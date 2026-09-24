Aus Legacy wird Zukunft: IBM-Landschaften Schritt für Schritt ins KI-Zeitalter führen

In gewachsenen IBM i- und IBM Z-Anwendungen steckt weit mehr als Code: Über Jahrzehnte haben sich darin Geschäftslogik, Prozesse und wertvolles Unternehmenswissen entwickelt. Gleichzeitig erhöhen technische Schulden, fehlende Fachkräfte und die rasante Entwicklung von KI den Druck auf Unternehmen, ihre bestehenden Anwendungslandschaften zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Wie das schrittweise gelingen kann, zeigen IBM und TIMETOACT in einem gemeinsamen Webinar am 19. Oktober 2026 von 13:00 bis 14:00 Uhr. Mit dabei ist Heidi Schmidt, Managing Director & CEO der PKS Software GmbH.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen ihre bestehenden IBM-Landschaften und Entwicklerteams ins KI-Zeitalter führen können – ohne Big Bang und ohne das über Jahre aufgebaute Wissen ihrer Anwendungen zu verlieren.

Bestehenden Code verstehen und für KI nutzbar machen

Die Teilnehmenden erfahren unter anderem,

wie sich gewachsener Legacy-Code besser verstehen und vorhandenes Wissen sichern lässt,

wie bestehende Codebasen für den Einsatz von KI nutzbar gemacht werden können,

wie KI Entwicklung und Modernisierung konkret unterstützen und beschleunigen kann,

wie PKS eXplain und IBM Bob zusammenspielen und

wie aus einem überschaubaren ersten Schritt ein nachhaltiger Modernisierungsweg entstehen kann.

Der Ansatz setzt dabei bewusst auf der vorhandenen Systemlandschaft auf: Bestehende IBM i- und IBM Z-Anwendungen müssen nicht grundsätzlich ersetzt werden. Entscheidend ist, das darin enthaltene Wissen zugänglich zu machen und eine belastbare Grundlage für die weitere Modernisierung und den Einsatz neuer KI-Werkzeuge zu schaffen.

Die bestehende IBM-Landschaft wird damit nicht nur als Legacy betrachtet, sondern als mögliche Grundlage für die nächste Generation von Software.

Webinar auf einen Blick:

Termin: 19. Oktober 2026

Uhrzeit: 13:00–14:00 Uhr

Veranstalter: IBM und TIMETOACT

Mit dabei: Heidi Schmidt, Managing Director & CEO, PKS Software GmbH

Teilnahme: kostenlos

Anmeldung: hier

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Über die PKS Software GmbH

Die PKS Software GmbH mit Sitz in Ravensburg ist spezialisiert auf Analyse, Transformation und Modernisierung geschäftskritischer IT-Systeme. Seit über 30 Jahren unterstützt PKS Unternehmen bei der nachhaltigen Weiterentwicklung komplexer Legacy- und Enterprise-Landschaften.

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PKS Software GmbH

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Pressekontakt:

PKS Marketing Team

E-Mail: marketing@pks.de

Für Eilige:

Wie lassen sich gewachsene IBM i- und IBM Z-Landschaften ins KI-Zeitalter führen, ohne wertvolles Wissen zu verlieren? Im kostenlosen Webinar am 19. Oktober 2026 von 13:00 bis 14:00 Uhr zeigen IBM und TIMETOACT , wie Legacy-Code verstanden, Wissen gesichert und bestehende Codebasen für KI nutzbar gemacht werden können. Mit dabei: Heidi Schmidt, Managing Director & CEO der PKS Software GmbH. Im Fokus steht auch das Zusammenspiel von PKS eXplain und IBM Bob – als möglicher Baustein für eine schrittweise Modernisierung.

Diese Pressemitteilung eignet sich besonders für:

IT-Fachmedien und IBM-Communitys

CIO- und IT-Strategie-Portale

Medien rund um KI, Legacy- und Softwaremodernisierung

Plattformen mit Fokus auf IBM i und IBM Z

Enterprise-Architektur- und Softwareentwicklungsmedien

Fachmedien zu Wissenssicherung, KI-Readiness und digitaler Transformation

Wir verschaffen Durchblick und gestalten Zukunft von geschäftskritischen Softwaresystemen.

Unternehmen wollen und brauchen moderne Geschäftsanwendungen. Das klingt zwar simpel, ist aber eine echte Herausforderung, denn die über Jahrzehnte im Unternehmen entstandenen Abläufe und Softwarelösungen müssen erst einmal verstanden werden, bevor sie im Kontext der digitalen Transformation erneuert oder abgelöst werden können.

PKS hilft Ihnen dabei, Ihre gewachsenen Softwarelandschaften so zu optimieren, dass Ihr Unternehmen mit Kunden und Lieferanten effizient, zeitgemäß und fehlerfrei zusammenarbeiten kann.

www.pks.de