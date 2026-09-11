Außenwerbung wächst fünfmal schneller als der Werbemarkt: 10,72 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr 2026 laut Nielsen

Die Werbeinvestitionen in Außenmedien sind im ersten Halbjahr 2026 deutlich stärker gewachsen als der Werbemarkt insgesamt. Der Bundesverband Aussenmedien hat seine Halbjahresbilanz am 22. Juli 2026 in Berlin vorgelegt. Laut den zugrunde liegenden Nielsen-Daten stiegen die Bruttowerbeinvestitionen in Außenmedien von Januar bis Juni um 5,9 Prozent, der Gesamtwerbemarkt nur um 1,1 Prozent. Für Betriebe, die Werbeflächen planen und bespielen, verschiebt sich die Nachfrage damit weiter zu digitalen Trägern. Worauf es bei der Auswahl eines Dienstleisters für digitale Werbeflächen ankommt, beschreibt ein Ratgeberbeitrag.

Woran sich das Wachstum der Außenmedien ablesen lässt

Der Anteil der Außenmedien an den gesamten Bruttowerbeinvestitionen erreicht nach der Verbandsauswertung 10,72 Prozent. Nach Angaben des Bundesverbands Aussenmedien ist das ein neuer Höchstwert für die Gattung. Analoge Plakatflächen und digitale Werbeflächen sind in dieser Zahl zusammengefasst.

Die Bezugsgröße sind Bruttowerbeinvestitionen, also Buchungswerte vor Rabatten und Eigenanteilen. Sie beschreiben die Nachfrage nach Flächen, nicht die Erlöse der Betreiber. Für die Werbetechnik zählt trotzdem vor allem die Richtung, denn Buchungen laufen dem Bedarf an Motiven, Druck und Montage voraus.

Worauf der Verband das Wachstum zurückführt

Den Treiber sieht der Verband in der Buchungstechnik. Programmatische Buchung und datenbasierte Aussteuerung erlauben es, Motive nach Standort und Tageszeit zu wechseln. Kai-Marcus Thäsler, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Aussenmedien, führt das Halbjahresplus in der Mitteilung auf die Kombination aus klassischen und digitalen Außenmedien zurück.

Der Verband bündelt daneben Marktdaten, Reichweitenforschung und Regelwerke für die Aushangpraxis. Die Leistungen des Außenwerbeverbands für Unternehmen ordnet ein Beitrag im Fachportal der Provimedia GmbH ein. Für Werbetechnikbetriebe sind daraus vor allem die Mediaanalyse und die monatlichen Marktdaten von Belang.

Was zwei starke Einzelmonate über die Buchungslage sagen

Der Juni 2026 war der wachstumsstärkste Monat des bisherigen Jahres. Die Werbeinvestitionen in Außenmedien stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,5 Prozent. Denselben Zuwachs erreichte nach Angaben des Verbands bereits der April.

Bruttowerbeinvestitionen in Außenmedien von Januar bis Juni 2026: plus 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Gesamtwerbemarkt im selben Zeitraum: plus 1,1 Prozent

Marktanteil der Außenmedien: 10,72 Prozent und damit ein Höchstwert für die Gattung

Stärkste Einzelmonate: April und Juni mit jeweils plus 9,5 Prozent

Datengrundlage: Nielsen-Auswertung für den Zeitraum Januar bis Juni 2026

Was der Zuwachs für Produktion und Aushang bedeutet

Wachsende Buchungszahlen erreichen die Werbetechnik mit Verzögerung. Ein gebuchtes Großflächenmotiv braucht druckfertige Daten, Material und einen Aushangtermin. Eine digitale Fläche braucht stattdessen Bildmaterial in passender Auflösung und eine hinterlegte Abspielliste.

Beide Wege binden Kapazität, aber an verschiedenen Stellen des Betriebs. Analoge Aufträge belasten Druck, Konfektion und Montagekolonnen. Digitale Aufträge verlagern den Aufwand in Datenaufbereitung, Formatanpassung und Fernwartung der Bildschirme.

„Ein Marktanteil von 10,72 Prozent ist für die Außenwerbung eine andere Ausgangslage als noch vor fünf Jahren. Wer Flächen produziert, sollte die Zahl weniger als Erfolgsmeldung lesen und mehr als Hinweis darauf, wo künftig die Rüstzeit anfällt“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Wann die nächsten Marktzahlen vorliegen

Der Bundesverband Aussenmedien wertet die Nielsen-Zahlen monatlich aus und veröffentlicht sie fortlaufend. Die Bilanz für das Gesamtjahr 2026 folgt damit Anfang 2027. Im September 2026 ist offen, ob sich das Halbjahrestempo über das übliche schwächere Sommergeschäft hinaus hält.

Aussagekräftig wird weniger der nächste Monatswert sein als der Abstand zum Gesamtmarkt. Bleibt dieser Abstand bei rund fünf Prozentpunkten, verschiebt sich der Mediamix dauerhaft zugunsten der Fläche im öffentlichen Raum. Schrumpft er, war das erste Halbjahr 2026 vor allem ein Nachholeffekt.

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