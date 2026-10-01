Barcamp für Product Owner geht in die dritte Runde

Am 10. November 2026 lädt das Software-Unternehmen slashwhy zur dritten Ausgabe der /POWorld nach Osnabrück ein. Das Barcamp richtet sich vor allem an Product Owner, die sich mit anderen Produktverantwortlichen vernetzen, Erfahrungen austauschen und neue Impulse für die agile Produktentwicklung mitnehmen möchten, sowie an Agile Coaches, die Teams auf diesem Weg begleiten. Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen werden erneut rund 150 Teilnehmer:innen aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen erwartet. Als Keynote-Speakerin wird in diesem Jahr Petra Wille, renommierte Autorin und Product Leadership Coach, erwartet.

Open Space statt Konferenzprogramm

Die /POWorld setzt bewusst auf das Barcamp-Format. Anstelle einer vorab festgelegten Agenda gestalten die Teilnehmer:innen das Programm selbst und bringen zu Beginn der Veranstaltung die Themen ein, die sie aktuell beschäftigen. So entstehen Sessions und Diskussionen, die sich unmittelbar an den Herausforderungen der Praxis orientieren, von Produktvision und Roadmapping über Stakeholder-Management bis hin zu Teamdynamik und Priorisierung.

„Die spannendsten Gespräche entstehen oft dann, wenn Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen aufeinandertreffen. Genau das macht die /POWorld aus. Hier diskutieren Product Owner nicht über theoretische Best Practices, sondern über die Fragestellungen, die sie in ihrem Alltag tatsächlich bewegen“, sagt Henning Möller, Agile Travel Guide bei slashwhy und Initiator der /POWorld.

Dritte Auflage mit wachsender Community

Ein besonderer Reiz der Veranstaltung liegt in der Vielfalt der Teilnehmer:innen. Product Owner, Agile Coaches und weitere Expert:innen für agile Produktentwicklung kommen aus Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Größen und Organisationsformen zusammen. Der Austausch über Unternehmensgrenzen hinweg eröffnet neue Perspektiven und hilft dabei, bewährte Lösungsansätze auf den eigenen Kontext zu übertragen.

„Viele Herausforderungen begegnen Product Ownern unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße. Gleichzeitig unterscheiden sich die Lösungsansätze oft deutlich. Genau diese Vielfalt macht den Austausch so wertvoll. Dass die /POWorld inzwischen zum dritten Mal stattfindet und bereits mehr als zwei Drittel der Tickets vergriffen sind, zeigt, wie groß das Interesse an einem ehrlichen, unternehmensübergreifenden Erfahrungsaustausch ist“, sagt Henning Möller.

In nur zwei Jahren hat sich die /POWorld von einer Idee zu einem etablierten Treffpunkt der agilen Product Community in der Region und darüber hinaus entwickelt: Nach rund 100 Teilnehmer:innen bei der Premiere und etwa 150 Gästen im vergangenen Jahr wird auch für die dritte Auflage des Events wieder mit einer ähnlich großen Resonanz gerechnet.

Petra Wille über Storytelling in der Produktarbeit

Ein Highlight der diesjährigen Veranstaltung ist die Keynote von Petra Wille. Die Expertin für agile Produktentwicklung, die als Product Leadership Coach und Autorin tätig ist, spricht in ihrem Vortrag „Storytelling für Product People: inspirieren, nicht nur überzeugen!“ darüber, warum Storytelling für Product Owner und Product Manager ein oft unterschätztes Werkzeug ist und wie starke Produktnarrative dabei helfen, Teams, Stakeholder und Organisationen für gemeinsame Ziele zu begeistern.

„Großartige Produkte brauchen mehr als gute Ideen. Sie brauchen Menschen, die verstehen, warum diese Ideen wichtig sind. Storytelling hilft Product Ownern dabei, Orientierung zu schaffen, Menschen hinter einer gemeinsamen Vision zu versammeln und aus Produktentscheidungen nachvollziehbare Geschichten zu machen“, sagt Petra Wille.

Veranstaltungsort und Anmeldung

Das /POWorld Barcamp findet am Dienstag, den 10. November 2026, am slashwhy-Standort in Osnabrück, Netter Platz 2, statt. Die Teilnahme ist auf 150 Plätze begrenzt. Die Early-Bird-Phase mit vergünstigten Tickets endet am 10.10.2026. Tickets und weitere Informationen sind online verfügbar unter: https://www.slashwhy.de/de/poworld

Einen Rückblick auf die /POWorld 2025 gibt es hier: https://www.slashwhy.de/de/blog/poworld-2025-event-recap

Über Petra Wille

Petra Wille ist seit 2013 freiberuflich als Product Leadership Coach tätig und unterstützt Product Leader dabei, ihre Teams und ihre Produktkultur weiterzuentwickeln. Bekannt ist sie unter anderem durch ihr Buch „Strong Product People“, das sich an Führungskräfte in der Produktentwicklung richtet. Wille arbeitet vorwiegend remote von Hamburg aus mit Kund:innen weltweit zusammen.

Die slashwhy GmbH & Co. KG ist Partner im Bereich der Individualentwicklung nutzerzentrierter Software-Anwendungen, die Menschen begeistern: make people happy. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung von Applikationen, Schnittstellen und KI-basierten Komponenten über die Vernetzung von Geräten und die Integration neuer Hardware bis hin zur Interaktion von Mensch und Maschine.

Mithilfe agiler Methoden, UX Design sowie Workshops und Trainings unterstützen die Expert:innen von slashwhy Unternehmen von der ersten Idee über die Konzeption bis zur Realisierung digitaler Produkte und Geschäftsmodelle. Die Vision: every software inspires. Das Portfolio umfasst die Entwicklung maßgeschneiderter Applikationen für Mobile, Web und Desktop, Embedded Software, IoT- und Cloud-Lösungen sowie KI-gestützte Lösungen. Dank crossfunktionaler Projekt-Teams ermöglicht slashwhy Unternehmen den Zugang zu neuesten IT-Technologien und -Methoden und verschafft ihnen so einen reellen Wettbewerbsvorteil.

Zu den Kunden von slashwhy gehören namhafte Unternehmen aus den Bereichen AgriTech, CleanTech, Consumer Electronics, Electrical Engineering, Energy, Food, Health, Manufacturing, Mechanical Engineering, Medical, Smart Home und weiteren Branchen. Dabei profitieren diese nicht nur von einem fundierten Branchenverständnis, sondern auch von einer umfassenden Cross-Industry-Expertise. An den Standorten Osnabrück, Hamburg, Frankfurt am Main und Heilbronn sowie an den Satelliten-Standorten Bielefeld und Kiel beschäftigt die slashwhy-Unternehmensgruppe derzeit etwa 280 Mitarbeiter:innen.