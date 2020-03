Ausbildungsmagazin für SchulabgängerInnen 2020 der Pfalz

Die neue Ausbildungsbroschüre Alles Azubi Pfalz liegt in über 200 Schulen der Pfalz aus. Neben wertvollen Informationen zu Ausbildung und Beruf gibt sie SchülerInnen, Studierenden und Eltern Entscheidungshilfen und erleichtert die Bewerbung und Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz. Hier ei-nige Beispiele: Der erste Eindruck zählt, Tipps für eine erfolgreiche Bewer-bung – Das Anschreiben, was gehört alles dazu, wie ist es aufgebaut und was gehört in den Lebenslauf? – Wie verhalte ich mich im Vorstellungsgespräch – Lehre plus Hochschule – Ausbildungsmessen bieten Möglichkeit zur Orientie-rung – Was macht eine Ausbildung erfolgreich? – Was muss und darf ich als Azubi? – Ausbildung in Pflegeberuf bietet noch mehr Zukunftschancen – Aus-landsaufenthalt während der Ausbildung – Gut abgesichert, welche Versiche-rungen braucht man als Azubi und was ist unnötig.Neben wichtigen Tipps der Agentur für Arbeit und HWK finden sich darin spannende Erfahrungsberichte, Interviews und ein Vorwort von Landesmini-ster Dr. Volker Wissing. Cartoons des Künstlers Johannes Kolz lockern die Themen humorvoll auf. Ihm ist es wichtig, die SchulabgängerInnen mit diesem Ausbildungsmagazin zu begeistern, seine Karikaturen sprühen nur so vor Freude, sodass die Themen frischer wirken und die Verweildauer jeden ein-zelnen länger ist.

Das Magazin wird an die Abschlussklassen von über 200 Schulen in der ge-samten Pfalz verteilt und ist weiterhin kostenfrei bei den Arbeitsagenturen, der Handwerkskammer, der Uni, an Hochschulen und weiteren Institutionen er-hältlich und kann auch online unter www.alles-azubi.de durchgeblättert wer-den. Zudem wird ALLES AZUBI PFALZ an verschiedenen Ausbildungsmes-sen in der Pfalz ausgelegt.