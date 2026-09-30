Aus Centric Detuschland wird aemplic

Centric Deutschland tritt künftig unter dem Namen aemplic auf. Bereits rückwirkend zum 1. Januar 2026 wurden die Gesellschaften Centric IT Solutions und Centric Cloud Solutions, die bislang die Bestandteile von Centric Deutschland ausmachten, rechtlich in einer Gesellschaft zusammengeführt. Seit der Eintragung in das Handelsregister am 31. August 2026 firmiert das Unternehmen offiziell als aemplic GmbH.

Mit dem neuen Namen erhält das zusammengeführte Unternehmen eine eigenständige Markenidentität. Hintergrund der Umbenennung ist die Trennung von der Marke der bisherigen Centric-Muttergesellschaft. Gleichzeitig soll der neue Auftritt die gemeinsame Ausrichtung der bislang unter Centric IT Solutions und Centric Cloud Solutions geführten Produkt- und Kompetenzbereiche sichtbarer machen.

„Die Zusammenführung war für uns ein logischer Schritt, weil viele unserer Kunden längst Lösungen aus beiden bisherigen Bereichen einsetzen“, sagt Jens-Peter Hess, Geschäftsführer der aemplic GmbH. „Unter aemplic können wir Produktentwicklung, Beratung und unsere Erfahrung aus HR-Dokumentenprozessen sowie Audit & Compliance enger miteinander verbinden. Das schafft eine bessere Grundlage, um unsere Lösungen entlang des Employee Lifecycle gemeinsam weiterzuentwickeln.“

aemplic entwickelt spezialisierte Softwarelösungen für Unternehmen mit SAP-HR-Landschaften. Als SAP-Partner entwickelt aemplic Cloud-Anwendungen auf Basis der SAP Business Technology Platform (BTP) mit Joule als Layer für innovative AI-Anwendungen. Zum Portfolio gehören Anwendungen für HR-Dokumentenmanagement und automatisierte Dokumentenprozesse sowie Lösungen für die Qualitätssicherung in der Personalabrechnung und für Audit & Compliance. Ergänzend bietet das Unternehmen SAP SuccessFactors Consulting an.

„Mit aemplic geben wir dem zusammengeführten Unternehmen eine eigenständige Identität und schaffen einen gemeinsamen Auftritt für unsere bisherigen Produktwelten. Für unsere Kunden ist dabei vor allem wichtig: Die Produkte, Ansprechpartner und vereinbarten Leistungen bleiben bestehen.

Wir führen das Geschäft mit derselben fachlichen Kontinuität weiter“, sagt Steven Wernike, Geschäftsführer der aemplic GmbH.

Der Name aemplic leitet sich von „Automated Employee Lifecycle“ ab. Er steht für den Anspruch, spezialisierte HR-Prozesse entlang des Mitarbeiterlebenszyklus zu automatisieren und eng mit der bestehenden SAP-Landschaft zu verbinden.

Für Kunden und Partner hat die Umbenennung keine Auswirkungen auf bestehende Verträge. Auch die bisherigen Produkte und vereinbarten Leistungen werden unverändert fortgeführt. Im Zuge des Markenwechsels stellt das Unternehmen seine Website, E-Mail-Adressen, Produktdarstellungen und weitere Kommunikationsmittel schrittweise auf aemplic um.

Seit März 2026 gehört das Unternehmen zur aconso Group. Innerhalb der Gruppe positioniert sich aemplic als SAP-nativer Softwarespezialist mit Schwerpunkten in HR-Dokumentenprozessen, Audit & Compliance und SAP SuccessFactors Consulting.

aemplic veredelt SAP SuccessFactors. Als SAP-nativer Softwarespezialist entwickelt aemplic fokussierte HR-Lösungen. Sie erweitern SAP-HR-Landschaften entlang des Employee Lifecycle – von Dokumentenmanagement und -prozessen über Payroll-Qualität bis zu Audit & Compliance im SAP HCM.

Die Lösungen werden auf SAP BTP und Joule als AI Layer entwickelt und tief in SAP SuccessFactors integriert. aemplic verbindet spezialisierte Softwareentwicklung mit zertifiziertem SAP SuccessFactors Consulting und praktischer Implementierungserfahrung. Als SAP Sell-, Service- und Build-Partner ist aemplic konsequent im SAP-Ökosystem verankert; mehrere Anwendungen sind SAP Spotlight+ Apps.

Mehr als 600 Kunden nutzen die Audit-&-Compliance-Lösungen, über 250 die Lösungen für HR-Dokumentenprozesse. aemplic ist Teil der aconso Group, einem führenden europäischen Anbieter für HR-Dokumentenmanagement.