnah Feedback.

Auszubildende, die neu eingestellt werden, durchlaufen ein virtuelles Onboarding mit Hilfe von digitalen Lösungen. In einem umfassenden Onboarding-Plan lernen sie Ihre Aufgaben, KollegInnen und das Unternehmen von Zuhause aus, mit Hilfe von mobilem Arbeiten, kennen. Dank des assfinet Paten- und Mentorenprogramm erhalten alle Auszubildenden Unterstützung bei der fachlichen Weiterentwicklung. Zusätzlich bietet assfinet flexible Arbeitszeiten, virtuelle Teamevents sowie Fitness-Challenges für die Gesundheit und den guten Zweck.

Somit steht nach der Schule einer Karriere in der IT- und Versicherungsbranche nichts mehr im Weg. assfinet bietet praxisnahes und kreatives Arbeiten, zur Sicherstellung einer erfolgreichen Ausbildung und eines reibungslosen Starts in die berufliche Zukunft.