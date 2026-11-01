Australier Brayden Meyer krönt sich mit Weltrekord zum Einzel-Weltmeister im Sportholzfällen

Er war der Dominator des Abends: Der Australier Brayden Meyer hat bei der STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft in der Stuttgarter Porsche-Arena den Titel im Einzel-Wettbewerb gewonnen. Mit einem neuen Weltrekord am Underhand Chop und fünf Bestzeiten in sechs Disziplinen ließ er der Konkurrenz keine Chance. Der Amerikaner Matt Cogar sicherte sich Silber, Ben Cumberland aus Kanada wurde Dritter. Für den deutschen Starter Danny Martin war der Wettkampf bereits nach der ersten Runde beendet. Trotz eines neuen deutschen Rekords am Underhand Chop belegte er am Ende Rang zehn.

Am Vortag hatte Meyer mit dem australischen Team noch den WM-Titel verpasst. Im Einzel zeigte der 31-Jährige jedoch eindrucksvoll, dass er zu den Besten der Welt gehört. Gleich in der ersten Runde pulverisierte er seinen eigenen Weltrekord am Underhand Chop und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen. 2019 hatte Meyer erstmals den Weltmeistertitel gewonnen, sieben Jahre später gelang ihm nun der zweite Triumph. Auch am Standing Block Chop stellte er mit 10,76 Sekunden zunächst eine neue Bestzeit auf, doch nur Augenblicke später unterbot Cumberland diese mit 10,62 Sekunden. Der Kanadier hält damit neben dem Weltrekord an der Single Buck nun auch die Bestmarke in dieser Disziplin.

Meyer ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte seinen Erfolgskurs fort. „Ich habe versucht, den gestrigen Tag hinter mir zu lassen und meine Aufgabe zu erledigen. Ich bin richtig glücklich, dass es geklappt hat“, sagte Meyer. Während er von einer Bestzeit zur nächsten eilte, konnte die Konkurrenz den Rückstand nicht mehr aufholen. Bereits vor der letzten Disziplin, der Hot Saw, stand sein Sieg fest. „Es war großartig zu wissen, dass ich den Titel sicher hatte, und ich vor meinem Auftritt noch ein wenig feiern konnte.“ Erst auf dem Weg zu seiner getunten Säge zeigte der bis dahin hoch konzentrierte Australier ein erstes Lächeln und lieferte abermals eine Top-Zeit ab. Matt Cogar wurde mit 14 Punkten Rückstand Zweiter vor Cumberland. Als bester Europäer trat der Schwede Emil Hansson auf Platz Zwei liegend an die Hot Saw. Doch nach einem fehlerhaften Schnitt stand am Ende eine ungültige Wertung und Hansson fiel auf Rang Fünf zurück. Dahinter folgte der Spanier Iker Vicente, der erstmals bei einer STIHL TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft antrat – 13 Jahre nachdem sein Vater zuletzt Spanien vertreten hatte.

Mit großen Hoffnungen war Danny Martin in den Wettkampf gestartet. Bei der Heim-WM 2023 in Stuttgart hatte der Hesse überraschend Bronze gewonnen. Der Traum von einer erneuten Medaille platzte diesmal jedoch bereits nach der ersten Runde. Zwar gelang ihm am Underhand Chop ein neuer deutscher Rekord, seine Gesamtzeiten reichten aber nicht für den Einzug in die Runde der besten Acht. „Der Erfolg in der ersten Disziplin hat mich gut motiviert. Danach konnte ich leider nicht alles zeigen,

was ich mir vorgenommen hatte. Es war dennoch ein riesiges Gefühl, in diese ausverkaufte Arena einzulaufen. Das waren einzigartige Momente für mich“, sagte Martin.

Die nächste Weltmeisterschaft findet am 28. und 29. Oktober 2027 statt. Göteborg wird nach 2023 erneut zum Treffpunkt der weltbesten Sportholzfäller.

Die kompletten Ergebnisse der Weltmeisterschaft im Einzelwettbewerb erhalten Sie in der STIHL TIMBERSPORTS® Database (https://data.stihl-timbersports.com/Event/2400).

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