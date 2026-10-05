Auf Wachstumskurs: ETL Schenke, Plachta & Koll. setzt auf digitale Prozesse, Branchen-Expertise und Teamstärke

Erkner, 01.10.2026 – In einer sich rasch verändernden Wirtschaftslandschaft steht die mittelständische Steuerberatung vor neuen Herausforderungen. Die ETL Schenke, Plachta & Kollegen GmbH Steuerberatungsgesellschaft aus Erkner begegnet diesem Wandel mit einer klaren Ausrichtung: Durch durchgehend digitale Arbeitsprozesse, ein stark wachsendes Team und tiefgreifende Branchenkenntnisse sichert die Kanzlei eine zukunftssichere und nachhaltige Beratung für ihre Mandanten. Auch in Zeiten allgemeiner Kapazitätsengpässe nimmt die Kanzlei weiterhin neue Mandanten auf.

Digitalisierung als Schlüssel zu moderner Steuerberatung – Die Kanzlei Schenke, Plachta & Kollegen setzt konsequent auf digitale Workflows und Schnittstellen. Durch den Einsatz moderner Lösungen wie der elektronischen Mandantenakte (ETL PISA), cloudbasierten Portalen (Capitain, DATEV Unternehmen online) sowie Lösungen für digitale Mitarbeiterverwaltung und E-Rechnungsprozesse entfallen zeitintensive analoge Zwischenschritte. Das bringt klare Vorteile für Unternehmen und Freiberufler: Buchhaltungs- und Steuerdaten stehen transparent und in Echtzeit zur Verfügung, Beratungsabläufe werden beschleunigt und der administrative Aufwand auf Mandantenseite sinkt spürbar.

Spezialisierung und tiefe Branchenkenntnis als Erfolgsfaktor – Von Mitbewerbern hebt sich die Kanzlei insbesondere durch ihre gezielte Spezialisierung ab. Neben der klassischen Steuerberatung vertiefen die Berater und Beraterinnen ihr Know-how kontinuierlich in ausgewählten Schwerpunktbereichen:

– Handwerk & Baugewerbe: Maßgeschneiderte Beratung zu branchenspezifischen Besonderheiten, Kalkulationen und Lohnstrukturen.

– Immobilienwirtschaft: Steuerliche Optimierung bei Erwerb, Verwaltung und Übertragung von Immobilien.

– Pflegeeinrichtungen, Ärzte & Heilberufe: Fundierte Beratung im komplexen Umfeld des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung aller regulatorischen und steuerlichen Vorgaben.

Durch die Einbindung in den Verbund der ETL-Gruppe kombiniert die Kanzlei die persönliche, regionale Nähe vor Ort in Erkner mit der Schlagkraft und dem Fachwissen eines deutschlandweiten Netzwerks.

Wachstum durch starke Teamkultur – Raum für neue Mandate – In vielen Kanzleien herrscht derzeit ein Aufnahmestopp für Neumandate. ETL Schenke, Plachta & Kollegen geht bewusst einen anderen Weg: Dank eines stetig wachsenden, modernen und hochqualifizierten Teams bleiben die Beratungskapazitäten flexibel. „Gute Steuerberatung lebt vom Miteinander auf Augenhöhe – sowohl im Team als auch in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten“, betont das Kanzleiteam. „Dass wir weiterhin neue Mandanten aufnehmen können, verdanken wir unserer vorausschauenden Personalentwicklung und klar strukturierten, digitalen Prozessen. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt: die individuelle strategische Beratung von Mensch zu Mensch.“