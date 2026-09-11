Baufortschritte, Studienkennzahlen und hochgradige Untertage-Optionen prägen diese Story!

…Genehmigungen, belastbaren Studien und Baufortschritt.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc.!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Silber verbindet Investment- und Industrienachfrage. Das Silver Institute World Silver Survey 2026 zufolge dürfte der globale Markt 2026 das sechste Defizitjahr in Folge verzeichnen; erwartet wird eine Lücke von rund 46,3 Mio. Unzen. Für neue Minenprojekte wie das von Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) ist das Umfeld damit grundsätzlich interessant.

Vom genehmigten Projekt zur Mine!

Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) ist bei ‚El Tigre einen entscheidenden Schritt weiter: Im November 2025 meldete das Unternehmen den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen der mexikanischen Umweltbehörde SEMARNAT für den Bau der ‚Stockwork -Zone. Im März 2026 genehmigte der Verwaltungsrat die Bauentscheidung und Silver Tiger schloss einen EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)-Vertrag mit Kappes, Cassidy & Associates sowie Kappes, Cassiday del Norte.

Das jüngste Bau-Update vom 8. Juli 2026 liefert belastbare Meilensteine: Das mexikanische Engineering- und Bauteam umfasste 166 Personen und hatte 100.000 Arbeitsstunden geleistet. Die Beschaffung von Brecher, Förder- und Stacker-System sowie Merrill-Crowe-Anlage und Raffinerie war abgeschlossen. Die Erdarbeiten für Haufenlaugung, Teiche und Brecherplattformen hatten bereits begonnen und sind teilweise schon bis zu 60 % fertiggestellt. Zudem waren Verbesserungen an der 46 Kilometer langen Zufahrt zu 25 % abgeschlossen, und die Comisión Federal de Electricidad hat den Zugang zum Stromnetz gewährt.

Der erste Edelmetallguss ist nach Unternehmensangabe für Dezember 2027 vorgesehen. Die entscheidenden Meilensteine bleiben der weitere Baufortschritt, die Finanzierung der nächsten Projektphasen, die Inbetriebnahme der Anlage und der stabile Betrieb.

‚Stockwork -Zone liefert Wirtschaftliches Potenzial!

Die aktualisierte ‚Pre-Feasibility Study (‚PFS ) vom Januar 2026 modelliert…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Einordnung

Die redaktionelle Darstellung stützt sich auf die nachfolgend verlinkten Unternehmensmeldungen, technischen Unterlagen und Finanzberichte sowie auf den World Silver Survey 2026 des Silver Institute.

Silver Institute, World Silver Survey 2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, Construction Update vom 08.07.2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, PEA Underground, aktualisierte PFS und Sensitivitätsanalyse vom 20.01.2026: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, Genehmigungen für die Stockwork Zone vom 07.11.2025: Originalquelle öffnen

Silver Tiger, ungeprüfter Zwischenabschluss zum 30.06.2026: Originalquelle öffnen

Disclaimer und Offenlegung

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