AuftragsBrücke eröffnet: neue B2B-Plattform für Aufträge und Ausschreibungen in fünf Ländern

Naunhof, 7. September 2026 – Die AuftragsBrücke ist eröffnet. Die digitale B2B-Informations- und Vermittlungsplattform richtet sich an Auftraggeber, Auftragnehmer sowie Sub- und Nachunternehmer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.

Unternehmen sollen öffentliche und private Auftragschancen länderübergreifend leichter auffinden und Geschäftskontakte gezielter anbahnen können. Die AuftragsBrücke verbindet KI-gestützte Recherche und Aufbereitung mit menschlicher Kontrolle und fachlichem Feinschliff.

Das Angebot ist branchenübergreifend ausgerichtet. Es soll insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu relevanten Auftragsinformationen erleichtern und zugleich Auftraggeber bei der Suche nach geeigneten Marktteilnehmern unterstützen. Die Plattform versteht sich als ergänzende Informations- und Vermittlungslösung. Vergabeentscheidungen, Prüfungen der Eignung sowie Vertragsabschlüsse verbleiben bei den beteiligten Unternehmen und Vergabestellen.

Weitere Informationen und Zugang zur Plattform: https://auftragsbrücke.de