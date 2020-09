Ausschreibung Journalistenpreis “FAIRE MILCH” 2020

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. (BDM) schreibt bereits zum achten Mal den mit 5.000 Euro dotierten Journalistenpreis “Faire Milch” aus. Prämiert werden sollen Medienbeiträge, welche sich mit den Themenkomplexen “Milchproduktion” und “Milchpreis” auseinandersetzen.

Teilnehmen können alle Journalistinnen und Journalisten deren Medienbeiträge zwischen dem 1. November 2019 und dem 31. Oktober 2020 veröffentlicht worden sind/ werden.

Klima-, Natur- und Umweltschutz, gepaart mit Diskussionen um Tierwohl sind einige Themen, mit denen die Bäuerinnen und Bauern neben den ökonomischen Herausforderungen derzeit täglich konfrontiert werden. Der Fairnessgedanke, Tierwohl und die Regionalität sind zu wichtigen Kaufkriterien geworden. Es spielt die Art und Weise wie ein Produkt erzeugt wird, aber auch ob die Qualität eines Produkts seinen Preis rechtfertigt und ob Tier, Verbraucher und Milchbauern dabei fair behandelt werden, eine wichtige Rolle.

Vor diesem Hintergrund soll der Journalistenpreis “Faire Milch” Veröffentlichungen von Medienschaffenden würdigen, die sich mit dem Themenkomplex auseinandersetzen. Die Vielfalt und Weite der Themen kann von den gesellschaftspolitischen Herausforderungen über die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte bis hin zu Fragestellungen von Tierhaltung und -fütterung und der Zukunft der Milchwirtschaft reichen.

Der BDM möchte Journalistinnen und Journalisten auszeichnen, die eines der vielfältigen Themen fair und realistisch aufbereitet, kompetent recherchiert und analysiert, aber auch aktuelle Entwicklungen und Positionen kritisch hinterfragt haben, so dass der interessierte Laie davon einen Erkenntnisgewinn hat.

Ziel des Preises

Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. schreibt 2020 bereits zum achten Mal den Journalistenpreis “Faire Milch” aus.

Vor dem Hintergrund anhaltender Bauernproteste, steigender gesellschaftlicher Erwartungen an die Landwirtschaft und Diskussionen, die sich immer häufiger um wechselseitige Schuldzuweisungen drehen, wer für die Misere der Landwirtschaft und Fehlentwicklungen im Umwelt- und Tierbereich verantwortlich ist, will der Journalistenpreis “Faire Milch” Veröffentlichungen von Medienschaffenden würdigen, die sich in ihren Beiträgen offen und vorurteilsfrei der Landwirtschaft und insbesondere die Milchwirtschaft nähern. Ausgezeichnet werden sollen Beiträge, die umfassend und kompetent recherchiert sind, die aktuelle Entwicklungen und Positionen analysieren und kritisch hinterfragen und ohne erhobenen Zeigefinger auch Lösungsideen entwickeln, die auch Fachfremden einen Denkanstoß geben können.

Art der Beiträge

Eingereicht werden können in Wort, Ton oder Bild veröffentlichte Einzelbeiträge, eine Serie oder einzelne Beiträge einer Serie sowie auch Sonderseiten oder einzelne Beiträge einer Sonderseite in einem allgemein zugänglichen, deutschsprachigen Medium aus den Bereichen Print, Hörfunk/Audio, Fernsehen/Video sowie Online/Social Media. Über die Zulassung von Beiträgen entscheidet in Zweifelsfällen die Jury.

Zeitraum

Die für den Journalistenpreis “Faire Milch” eingereichten Beiträge müssen im Zeitraum zwischen dem 1. November 2019 und dem 31. Oktober 2020 in Deutschland innerhalb eines allgemein zugänglichen, deutschsprachigen Mediums veröffentlicht oder gesendet worden sein.

Einsendeschluss

Einsendeschluss ist der 15. November 2020

Einreichung

Beiträge, die die oben genannten Kriterien erfüllen, können von den AutorInnen selbst eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind festangestellte und freie Medienschaffende, Redaktionsmitglieder und AutorInnen aller deutschen Mediensparten (Print, Rundfunk, Fernsehen, Online/Social Media) als Einzelpersonen oder als (Redaktions-)Team. Vorschlagsberechtigt sind weiterhin andere Personen wie PublizistInnen, HerausgeberInnen, Chefredaktionen, RessortleiterInnen und AusbildungsleiterInnen, aber auch Privatpersonen. Jeder Teilnehmende kann sich mit maximal zwei Beiträgen bewerben.

Alle eingereichten Beiträge müssen den rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Teilnehmenden des Wettbewerbs müssen vor allem sicherstellen, dass sie Rechte Dritter mit ihrem Beitrag nicht verletzen. Der Beitrag darf außerdem während der Laufzeit des Journalistenpreises “Faire Milch” nicht Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen sein.

Alle Rechte an den Beiträgen verbleiben bei den Rechteinhabern. Mit der Bewerbung um den Journalistenpreis “Faire Milch” erklären sich die Teilnehmenden allerdings damit einverstanden, dass der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. die prämierten Beiträge dokumentiert und in Zusammenhang mit dem Journalistenpreis “Faire Milch” veröffentlicht.

Dotierung

Gesamtdotierung: 5.000 Euro, davon als Förderpreis für herausragende Leistungen junger Medienschaffender (bis einschließlich 35 Jahre): 1.000 Euro

Teilnahmeunterlagen

Die Unterlagen sind per E-Mail bis spätestens 15. November 2020 an info@bdm-verband.de zu senden.

Die Teilnahmeunterlagen müssen enthalten:

– Name und aktuelle Anschrift (inkl. Telefonnummer und E-Mail) des Verfassenden und des Mediums, in dem der zur Teilnahme eingereichte Beitrag erstmalig veröffentlicht wurde

– das Datum der Erstveröffentlichung

– ein (kurzer) tabellarischer Lebenslauf des Verfassenden mit Darstellung des beruflichen Werdegangs

Printbeiträge – bitte wenn möglich als pdf-Datei mit kopierbarem Text – per E-Mail einreichen.

TV- und Hörfunkbeiträge müssen dem BDM e.V. zugänglich gemacht werden – entweder als Anhang per E-Mail, Link oder Download-Möglichkeit. Außerdem ist eine ausführliche Inhaltsangabe mit einzureichen.

Jury

Die Jury besteht aus Branchenkennern und Medienschaffenden. Die Jury sichtet die eingereichten Beiträge und kürt aus allen Einsendungen die Auszuzeichnenden. Die Entscheidung der Jury wird nicht öffentlich getroffen und ist nicht anfechtbar. Die Jurymitglieder können eigene Vorschläge einbringen.

Verleihung

Die Verleihung des Journalistenpreises “Faire Milch” 2020 wird voraussichtlich im Januar 2021 stattfinden. Die Form und der konkrete Zeitpunkt der Preisverleihung wird entsprechend den dann gültigen Corona-Bestimmungen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Ausschluss

Mitglieder der Jury, Mitarbeitende des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter e.V. und seiner Tochterfirmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Rechtsweg

Der Rechtsweg gegen Entscheidungen, Beurteilungen und Bewertungen der Jury ist ausgeschlossen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Informationen unter https://www.bdm-verband.de/