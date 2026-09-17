Banyan Gold durchschneidet 1,05 g/t Gold auf 52,8 Metern sowie Gold im Bonanza-Grad im Powerline-Vorkommen, AurMac, Yukon, Kanada

Banyan Gold Corp. (das „Unternehmen“ oder „Banyan“) (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/banyan-gold-corp/ – freut sich, neue Ergebnisse aus den westlichen Teilen der Lagerstätte „Powerline“ („Powerline“) im Rahmen des AurMac-Projekts („AurMac“) im Yukon, Kanada, bekannt zu geben. Die Bohrung AX-26-892B durchteufte 1,05 g/t Gold („Au“) auf 52,8 Metern („m“) und die Bohrung AX-26-891 durchteufte 149,14 g/t Au auf 0,4 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 0,56 g/t Au auf 169,2 m. Die Ergebnisse belegen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts und der Kontinuität in bekannten mineralisierten Bereichen an den Rändern der oberflächennahen hochgradigen Kerngebiete von Powerline. Die Bohrungen sind Teil des laufenden Bohrprogramms 2026 von Banyan, das sich auf die Umwandlung der Ressource, die Erweiterung und die Abgrenzung hochgradiger mineralisierter Bereiche innerhalb und angrenzend an die aktuelle Mineralressource konzentriert.

Highlights aus Powerline:

AX-26-873 – 1,18 g/t Au auf 8,3 m, innerhalb von 0,51 g/t Au auf 50,5 m

AX-26-876 – 1,15 g/t Au auf 13,9 m innerhalb von 0,44 g/t Au auf 51,5 m, einschließlich 16,5 g/t Au auf 0,3 m

AX-26-878 – 1,37 g/t Au auf 11,8 m, einschließlich hochgradiger Abschnitte mit 7,37 g/t Au auf 0,5 m und 9,78 g/t Au auf 1,0 m

AX-26-891 – 149,14 g/t Au auf 0,4 m und 0,63 g/t Au auf 19,9 m, alles innerhalb von 0,56 g/t Au auf 169,2 m

Zum Vergleich: Der Durchschnittswert von 0,56 g/t Au über 169,2 m in Bohrloch AX-26-891 wird maßgeblich durch das Intervall mit 149,14 g/t Au über 0,4 m beeinflusst. Ohne Berücksichtigung dieses Abschnitts ergibt sich für die verbleibenden 168,8 m ein Durchschnittswert von ca. 0,21 g/t Au, wobei die untere mineralisierte Zone 0,63 g/t Au auf 19,9 m aufweist. Im gesamten Abschnitt sind dichte Vorkommen von Quarzadern in Dehnungszonen vorhanden.

AX-26-892B – 1,05 g/t Au auf 52,8 m, innerhalb von 0,87 g/t Au auf 69,7 m

AX-26-895 – 1,01 g/t Au auf 17,2 m innerhalb von 0,73 g/t Au auf 26,6 m; umfasst hochgradige Abschnitte mit 6,72 g/t Au auf 0,6 m und 10,30 g/t Au auf 0,5 m

„Diese Ergebnisse belegen das Potenzial, den Gehalt, die Ausdehnung und die Kontinuität der mineralisierten Zonen entlang der derzeitigen Ränder der oberflächennahen hochgradigen Bohrkerne von Powerline zu verbessern“, erklärte Tara Christie, President und CEO. „Die Bohrung AX-26-892B lieferte 1,05 g/t Au auf 52,8 m, während AX-26-891 mehrere hochgradige Abschnitte durchteufte, darunter 149,14 g/t Au auf 0,4 m. Zusammengenommen untermauern die Ergebnisse unsere Strategie, die darauf abzielt, Gebiete zu erschließen, die das Gehaltsprofil und die Zuverlässigkeit der AurMac-Ressource verbessern könnten. Unsere Bohrungen im Jahr 2026 und die für 2027 geplanten Bohrungen werden weiterhin die Ausdehnung und das Expansionspotenzial der hochgradigen Zonen untersuchen.“

Die lithologischen Zonen bei Powerline werden von metasedimentären Gesteinen unterschiedlicher Zusammensetzung dominiert, typischerweise Glimmer-Chlorit-Schiefer mit unterschiedlichem Kalkgehalt. Die in diesem Abschnitt dargestellten Domänen sind: CLSR_4 und 5 – Chlorit-Serizit-Schiefer; CSCH_1 und 3 – kalkhaltiger Schiefer; und sch_2 – heterogener Schiefer. Veränderte Wirtsgesteine mit intensiver Silizifizierung und Meta-Greenstones sind bevorzugte Wirtsgesteine für extensionsbedingte Quarzadern (Abbildungen 9 und 11).

Analysemethode und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die hier beschriebenen Arbeiten wurden unter Anwendung branchenüblicher Verfahren und eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms („QA/QC“) durchgeführt, das die Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Feldduplikaten und Grobproben in den Probenstrom sowie die Beauftragung zertifizierter unabhängiger Analyselabore für alle Untersuchungen umfasste.

Alle Analysen wurden von zertifizierten, unabhängigen Laboren durchgeführt. Die qualifizierten Personen haben die verfügbaren QA/QC-Daten geprüft und keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Standards, Kernduplikate und Grobproben machten etwa 10 % der im Rahmen des Bohrprogramms 2026 eingereichten Proben aus. Die Ergebnisse wurden überwacht, sobald die Analysedaten vorlagen, und lagen innerhalb der für das Programm festgelegten Genauigkeits- und Präzisionsgrenzwerte.

