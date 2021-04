Avianca wählt CellPoint Digital für ambitioniertes Zahlungs-Orchestrierungsprojekt

CellPoint Digital hat die Aufgabe, der führenden lateinamerikanischen Fluggesellschaft eine innovative Lösung für die Orchestrierung von Zahlungen über alle Kanäle und in allen Märkten bereitzustellen.

Avianca, die älteste kommerzielle Fluggesellschaft der Welt, arbeitet mit CellPoint Digital zusammen, um das Kundenerlebnis beim Kauf von Dienstleistungen zu verbessern und die Zahlungen für den gesamten weltweiten Betrieb zu optimieren. Dieses Zahlungs-Orchestrierungsprojekt ist eines der ehrgeizigsten, das von einer Fluggesellschaft je durchgeführt wurde, und wird auch die spezifischen Komplexitäten bei Zahlungen in Lateinamerika berücksichtigen.

Mit der führenden Zahlungs-Orchestrierungsplattform Velocity wird CellPoint Digital ein einzigartiges Zahlungsökosystem für Avianca zusammenstellen und verwalten, um den Zahlungsvorgang für unsere Kunden zu erleichtern und interne Prozesse einfacher zu gestalten. Über fünf Zahlungsdienstleister, mehr als 40 Acquirer und mehr als 40 Zahlungsmethoden werden vollständig integriert, sodass weltweit reibungslose Zahlungen möglich sind. Mit Velocity kann Avianca mehr als 25 neue Zahlungsmethoden einsetzen, darunter weltweit einsetzbare E-Wallets mit Lateinamerika-spezifischen Optionen sowie neue europäische Optionen, um unseren Kunden möglichst viele Optionen anzubieten.

Die Markteinführung von Velocity ersetzt mehrere aktuelle Zahlungslösungen durch eine einzige Plattform, wodurch die Markteinführungszeit für neue Acquirer und Zahlungsmethoden stark verkürzt und wichtige Back-End-Prozesse wie Rückerstattung und Abgleich automatisiert werden. Alle Transaktionen werden dynamisch weitergeleitet, um Kosten zu sparen und die niedrigste Ablehnungsquote sicherzustellen. Fehlgeschlagene oder abgelehnte Transaktionen werden automatisch über einen alternativen Weg wiederholt, um die Annahmequote zu maximieren.

Alvaro Rosales, Payment Methods Manager bei Avianca Holdings, erklärt: „Unseren Kunden ihre bevorzugte Zahlungsmethode auf ansprechende und agile Weise anzubieten, ist für ein angenehmes Einkaufserlebnis entscheidend und hat auch einen großen Einfluss auf unsere Kosten. Für eine weltweit tätige Fluggesellschaft ist es eine Herausforderung, das Ökosystem zu entwickeln, das zur Optimierung der Zahlungen erforderlich ist, insbesondere angesichts der unterschiedlichen örtlichen Anforderungen in Lateinamerika. Daher brauchten wir eine unabhängige und analytische Zahlungs-Orchestrierungsplattform, mit der wir all unsere Zahlungen über alle unsere Kanäle verarbeiten, optimieren und automatisieren können. Mit der fortschrittlichen Zahlungs-Orchestrierungsplattform von CellPoint Digital können wir das Einkaufserlebnis unserer Kunden verbessern, unsere Zahlungsstrategie umsetzen, die Annahmequote für Zahlungen erhöhen und unsere durchschnittlichen Zahlungskosten senken.

Da die Zahlungs-Orchestrierungsplattform auf allen digitalen Kanälen bereitgestellt wird, einschließlich B2C (Website, mobile App, Chatbot), B2B, Vertreiber und über traditionelle Kanäle (Call Center, Ticketschalter an Flughäfen oder in der Stadt), profitieren die Avianca-Kunden von einem konsistenten und erweiterten Zahlungsangebot, egal über welchen Kanal. Sie werden dazu aufgefordert, ihre Karten für zukünftige Zahlungen zu speichern und damit noch mehr Flexibilität zu genießen: in der Währung ihrer Wahl zu zahlen, mit Gutscheinen oder Meilen zu bezahlen, Zahlungen zwischen verschiedenen Methoden aufzuteilen, in Raten zu zahlen oder durch einfaches Klicken auf einen Weblink zu bezahlen.

„Wir freuen uns, mit Avianca zusammenzuarbeiten, einer Vorzeige-Fluggesellschaft, die durch Innovation Langlebigkeit erreicht hat und jetzt im Bereich der Zahlungs-Orchestrierung neue Wege geht. Wir teilen die Vision des Unternehmens, dass die Optimierung von Zahlungen einen wesentlichen Beitrag zur schnelleren Wiederherstellung leisten und in absehbarer Zukunft einzigartige Vorteile bieten wird“, so Kristian Gjerding, CEO von CellPoint Digital. In angespannten Zeiten wie diesen kann es sich eine Fluggesellschaft nicht leisten, auch nur einen Kunden zu verlieren, weil die Zahlung nicht erfolgen konnte oder dieser seine bevorzugte Zahlungsmethode nicht gefunden hat. Die Reduzierung grenzüberschreitender Transaktionen bietet weltweit tätigen Fluggesellschaften zahlreiche Möglichkeiten, Kosten zu sparen. Die Integration mehrerer Zahlungsoptionen bringt jedoch auch eine viel größere Komplexität mit sich, und hier wird Velocity Avianca helfen, sodass es letztendlich einfacher wird, ein viel komplexeres Zahlungsökosystem zu betreiben.

Informationen zu CellPoint Digital

We make payments easier(TM) – Wir machen das Bezahlen einfacher: für Fluggesellschaften, Reiseunternehmen und andere internationale Händler und deren Kunden.

CellPoint Digital ist sowohl ein Fintech- als auch ein Traveltech-Unternehmen. Wir bieten leistungsstarke Zahlungs- und Digital Commerce-Lösungen, mit denen Händler ihre Systeme vereinfachen, ihre Kundenerfahrung vereinheitlichen und ihre digitalen Transaktionen über Websites, mobile Apps und andere Kanäle hinweg verbessern können. CellPoint Digital bietet zwei modulare Omnichannel-Plattformen. Velocity ist eine einzigartige Zahlungs-Orchestrierungsplattform, die alle digitalen Zahlungsvorgänge von Karten oder alternativen Zahlungsmethoden optimiert und die Bereitstellung neuer Zahlungsmöglichkeiten beschleunigt. Voyage ist eine vollständig digitale Plattform für den gesamten Verkaufszyklus mit Kunden (Werben, Verkaufen, Bezahlen, Nutzen). CellPoint Digital hat Büros in Kopenhagen, Dallas, Dubai, London, Miami, Pune und Singapur. Besuchen Sie www.cellpointdigital.com, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Avianca Airlines

Avianca ist die Handelsmarke für Fracht-, Passagier- und Frachtfluggesellschaften. Avianca fliegt seit 100 Jahren ununterbrochen. Mit seiner Flotte aus 158 Flugzeugen bedient Avianca 76 Ziele in 27 Ländern Amerikas und Europas. 2019 beförderte Avianca 30 Millionen Passagiere und erzielte einen Umsatz von 4,6 Milliarden USD. Avianca ist Teil der Star Alliance und bietet ein führendes LifeMiles(TM)-Treueprogramm an. Weitere Informationen finden Sie auf www.aviancaholdings.com

