Ausblick 2020: 3 wichtige Pluspunkte für Factoring-Kunden

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Jahr 2020 entwickelt sich spannend: Der Handelskrieg zwischen den USA, China und Europa wird das Geschäftsklima genauso beeinflussen, wie die Weltwirtschaftsflaute und der Umbau der Antriebssysteme in der Automobilwirtschaft. Hinzu kommen staatliche und europäische Regulierungen sowie die aktuelle Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank. Volkswirte und Banken rechnen daher mit einem geringeren Wirtschaftswachstum für das kommende Jahr.

Der deutsche Mittelstand scheint gut gerüstet für diese Gemengelage: “Die Eigenkapitalquoten erhöhten sich von durchschnittlich 18 Prozent im Jahr 2002 auf durchschnittlich 31 Prozent im Jahr 2018”, betont Michael Schwartz von KfW Research. Er sieht aber auch: Die Eigenkapitalanforderungen der Banken werden aufgrund der europäischen Kreditvergaberichtlinien weiter steigen. Aktuell ist Deutschland zudem jedoch im Umbruch: Viele Inhaber und Eigner im Mittelstand ziehen sich aus dem Berufsleben zurück, suchen Nachfolger und Käufer. Das und die gute Auftragslage führten in den vergangenen Jahren zu nicht ausreichenden Investitionen in den Unternehmen, die jetzt nachzuholen sind.

Solide Umsatzfinanzierung und solvente Abnehmer sind gefragt

Schwierige konjunkturelle Aussichten, ein erheblicher Investitionsstau und günstige Kredite, die viele “Zombie-Unternehmen” im Markt halten, obwohl sie schon mehrfach zahlungsunfähig waren – all das prägt aktuell den Markt. In dieser Lage ist es von besonderer Bedeutung, auf eine solide Umsatzfinanzierung und zahlungskräftige Abnehmer zu setzen. Für beides bietet das Full-Service-Factoring der Germania Factoring AG eine Lösung: Nach Abschluss eines Factoring-Rahmenvertrags kauft der Finanzdienstleister die offenen werthaltigen Rechnungen an und zahlt sofort bis zu 90 Prozent der Forderungssumme aus. Den restlichen Sicherungseinbehalt gibt es, wenn der Kunde die Rechnung beglichen hat.

Diese Art der Unternehmensfinanzierung bietet gerade in der schwierigen Gemengelage erhebliche Vorteile für die kleinen und mittelständischen Unternehmen: Sie schonen ihr Eigenkapitalpolster, um es für Investitionen und günstige Investitionskredite zu erhalten. Gleichzeitig sind sie in einer komfortablen Liquiditätssituation durch eine umsatzkongruente Finanzierung: Das Factoringvolumen wächst parallel mit dem Umsatz. Zum Dritten prüft die Germania Factoring AG die Bonität der Abnehmer des Vertragspartners. Damit stellt sie quasi ein “Gütesiegel” für die Kunden aus und gibt dem mittelständischen Unternehmer die Sicherheit, dass seine gerade gestellte Rechnung immer bezahlt wird.

Full-Service beim Factoring

Außerdem muss er sich beim Full-Service-Factoring um nichts weiter kümmern, als die Rechnung zu stellen – kann sogar Zahlungsziele von bis zu 90 Tagen mit seinen Kunden vereinbaren. Selbst das Mahnwesen übernimmt die Germania Factoring AG in Absprache mit ihrem Vertragspartner. “Mit dem Full-Service-Factoring haben wir für unsere Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket geschnürt, das gerne genutzt wird”, betont Pia Sauer-Roch, Vorständin der Germania Factoring AG.

