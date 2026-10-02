AVENTUM wird Teil der NTR Software Gruppe

NTR Software Gruppe beteiligt sich an der AVENTUM GmbH aus Siegen, die damit Teil der Gruppe wird. AVENTUM ist der bedeutendste Sage Business Partner für Sage b7, einer leistungsfähigen ERP-Lösung für mittelständische Produktions- und Handelsunternehmen, und außerdem exklusiver Sage-Partner für Sage Wincarat, führende Branchen-ERP-Lösung für Kunststoff-verarbeitende Unternehmen. Künftig treten AVENTUM und die NTR Software Gruppe im Vertrieb gemeinsam auf und bieten ihren Kunden ein durchgängiges Angebot aus einer Hand.

Mit AVENTUM ist die NTR Software Gruppe in diesem Jahr um vier Unternehmen gewachsen und beschäftigt nun über 700 Mitarbeiter in der DACH-Region und in den CEE-Ländern.

Sowohl Sage b7 als auch Sage Wincarat haben einen klaren Branchen-Fokus und unterstützen die Prozesse entlang der Wertschöpfung mittelständischer Produktions- und Handelsunternehmen mit Schwerpunkten u.a. bei Disposition, Beschaffung sowie Planung und Steuerung der Fertigung (PPS). Mit AVENTUM stärkt die NTR Software Gruppe ihr ERP-Portfolio insbesondere für Fertigungskunden im gehobenen Mittelstand und setzt ihre ERP-Wachstumsstrategie für Zentraleuropa fort. AVENTUM-Kunden erhalten Zugang zu den Lösungen der Schwestergesellschaften, Kunden der Gruppe wiederum zu Sage b7 und Sage Wincarat.

Die Gründer Dr. Markus Weyerke und Jörg Kenter bleiben Gesellschafter und führen das Unternehmen weiterhin als Geschäftsführer. „Für unsere Kunden ist der Schritt ein klarer Gewinn. Sie können sich weiterhin auf die Betreuung durch uns verlassen, haben künftig aber zusätzlich Zugang zu den Lösungen unserer Schwestergesellschaften Datatronic Software AG, DPS Business Solutions und Sellmore in den Bereichen HR, DMS, CRM und IT-Services. Für AVENTUM ist die enge Zusammenarbeit mit den anderen NTR-Gesellschaften ein wesentlicher Meilenstein bei der Umsetzung unserer 1digital-Strategie, mit der sich AVENTUM als zentraler Digitalisierungspartner für mittelständische Produktions- und Handelsunternehmen positioniert.“ Dr. Markus Weyerke, Geschäftsführer AVENTUM GmbH

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NTR. Die Unternehmen ergänzen sich sehr gut und passen auch in ihren Werten zusammen. Als Gesellschafter bleiben wir unternehmerisch an Bord und gestalten die nächsten Schritte gemeinsam.“ Jörg Kenter, Geschäftsführer AVENTUM GmbH

Julius Rubbe, in der NTR Software Gruppe verantwortlich für Unternehmensentwicklung, M&A und Produktmanagement, ergänzt:

„Mit AVENTUM erschließen wir gezielt die Fertigungsunternehmen im gehobenen Mittelstand. AVENTUM bringt dafür tiefes Fertigungs-Know-how, die passenden Lösungen und langjährige Kundenbeziehungen mit. Für diese Kunden wollen wir mehr sein als ein ERP-Partner: Auf Wunsch betreiben wir ihre Lösungen in unserer eigenen Cloud und ergänzen sie um KI-Anwendungen, die im Alltag der Fertigung einen echten Nutzen bringen.“

https://ntr.de/

https://www.aventum.de/

Über AVENTUM

Seit über 25 Jahren ist die AVENTUM GmbH mit Sitz in Siegen im ERP-Markt tätig. Sie unterstützt mittelständische Produktions- und Handelsunternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse schneller, flexibler und transparenter zu gestalten und so erfolgreicher zu werden. Dafür bietet AVENTUM ein umfassendes Lösungsportfolio aus leistungsfähigen Standard-Softwareprodukten, passgenauen Branchenlösungen und den zugehörigen Beratungs- und Serviceleistungen.

Das Unternehmen erwirtschaftet mit 70 Mitarbeitern im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 10 Mio. Euro.

Über die NTR Software Gruppe

Die NTR Software Gruppe ist mit 13 Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Tschechien und der Slowakei aktiv. In diesen Märkten betreut sie über 14.000 Kunden und unterstützt sie insbesondere bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse.

NTR ist der größte Sage-Partner in Zentraleuropa und der größte SolidWorks-Reseller in den CEE-Ländern.

Die Gruppe hat über 40 Standorte und beschäftigt über 700 Mitarbeiter.

www.ntr.de

Die NTR Software Gruppe ist mit 13 Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Tschechien und der Slowakei aktiv. In diesen Märkten betreut sie über 14.000 Kunden und unterstützt sie insbesondere bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse.

NTR ist der größte Sage-Partner in Zentraleuropa und der größte SolidWorks-Reseller in den CEE-Ländern.

Die Gruppe hat über 40 Standorte und beschäftigt über 700 Mitarbeiter.

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