ATTENTIO baut Führungsteam aus: Isabelle Müller zur Geschäftsführerin ernannt

Bei der attentio :: online- und werbeagentur GmbH aus Hachenburg kommt Bewegung in die Geschäftsführung. Isabelle Müller wechselt von ihrer Position als Key Account & Business Development Managerin ins Führungsteam. Zum Sommer 2021 übernahm sie ihre neue Funktion als Geschäftsführerin an der Seite von Geschäftsführer und Inhaber Patrick Schumacher. Die Doppelspitze auf der Führungsebene der Agentur nimmt große Ziele in den Fokus und will bisher gemeinsam erzielte Erfolge weiter toppen.

Bekannte Gesichter, frischer Wind und Zukunftsvisionen

Isabelle Müller, 30, absolvierte ihre duale Ausbildung zur Diplom-Werbetexterin im renommierten KreativKader und der Full-Service-Agentur GREY Germany in Düsseldorf. Nach ihrem Abschluss wechselte sie intern zu KW43 Branddesign, der Brand Experience Agentur der GREY-Gruppe. Aus der Großstadt zurück in die Heimat, führte sie ihr Weg zu ihrer aktuellen Station: ATTENTIO. Dort übernahm sie zunächst den kreativen Part, entwickelte strategisch ausgerichtete Kommunikationskonzepte, Werbekampagnen sowie Online-Marketing- und SEO-Strategien, bevor sie in das Projektmanagement wechselte und sich zuletzt als Key Account & Business Development Managerin für die Kundenbetreuung verantwortlich zeichnete.

Zu ihrer neuen Rolle sagt sie: „Auf die Zukunft bei und von ATTENTIO freue ich mich unglaublich. Entgegen allen Aussagen, zukunftsweisende und spannende Werbung entspringt in den großen kreativen Ballungszentren, hat mich meine Arbeit bei ATTENTIO eines Besseren belehrt. Seit Beginn der Zusammenarbeit durfte ich ein sehr vielseitiges Geschäftskundenumfeld kennenlernen, spannende Hidden Champions betreuen, starken mittelständischen Unternehmerspirit fördern und mutige Kundenschritte miterleben. Insbesondere unsere digitale Ausrichtung verspricht auch in Zukunft ein aufregendes und vor allem anspruchsvolles Tätigkeitsfeld. Umso größer ist mein Bestreben, die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden erfolgreich fortzuführen und den Austausch im Team auf fachlicher und persönlicher Ebene beizubehalten.“

Ausgezeichneter Erfolg für gemischtes Doppel an der Führungsspitze

Die beiden Geschäftsführer sind bereits seit fünf Jahren ein eingespieltes Team. Kein Wunder, dass die Erfolgsgeschichte in einem halben Jahrzehnt Zusammenarbeit von bedeutenden Meilensteinen markiert wird. Bereits 2019 setzte die Agentur mit dem Relaunch ihres Corporate Designs erste Hebel in Richtung Zukunft in Bewegung. 2020 wurde ATTENTIO jeweils zweimal mit dem Deutschen Agenturpreis und 2021 mit dem German Brand Award ausgezeichnet – zwei der wichtigsten deutschen Preise in der Marketingbranche. Die neue Website attentio.de rundet ebenfalls seit Sommer 2021 die strategische Ausrichtung ab.

Patrick Schumacher, Geschäftsführer und Inhaber der attentio :: online- und werbeagentur GmbH freut sich über die kreative und strategische Unterstützung aus den eigenen Reihen: „Isabelle ist eine kreative Strategin, kann sich hervorragend in unsere Kunden hineindenken und hat obendrein eine tolle Persönlichkeit. Seit sie vor fünf Jahren bei ATTENTIO an Bord gekommen ist, hat sie eindrucksvoll bewiesen, dass sie ein Organisationstalent mit dem nötigen Ideenreichtum und Weitblick ist. Sie ergänzt die Geschäftsführung ideal, um die Agentur erfolgreich in Richtung Zukunft zu lenken.“

Bei ATTENTIO führt Isabelle Müller neben Patrick Schumacher ein starkes interdisziplinäres Team, zu dem weitere Neuzugänge gehören: Allein in diesem Jahr wuchs die Agentur kreativ und kapazitiv um vier neue Mitarbeiterinnen, die für Unterstützung in den Teams Online Marketing, Grafik/Design und Fotografie sorgen. Damit stärkt ATTENTIO die Inhouse-Expertise und schafft neue Kapazitäten innerhalb des Leistungsportfolios. „Ein unumgänglicher Schritt, betrachten wir die zunehmenden digitalen Herausforderungen und Marktanforderungen unserer mittelständischen B2B-Kunden“, so Patrick Schumacher.

Ein Grund mehr, warum sich die Agentur im letzten Jahr als Partner für die Förderprogramme descom (Land Rheinland-Pfalz) und go digital (Bundesebene) akkreditieren ließ. „Die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb ist für den Erfolg und die Effizienz eines Unternehmens unabdingbar geworden. Damit einhergehend rücken zudem neue Marketingmaßnahmen in den Fokus. Während noch vor wenigen Jahren das klassische Telemarketing forciert wurde, durchlaufen wir mit unseren Kunden heute einen Wandel hin zur digitalen Leadgenerierung, dem Social Selling“, fügt Isabelle Müller ergänzend hinzu.