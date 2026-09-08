Auslandsjahr Schüleraustausch Gap Year – Kostenfrei: AUF IN DIE WELT-Messe Wiesbaden am 19.09.2026

Schüleraustausch in mehr als 60 Länder weltweit, High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Gap Year nach der Schule, Sprachkurse in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2027 ins Ausland will, findet auf der AUF IN DIE WELT-Messe der Deutschen Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, kostenfreie Beratung und Stipendien-Tipps.

Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftung Völkerverständigung. „Ein Schüleraustausch ist eine Chance für junge Leute, die sich ihnen in dieser Form nur einmal im Leben bietet. Wichtig ist, dass man sich rechtzeitig um die Austauschorganisation kümmert. Daher sollten die Schülerinnen und Schüler jetzt starten“ sagt Eckstein. „Mit der AUF IN DIE WELT-Messe bieten wir seriöse Informationen aus erster Hand.“

Die AUF IN DIE WELT-Messe umfasst eine Ausstellung mit Beratern der führenden seriösen Anbieter. Auf der Messe gibt es Frühbucherkonditionen und Messerabatte, die man im Internet nicht findet. Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Völkerverständigung informiert und berät zu Finanzierungsquellen und Stipendien. Vor Ort können sich die Schüler/innen für ein Stipendium der Stiftung registrieren und 2.000 Euro gewinnen.

Die AUF IN DIE WELT-Messe wird am 19.09.2026, 10 bis 16 Uhr in der Obermayr Europa-Schule, Berliner Straße 150, 65205 Wiesbaden geöffnet sein. Eintritt und Beratung auf der Messe sind kostenfrei. Informationen zur Messe gibt es hier: www.aufindiewelt.de/wiesbaden