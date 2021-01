Atsushi Sugita wird Nachfolger von Koichi Takagi als Präsident und CEO von Maruho

– Koichi Takagi bleibt Vorstandsvorsitzender –

Maruho Co., Ltd. (im Folgenden „Maruho“), mit Sitz in Osaka, Japan, hat bekannt gegeben, dass sein Verwaltungsrat mit Wirkung zum 18. Dezember 2020 Atsushi Sugita zum stellvertretenden Direktor, Präsidenten und CEO ernannt hat. Koichi Takagi ist seit 1999 Präsident und CEO und bleibt Vorstandsvorsitzender.

Der aus dem japanischen Osaka stammende Sugita machte 1997 seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kyoto und erwarb 2005 einen MBA an der Kellogg School of Management der Northwestern University in den USA. Nach Tätigkeiten am US-Hauptsitz von Johnson & Johnson und Janssen Japan kam Sugita 2012 zu Maruho. Nachdem Sugita verschiedene Positionen in den Forschungs- und Entwicklungslabors von Maruho, in der Zentrale sowie in weltweiten Tochtergesellschaften innehatte, wurde er 2016 in den Vorstand von Maruho gewählt und zum Senior Corporate Officer für globale Strategie und Geschäftsentwicklung, Finanz- und Rechnungswesen sowie Personalwesen ernannt. 2018 wurde Sugita zum Executive Corporate Officer für Geschäftsbetrieb und Verwaltung und im Januar 2020 zum Executive Vice President ernannt. Sugita lebt in der historischen Stadt Kyoto, Japan, wo er die Wochenenden mit seiner Frau und drei Kindern verbringt

Sugita kommentierte seine Ernennung: „Alle bei Maruho sind stolz auf unsere 105-jährige Geschichte, die auf den vertrauensvollen Beziehungen zu Ärzten und Patienten beruht und von stabilem Wachstum geprägt ist. Ich fühle mich sehr geehrt, diese erfolgreiche Tradition fortzusetzen zu dürfen. Wir dürfen uns jedoch nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, und das Jahr 2020 hat uns sicherlich alle daran erinnert, wie unvorhersehbar die Welt sein kann. Um den sich schnell ändernden Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden, müssen wir unsere Zusage für unsere Unternehmensvision „Exzellenz in der Dermatologie“ erneuern und gleichzeitig neue kreative Wege zur Verbesserung des Lebens der Patienten gehen. Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung biologischer Therapeutika und die Erweiterung unserer Pipeline um Medikamente für neue therapeutische Bereiche. Wir müssen mehr tun, als uns lediglich an Veränderungen anzupassen. Wir müssen eine Kraft sein, die selbst Wandel und Innovation vorantreibt und die Pharmaindustrie durch diese unsicheren Zeiten führt. Wir werden uns dafür einsetzen, ein wirklich globales Pharmaunternehmen zu werden, das Patienten in Japan und dem Rest der Welt hochmoderne Behandlungsarten bietet.“

Maruho Co., Ltd. hat seinen Hauptsitz in Osaka und ist führend in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung dermatologischer Produkte in Japan. Maruho wurde 1915 gegründet und beschäftigt 1.542 Mitarbeiter (Stand: Ende September 2020).Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr zum 30. September 2020 rund 80,34 Milliarden Yen. Maruho verfolgt seine langfristige Unternehmensvision „Exzellenz in der Dermatologie“ und ist bestrebt, die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.maruho.co.jp/english/

