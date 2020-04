Auszubildende Führen, Fordern, Fördern – ein Praxishandbuch für Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte

Der Autor Michael Steffens hat mit seinem Buch “Auszubildende Führen, Fordern, Fördern” ein Praxishandbuch verfasst, welches Ausbildern eine Übersicht zu den wichtigsten Fragen und Themen gibt, die bei der Arbeit mit jungen Menschen eine Rolle spielen. Dabei ist das Buch an der betrieblichen Wirklichkeit orientiert und bietet zahlreiche Anregungen für die Planung und Durchführung einer zeitgemäßen und erfolgreichen betrieblichen Ausbildung.

Zudem werden Entwicklungstendenzen in Bezug auf die Ausbildung skizziert und der Autor gibt Hinweise für eine zukunftsgerichtete und moderne Tätigkeit der Ausbilder. Zu den weiteren Themen gehören eine Analyse der heutigen Auszubildenden sowie die Rollen und Aufgaben der Ausbilder. Das detailreiche Handbuch richtet sich also an alle, die mit der praktischen betrieblichen Ausbildung beauftragt sind.

Der Autor Michael Steffens ist freiberuflicher Trainer und Coach. Seit 1988 ist er Dozent für mittelständische Unternehmen sowie Weiterbildungstrainer. Sein Schwerpunkt liegt in der Vorbereitung seiner Teilnehmer auf die Ausbildereignungsprüfung. In seinen Seminaren und Workshops vermittelt Steffens Ausbildern praktische und wirksame Methoden für eine zeitgemäße und erfolgreiche betriebliche Ausbildungsarbeit.

"Auszubildende Führen, Fordern, Fördern" von Michael Steffens ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03578-2 zu bestellen.

