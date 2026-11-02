Automobilmesse Erfurt 2027: Neue Modelle, erste Highlights und Tickets ab sofort erhältlich

Der Ticketverkauf für die Automobilmesse Erfurt 2027 ist gestartet. Seit dem 1. November können sich Autofans ihre Tickets für das Messewochenende sichern. Erste Einblicke in das Programm zeigen bereits, worauf sich die Besucherinnen und Besucher Ende Januar freuen können: aktuelle Fahrzeugneuheiten, unterschiedliche Antriebstechnologien und Angebote, die weit über die reine Fahrzeugpräsentation hinausgehen.

Neue Modelle und Fahrzeugneuheiten

Zu den angekündigten Fahrzeugneuheiten gehören der neue BMW i3 und der BMW iX5, die den Blick auf elektrische Antriebe lenken. Mit dem Škoda Epiq und dem Škoda Peaq ergänzen zwei weitere vollelektrische Modelle die Auswahl. Sportlicher wird es mit dem Honda Prelude. Mercedes-Benz plant unter anderem die Präsentation der überarbeiteten S-Klasse, der neuen C-Klasse und des VLE.

Für Anfang 2027 kündigt JAC Motors einen neuen Pick-up an, der auch als Hybridvariante erhältlich sein soll. Hinzu kommen weitere Elektro- und Hybridmodelle der Marke. KGM ist mit den NOMAD-Sondermodellen von Tivoli und Korando vertreten.

Tuning, Individualisierung und Showcars zum Mitbestimmen

Neben den Fahrzeugneuheiten rücken die Themen Tuning, Individualisierung und Pflege in den Fokus. Von Federungen und Felgen über Fahrzeugaufbereitung und Pflegezubehör bis hin zu Bekleidung und Merchandise-Artikeln reicht das Angebot. Bei den Showcars können Autofans zudem selbst mitentscheiden. Im Vorfeld der Messe wird über die Social-Media-Kanäle abgestimmt, welche Fahrzeuge das Publikum in Erfurt live sehen möchte.

Driftshows, Drifttaxi und Offroad-Abenteuer

Für Spannung und Fahrspaß sorgen die Driftshows, bei denen professionelle Fahrerinnen und Fahrer ihr Können unter Beweis stellen. Wer die Dynamik eines kontrollierten Drifts selbst spüren möchte, kann im Drifttaxi auf dem Beifahrersitz mitfahren. Auf dem Offroad-Parcours haben Abenteuerlustige die Möglichkeit, gemeinsam mit erfahrenen Fahrern verschiedene Fahrzeuge abseits befestigter Straßen kennenzulernen. Dabei lassen sich Fahrverhalten und Technik aus einer anderen Perspektive entdecken.

Die ersten Ankündigungen zeigen bereits, wie vielseitig sich die Automobilmesse Erfurt 2027 präsentiert. Neben aktuellen Fahrzeugmodellen stehen vor allem die Begeisterung für das Automobil und das gemeinsame Messeerlebnis im Mittelpunkt. Weitere Neuheiten und Programmdetails werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Tickets und weitere Informationen sind unter www.automesse-erfurt.de erhältlich.

Veranstaltungsort und Termin

Messe Erfurt, 29.–31.01.2027

Veranstalter

Messe Erfurt GmbH | Gothaer Straße 34 | 99094 Erfurt

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Öffnungszeiten

Freitag: 12:00 – 20:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 18:00 Uhr

Sonntag: 09:00 – 18:00 Uhr

Eintrittspreise Automobilmesse Erfurt

Tagesticket* 16 €

Tagesticket ermäßigt** 13 €

Feierabendticket (Sa./So.) ab 14 Uhr 8,00 €

Familientagesticket*** 37,00 €

3-Tagesticket 26,00 €

Kinder bis einschließlich 6 Jahre kostenfrei

Parkgebühr: 8,00 € (Freitag kostenfreies Parken)

*Gilt auch für Schwerbehinderte ohne notwendige Begleitperson („B“ im Ausweis).

** Azubis, Rentner, Schüler und Studierende mit entsprechendem Nachweis. Begleitperson von Rollstuhlfahrern & Schwerbehinderten erhalten freien Eintritt. Dafür bitte zwei Tickets in der Ermäßigung „Schwerbehindert + Begleitperson“ auswählen.

*** Davon max. 2 Erwachsene, Kinder müssen unter 18 Jahre alt sein.

Als größter Messe- und Kongressstandort in der Mitte Deutschlands hat sich die Messe Erfurt als Forum für Unternehmen, Wissenschaftler, Mediziner, Gewerkschaften und viele weitere Institutionen etabliert. Jährlich finden hier mehr als 220 Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen, Messen und Ausstellungen, Firmenevents und Konzerte mit über 650.000 Besucherinnen und Besuchern statt. Mehr unter: www.messe-erfurt.de