Mitarbeiter von Banyan protokollierten und fotografierten systematisch alle Diamantbohrkerne. Kerne mit HTW- und NTW-Durchmesser wurden in den Kernverarbeitungsanlagen von Banyan geteilt. Eine Hälfte wurde in die Kernkiste zurückgelegt, die andere wurde in einem Polybeutel mit einem Teil eines dreiteiligen Probenetiketts versiegelt. Mitarbeiter von Banyan oder ein eigens dafür beauftragter Kurier lieferten die Proben an das Aufbereitungslabor von Bureau Veritas („BV“) in Whitehorse oder an die Geochemical Mining Division von AGAT Laboratories in Calgary („AGAT“) aus. Die von BV aufbereiteten Proben wurden an dessen Analyselabor in Vancouver, British Columbia, versandt. Die AGAT-Proben wurden in Calgary, Alberta, oder Thunder Bay, Ontario, aufbereitet, pulverisiert und analysiert.

BV analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und entweder mit seinem MA-200-ICP-ES-45-Element-Paket oder dem MA-250-ICP-ES/MS-59-Element-Paket, zusammen mit einem FA-450-50-g-Feuerprobeverfahren mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit einem Gehalt von mehr als 10 g/t Au wurden mittels FA-550-Feuerprobeverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zusätzlich mittels des FS-652-Feuergutverfahrens mit Metallsieb analysiert. Silberwerte über den Grenzwerten wurden je nach Anwendbarkeit mit MA-370, FA-550 oder FA-501 analysiert. Bureau Veritas ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter der SCC-Aktennummer 15895 akkreditiert.

AGAT analysierte die Proben mittels Vier-Säuren-Aufschluss und seines 201-071 ICP-OES/ICP-MS-Pakets für 48 Elemente sowie mittels des 201-551 50-g-Feuerprobenverfahrens mit AAS-Abschluss für Gold. Proben mit Werten von mehr als 10 g/t Au wurden mittels des 202-551 Feuerprobenverfahrens mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Hochgradige Proben, die nachweislich sichtbares Gold enthielten, wurden zusätzlich mittels des Metall-Sieb-Feuerguts 202-131 analysiert. Proben mit Werten von mehr als 100 g/t Ag wurden unter Verwendung des Verfahrens 201-470 analysiert. AGAT ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 unter den SCC-Aktennummern 151266 und 151083 akkreditiert.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects“ („NI 43-101“) und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt.Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Gewährung von Incentive-Aktienoptionen

Das Unternehmen hat mit Wirkung zum heutigen Tag (dem „Gewährungsdatum“) 970.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen“) an bestimmte Mitarbeiter und Berater des Unternehmens gemäß dem von den Aktionären des Unternehmens am 20. Oktober 2025 genehmigten Incentive-Plan des Unternehmens (der „Plan“) gewährt.

Die Optionen sind über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Ausübungspreis von 1,90 Dollar pro Stammaktie des Unternehmens ausübbar und werden in drei gleichen Tranchen über einen Zeitraum von 18 Monaten unverfallbar.

Über Banyan

Das wichtigste Projekt von Banyan, das AurMac-Projekt, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Das AurMac-Projekt umfasst zwei Hauptlagerstätten, die Lagerstätten „Airstrip“ und „Powerline“. Die Mineralisierung weist die Merkmale eines reduzierten, intrusionsbezogenen Goldsystems auf und kommt in goldhaltigen, quer verlaufenden, schichtartigen Quarzadern sowie in einer Ersatzmineralisierung in Skarn-Horizonten vor. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das AurMac-Projekt hat das Datum des 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold („Au“) (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (siehe MRE-Tabelle 3 unten; gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer („km²“) große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo (Yukon) entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und verfügt über eine 69-kV-Dreiphasen-Stromleitung, ein bestehendes Umspannwerk sowie Mobilfunkabdeckung.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das „Hyland-Projekt“) im traditionellen Territorium der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine in Sedimenten gelagerte, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die MRE des Hyland-Projekts umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend („K“) Unzen („oz“) Gold („Au“) und 2,63 Millionen („M“) oz Silber („Ag“) (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118 Koz Au und 0,86 Moz Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem am 27. Oktober 2025 auf SEDAR+ eingereichten technischen Bericht.

Banyan hält außerdem das Nitra-Gold-Projekt und das Seattle-Goodman-Creek-Projekt, bei denen es sich um Grassroots-Explorationsprojekte im Bergbaugebiet Mayo handelt, das an das AurMac-Gold-Projekt angrenzt. Diese Liegenschaften liegen im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und ruhen auf metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe, ähnlich den Lithologien, in denen Teile des AurMac-Projekts vorkommen. Entlang der Liegenschaften treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison-Creek- und Minto-Creek-Stöcke. Die Liegenschaften befinden sich zu 100 % im Besitz von Banyan und erstrecken sich über eine Fläche von mehr als 530 km². Die Liegenschaften sind über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und ein Netz weiterer kleinerer Straßen, die die Liegenschaften durchziehen, auf dem Landweg erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „BYN“ gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol „BYAGF“ notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.banyangold.com oder wenden Sie sich an das Unternehmen.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten darstellen und auf den aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens beruhen. Solche Informationen lassen sich im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Formulierungen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „schätzen“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „glauben“, „potenziell“ und „fortsetzen“ oder deren Verneinungen bzw. ähnlichen Varianten erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen und höhere Gehalte sowie die Mineralausbeute und die erwarteten Abbaukosten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören Unsicherheiten hinsichtlich der Ressourcenschätzungen, der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzierungen, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise sowie sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, erhöhte Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in jeglicher Rechtsordnung einhergehen, und jene Risiken, die in den von Banyan bei SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten dargelegt sind. Obwohl Banyan der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Banyan lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.