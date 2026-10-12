Bas-Rücktritt

Denn ganz ehrlich: Ändern wird dieser demonstrativ erhobene Zeigefinger rein gar nichts. Und wenn Bas das größte Problem der aktuellen Regierung gewesen wäre, könnten sowohl die SPD als auch die Union beherzt aufatmen. Doch gerade Bundeskanzler Friedrich Merz sollte sich fragen, wie diese letzten Wochen eigentlich zu seinem neuen Anspruch passen, mehr Empathie zeigen zu wollen. Empathie lässt sich nicht verkünden. Sie muss sich im Handeln zeigen.

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