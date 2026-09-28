Neuwied, 28.09.2026. Für eine Baufinanzierung in Andernach sollten die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital kommen, weil viele Banken sie nicht mitfinanzieren. In Rheinland-Pfalz liegen sie ohne Makler bei rund 6,5 bis 7 Prozent des Kaufpreises. FinanzPlusImmo mit Sitz in Neuwied, deutschlandweit tätig, zeigt, wie Käufer das Eigenkapital planen und welche Unterlagen die Bank sehen will.

Welche Kaufnebenkosten fallen bei einer Baufinanzierung in Andernach an?

* Grunderwerbsteuer: 5 Prozent des Kaufpreises, landesweit gleich.

* Notar und Grundbuch: zusammen etwa 1,5 bis 2 Prozent. Die Gebühren sind gesetzlich festgelegt und nicht verhandelbar.

* Maklercourtage: nur wenn ein Makler beteiligt ist. Mit ihr steigen die Nebenkosten je nach Vereinbarung auf 10 Prozent und mehr.

Für eine Wohnung zwischen 40 und 80 Quadratmetern, die in Andernach laut Kreissparkasse Mayen im Schnitt 182.800 Euro kostet, beträgt allein die Grunderwerbsteuer 9.140 Euro.

Warum bezahlt die Bank die Nebenkosten meist nicht?

Kaufnebenkosten schaffen keinen Gegenwert, den die Bank als Sicherheit ins Grundbuch nehmen kann. Werden sie trotzdem mitfinanziert, leiht die Bank mehr, als sie dem Objekt an Wert beimisst. Das gleicht sie über eine strengere Prüfung von Einkommen, Beschäftigung, laufenden Raten und Schufa aus. Wie viel Eigenkapital sinnvoll ist, hängt an der Lage des Käufers und nicht an einer Faustregel.

„Die Nebenkosten werden von fast allen unterschätzt, die zum ersten Mal kaufen“, sagt Enis Recica. „Ich rechne sie deshalb im Erstgespräch als Erstes aus, noch vor der Rate.“ Enis Recica, Inhaber von FinanzPlusImmo, ist seit 2016 in der Finanzbranche und als Immobiliar-Darlehensvermittler nach § 34i GewO, Registernummer D-IR9N-6D2DR-51, IHK Koblenz, eingetragen.

Welche Unterlagen braucht die Bank?

Der Kreis der Banken ist in Andernach derselbe wie im übrigen Landkreis Mayen-Koblenz. Unterschiede entstehen durch Einkommen, Objekt und Eigenkapital. Bevor eine Bank den Fall sieht, werden die Unterlagen einmal vollständig gesammelt:

* Zur Person: Ausweis, die letzten Gehaltsabrechnungen, bei Selbstständigen Jahresabschlüsse und Steuerbescheide.

* Zu den Finanzen: Kontoauszüge des Gehaltskontos und Nachweise zu laufenden Krediten.

* Zum Eigenkapital: Nachweise, woher die eingesetzten Mittel stammen.

* Zum Objekt: Exposé, Grundriss, Wohnflächenberechnung, Lageplan und Entwurf des Kaufvertrags, bei Eigentumswohnungen dazu Teilungserklärung und Aufteilungsplan.

Nicht jede Bank verlangt alles. Welche Unterlagen die angefragte Bank tatsächlich sehen möchte, klärt FinanzPlusImmo vorab, ebenso im Erstgespräch die gewünschte Rate und die Länge der Zinsbindung.

Die einzelnen Posten erklärt der Ratgeber Kaufnebenkosten in Rheinland-Pfalz. Den Ablauf vor Ort beschreibt die Seite Baufinanzierung in Andernach.